ما جديد استراتيجية التنمية الألمانية الجديدة تجاه إفريقيا؟

بالمقارنة مع سلفها غيرد مولر، فإن وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتسه متواضعة. الوزير السابق أعلن أن خطته للتطوير في إفريقيا هي "خطة مارشال" عملاقة قدمها مع كثير من الضجة. حاليا لا أحد يفكر في برلين بتلك الخطة التي بقيت في أجزاء كبيرة منها حبرا على ورق. أما الوزير مولر فقد انسحب من الحياة السياسية.

رغم ذلك وضعت الوزيرة لخطتها عنوان فرعي هو "استراتيجية إفريقيا". هذا العنوان يفصح عن أنها خطة كبيرة للوزيرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي تتولى المنصب منذ حوالي 13 شهرا. أما العنوان الرئيسي فهو "مع إفريقيا نصنع المستقبل معا". تقول شولتسه: "لا نريد أن تبقى هذه الدول معتمدة على مساعدتنا إلى ما لانهاية". وتضيف: "نحن نرى كيف تتطور إفريقيا، وما هي إمكانيات الابتكار لديها. نريد بناء شبكات، وشراكات يستفيد منها الطرفان وليس طرف واحد فقط".

وينبغي أن تهتم هذه الشراكات بمواضيع جديدة. وكما نصت اتفاقية تشكيل التحالف الحكومي الألماني الحالي على أن موضوع الاستدامة يلعب دورا كبيرا. وهو أمر غير مستغرب في عصر التغير المناخي، الذي تشعر البلدان الإفريقية بتأثيره الواضح. لذلك تريد ألمانيا دعم عملية إعادة الهيكلة الاجتماعية للاقتصاد الإفريقي بشكل ملائم للمناخ. فمثلا تريد وزارة التنمية دعم البلدان هناك من أجل توسيع مصادر الطاقة المتجددة. وإحداث وظائف جديدة وخاصة للشباب. وبحسب الوزارة، يجب خلق 25 مليون فرصة عمل جديدة في القارة سنويا. لأن النمو السكاني مضطرد في إفريقيا، وبحلول عام 2050، يمكن أن يصل عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار نسمة.

ركز وزير التمنية الألماني السابق غير مولر على دعم التنمية في إفريقيا، ولكن جوانب واسعة من خطته لم تتحقق

"الأسلوب المناسب مهم"

المواضيع الرئيسية في الخطة الجديدة مناسبة تماما، تقول أولاونمي أولا بوساري، المحللة في مكتب جنوب إفريقيا لمنظمة التنمية/ ون ONE. وترى الباحثة أن "استراتيجية وزارة التنمية الألمانية الجديدة بشأن إفريقيا اختارت الأسلوب الصحيح لتعزيز العلاقات بين ألمانيا وإفريقيا. فهي تعترف بنفوذ إفريقيا المتنامي في العالم وتريد دعم الأولويات التي حددها الأفارقة لأنفسهم في أجندة 2063 (ضمن خطة تنمية الاتحاد الأفريقي)"، كما تشرح في حوار مع DW.

ولكن مع ذلك فالاستراتيجية تتضمن في أحد الجوانب الحاسمة تغييرا واضحا عن المسار السابق. "خطة مارشال" السابقة أرادت تشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في إفريقيا في نطاق واسع. وكان الوزير السابق مولر قد وعد بالعديد من برامج التمويل وقدم بعضها. أما الجديد فهو أن "التعاون الاقتصادي لا يلعب دورا كبيرا في هذه الخطة"، كما يوضح روبرت كابيل، الخبير الألماني في شؤون إفريقيا.

كل ما تتضمنه هو استمرار البرامج الموجودة حاليا. أما النقص الواضح في الاستراتيجية فهو غياب خطة حول كيفية جعل العلاقات التجارية بين إفريقيا وأوروبا أكثر إنصافا، بالنظر إلى الدعم المقدم للمنتجات الزراعية من أوروبا مثلا، والتي تشكل منافسا شرسا للمنتجين الأفارقة. وهي نقطة تكرر الحكومات الإفريقية دائما المطالبة بها.

