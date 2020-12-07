 ما جدوى فرض عقوبات أوروبية ضد تركيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.12.2020

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سياسة واقتصاد

ما جدوى فرض عقوبات أوروبية ضد تركيا؟

في القمة الأوروبية سيتم النظر في فرض عقوبات ضد أنقرة، لاسيما وأن عدد المؤيدين لها ارتفع. ويبقى من غير الواضح كيف ستتعامل ألمانيا. ولكن كيف ستتلقى أنقرة هذا النوع من الإجراءات؟

سفينة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط

سفينة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط

خلال لقائهم الخميس والجمعة سيبحث زعماء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي العلاقة مع تركيا. وسيتعلق الأمر خلال اجتماعهم أيضا بفرض عقوبات ضد أنقرة. والسبب الأهم وراء ذلك هو السلوك التركي تجاه اليونان وقبرص، إذ تواصل تركيا عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في المناطق الاقتصادية البحرية التي تعلنها كلا الدولتين الأوروبيتين مجالا اقليميا لها. وسبق لوزراء الخارجية الأوروبيين ان تفاهموا في سبتمبر على قائمة عقوبات ضد تركيا. والآن يعود الأمر لزعماء الدول والحكومات لتنفيذ ما تم التفاهم عليه. حول هذا الموضوع نطرح أسئلة على خبير شؤون تركيا غونتر زويفيرت.

السيد زويفيرت إلى حد الآن تم خلال اجتماعات القمة الأوروبية تأجيل فرض عقوبات ضد تركيا. ماذا تتوقعون هذه المرة؟

في بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التي كانت لها إلى حد الآن صورة ايجابية عن تركيا تدهورت هذه الصورة ـ كذلك بسبب السياسة الخارجية التركية . وهنا نذكر على سبيل المثال اسبانيا وايطاليا وبولندا. وفي الوقت نفسه تخشى اسبانيا وايطاليا بالتحديد من أن تقود عقوبات محتملة إلى تدهور الاقتصاد التركي وتواجه بذلك مسارا مضادا لمصالحها الاقتصادية.

غونتر زوفيرت، خبير شؤون تركيا يقول بأن تركيا تعتمد بقوة على الاتحاد الأوروبي

غونتر زوفيرت، خبير شؤون تركيا يقول بأن تركيا تعتمد بقوة على الاتحاد الأوروبي

منذ الاثنين ناقش وزراء الخارجية الأوروبيون أثناء لقائهم في بروكسيل العلاقة مع تركيا. وبعد الجلسة أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوزيف بوريل أن هناك إجماعا على أن سلوك تركيا لم يتغير جذريا. على ضوء ذلك يتوجب في الحقيقة فرض عقوبات؟

هذا صحيح. تركيا لم تلب أيا من الشروط التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي خلال قمة أكتوبر الماضي للدخول في اجندة إيجابية. فأنقرة خرقت من جديد المنطقة الاقتصادية لجمهورية قبرص وتسببت في نقاط خلاف جديدة. كما أن الحكومة التركية تخلت عن الاطار الدولي المعترف به لإيجاد حل لمشكلة قبرص ـ يعني إيجاد دولة مشتركة ـ وتراهن الآن على الاعتراف "بجمهورية شمال قبرص التركية". وبهذا عملت أنقرة على تصعيد الوضع في شرق البحر المتوسط. كما أن تركيا شغلت في المهلة المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي نظام الدفاع الصاروخي س 400 الروسي، وهذا ليس بأية حال في مصلحة الاتحاد. واتهمت في الخلاف مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نهاية الأمر جميع البلدان الأوروبية التي بدسها مهاجرين مسلمين بمعاداة الاسلام والتعامل العنصري ضد المسلمين. إذن إذا ما نظرنا إلى وضع القرارات لدى الاتحاد الأوروبي وننظر كيف تعاملت تركيا، فوجب اللجوء إلى رد فعل حازم ضد أنقرة. لكن السؤال المطروح، هل سيحصل هذا؟ 