خيبة أمل في القطاع الاقتصادي

ر دود فعل ممثلي قطاع الأعمال على الخطة الجديدة جاءت متحفظة: "بدلا من توفير الدعم لمشاريع جديدة في القطاع الخاص، وبالتالي مواجهة الوجود المتزايد لجهات أخرى فاعلة، والتي تعتبر برأي السياسيين منافسة، اقتصرت الورقة على دعم المبادرات الحالية وصياغة إعلانات نوايا"، كما يقول شتيفان ليبينغ، رئيس جمعية الأعمال الألمانية الإفريقية. ومن الناحية العملية، فإن الانخراط الاقتصادي الألماني في القارة لا يرقى إلى مستوى التطلعات السياسية.

تريد وزارة التنمية الألمانية التركيز بشكل خاص على النهوض بالمرأة في إفريقيا

نقطة أخرى قد تؤدي إلى نقاشات ساخنة في إفريقيا، حيث تريد وزارة التنمية التركيز بشكل خاص على النهوض بالمرأة، إذ من المقرر مضاعفة المبالغ المخصصة لدعم المساواة بين الجنسين بحلول عام 2025. وتشير الوزارة إلى أن النساء والفتيات في إفريقيا ما زلن يتعرضن للتمييز. وتقول الاستراتيجية: "إن فرصهن أقل في الحصول على تعليم وتدريب جيدين. وفي العديد من البلدان الإفريقية، تُجبر الفتيات على الزواج ويتم تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية ووسائل منع الحمل".

حقوق المرأة - نقطة حساسة

رغم أنه من المتوقع أن ترحب قطاعات كبيرة من المجتمع المدني الإفريقي بالخطط، إلا أنها قد تؤدي إلى توتر العلاقات مع بعض الحكومات. "هذا سيؤدي حتما إلى مناقشات مع الحكومات والمنظمات"، كما يقول الخبير كابيل. فلطالما انتقد العديد من رؤساء الدول الأفريقية ما يرون أنه تدخل ثقافي من قبل الدول الغربية. وبالنسبة لبعض السياسيين الذكور، فهذا يشمل جميع الإعلانات أو الإجراءات الواضحة جدا من قبل الدول الغربية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. ويمكن أن يكون الأمر مشابها، عند الحديث عن الدعم المخطط له لأفراد مجتمع الميم: "فمع استمرار التمييز والتجريم الذي تتعرض له هذه المجموعة في البلدان الإفريقية، سنرى ردود فعل مختلطة"، وفقا للخبيرة اولا بوساري.

وفي رأي كل الخبراء، فإن ما سيتم تنفيذه في النهاية من خطة الوزيرة شولتسه لا يعتمد على وزارة التنمية فقط. وترى اولا بوساري أن "الوزارة لا يمكن أن تنجح، إلا إذا تلقت الدعم من وزارات الخارجية والاقتصاد والدفاع. نحن نطالب بإستراتيجية متماسكة لإفريقيا من الحكومة الاتحادية بأكملها".

ولكن رغبتها قد لا تتحقق. ففي عام 2017، عندما عملت عدة وزارات على تطوير خطط مشتركة بشأن إفريقيا، دعا الخبراء إلى مفهوم ألماني شامل متماسك. وفي النهاية بقي الأمر حبرا على ورق.

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول! الصحارى تتوسع! فيما مضى كانت أفراس النهر والفيلة لاتزال تعيش في الصحراء. لكن الصحارى اليوم جرداء. في هذه الصورة بحيرة صغيرة تذكرنا بزمن غابر، وتغذيها المياه الجوفية الناشئة عن مياه الأمطار التي انهمرت منذ آلاف السنين. لكن المناخ هنا تغير، ما أدى إلى نشوء مناطق رملية واسعة. وحتى اليوم يستمر التصحر، والمسؤول عن ذلك هو الإنسان.

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول! الإنسان يدمّر الطبيعة! نشوء الصحارى الناتجة عن الأفعال البشرية يسمى بـ"التصحر". فعندما يدمّر الإنسان الموارد الطبيعية في المناطق ذات المناخ الجاف، تختفي النباتات وتصبح التربة قاحلة. وتنتشر مظاهر التصحر هذه في 70 بالمائة من المناطق القاحلة في كوكبنا، كما يظهر في الهند.

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول! تهديد عالمي! في كل عام تزداد مساحة الصحارى في العالم بواقع 70 ألف كيلومتر مربع، وهذا ما يعادل مساحة إيرلندا. ووفقاً للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، فإن 40 بالمائة من سكان إفريقيا و39 بالمائة من سكان آسيا و30 بالمائة من سكان أمريكا الجنوبية يعيشون في مناطق مهددة بالتصحر. لكن التصحر يهدد مناطق أخرى في الولايات المتحدة وإسبانيا أيضاً.

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول! الجفاف بسبب الرعي الجائر أحد أسباب التصحر هو الانفجار السكاني في بعض البلدان. ففي الصين مثلاً، يجب على الأرض الجافة أن تغذّي المزيد من الناس. ويترك مربو الماشية عدداً كبيراً من الحيوانات ترعى في المراعي، لتأكل كل النباتات. وهذا ما يضعف من تماسك التربة لتبدأ بالتآكل بوساطة الرياح والمطر. وهذا ما يزيد من مساحة الصحارى في الصين بواقع 2500 كيلومتر مربع سنوياً.

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول! بحر بدون ماء! يعد "بحر آرال" على الحدود بين كازاخستان وأوزبكستان رمزاً للسياسة الزراعية الفاشلة التي أدت إلى التصحر. ففي السابق، كان "بحر آرال" رابع أكبر بحيرة في العالم. أما اليوم، فلم يبقَ منه إلا القليل. فإبان الحقبة السوفيتية، استغل البلدان المتجاوران البحيرة لري حقول القطن. ومنذ ذلك الحين، تُركت سفن الصيادين على اليابسة.

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول! عندما يتم التضحية بالغابات من أجل السياح! ولا تعاني البلدان النامية فقط من التصحر. ففي إسبانيا ينتشر التصحر بشكل أسرع. ومن يتسبب بذلك هم السياح من جميع أنحاء العالم. فمن خلال بناء الفنادق، غالباً ما يتم إزالة غابات بأكملها، وبذلك تفقد التربة تماسكها وتتآكل. ناهيك عن المناطق التي تغطى بالقواعد الإسمنتية. ومنطقة غوادالاخارا بالقرب من مدريد هي من المناطق المتضررة من ذلك (كما يظهر في الصورة).

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول! التصحر هو أحد أسباب الهجرة! ماعدا تدمير النظام البيئي، يؤدّي التصحّر إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث يصبح الناس أفقر ويعانون من سوء التغذية، وبالتالي يتعين عليهم مغادرة بلدانهم. وبحسب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي فإن التصحر في إفريقيا يؤثر على 485 مليون شخص. وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 60 مليون شخص سيغادرون المناطق الصحراوية في إفريقيا بحلول عام 2020.

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول! مكافحة التصحر تعمل بعض الدول على مكافحة التصحر. فمنذ عقود، تحاول الصين مواجهة التصحر من خلال إعادة التحريج وزراعة الغابات. ويهدف مشروع "الجدار الأخضر" في الصين إلى تحقيق هدف طموح وهو إعادة زراعة منطقة تعادل مساحة ألمانيا بحلول عام 2050. وتسلط الأمم المتحدة الضوء على ظاهرة التصحر في "اليوم العالمي لمكافحة التصحر" في 17 حزيران/يونيو من كل عام. إعداد: باتريك غروسه/م.ع.ح



دانييل بيلتس/ف.ي