إلى حد الان منعت الحكومة الالمانية فرض عقوبات ضد تركيا. والمهم بالنسبة إلى المانيا هي قضايا اللاجئين والمحاور الأمنية وبقاء أنقرة في نظام الحلف الغربي ومحاربة الارهاب. فهل ستتمكن المستشارة الالمانية من الحفاظ على هذا الموقف خلال القمة الأوروبية؟

على الأقل سيكون ذلك صعبا بالنسبة لها. فعدد البلدان التي باتت غير صبورة مع تركيا ارتفع. وبالاشتراك مع اليونان وفرنسا والنمسا تصوت أيضا هولندا وبلجيكا ودول البلطيق إضافة إلى ايرلندا لصالح تعامل حازم. وحتى في الدبلوماسية الالمانية يكون عدم الرضا مع تركيا كبيرا. والمانيا تقدمت خطوة كبيرة إلى الأمام بجهود الوساطة ودور التريث خلال القمة الأوروبية الأخيرة. غير أن تركيا لم تقدم أي شيء للمستشارة في المقابل.

هل بإمكان العقوبات أن تحمل الحكومة التركية على تغيير سلوكها في السياسة الخارجية؟

بالطبع يمكن لتعامل حازم من قبل الاتحاد الأوروبي أن يدفع تركيا إلى تعديل سياستها. وتركيا تدرك مدى اعتمادها على الاتحاد الأوروبي. لكنها تعول على الخلافات الأوروبية.

هل تتحمل أثينا ونيقوسيا المسؤولية في التصعيد الحاصل في العلاقة مع تركيا؟

أثينا استفادت في البداية من إعلان الاتحاد الأوروبي في بياناته تضامنه الكامل مع اليونان وقبرص. وبهذا ساند الاتحاد الأوروبي بشكل ضمني وجهة النظر اليونانية. وعندما حصل تصعيد في النزاع، أعلنت اليونان في وقت مبكر استعدادها للتفاوض حول الحدود البحرية والاعتراف في النهاية بحكم صادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتركيا في المقابل أثارت باستمرار قضايا جديدة: الوضع القانوني للجزر اليونانية في بحر ايجه وتسليح تلك الجزر. وبهذا ربطت أنقرة عقدة كبيرة يصعب حلها. وجمهورية قبرص عرضت على تركيا محادثات غير مباشرة أو غير رسمية. وتركيا لم ترد على ذلك. وبالطبع تتقدم أثينا ونيقوسيا بمطالب عالية، لكنهما مستعدتان لنزع فتيل التصعيد.

مؤتمر عبر الفيديو بين المستشارة ميركل والرئيس التركي اردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في سبتمبر 2020

مؤتمر عبر الفيديو بين المستشارة ميركل والرئيس التركي اردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في سبتمبر 2020

موارد نفط وغاز كبيرة في بحر ايجه لم يعثر عليها إلى حد الان اليونانيون والقبارصة. وخبراء يشكون في الجدوى المالية من استخراج تلك الموارد وتصديرها إلى أوروبا. لماذا تخاطر تركيا بالرغم من ذلك بإرسال سفن تنقيب في المناطق الاقتصادية لكلا البلدين الأوروبيين على حساب تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي؟

بالفعل يفترض خبراء أن لا توجد موارد كبيرة في المناطق البحرية المثيرة للجدل بين تركيا واليونان وكذلك قبرص. فالمناطق الواعدة هي تلك التي تعلن اسرائيل ومصر بسط سيادتها عليها. ويبدو بالتالي أنه ليست الحاجة التركية للطاقة هي النقطة الحاسمة بالنسبة إلى سلوك أنقرة العنيف في شرق البحر المتوسط. فالأمر يتعلق أكثر بتطلع تركيا إلى فرض ذاتها كقوة اقليمية مستقبلية تتحكم لمصلحتها الذاتية في الطرق التجارية والطاقة والهجرة في شرق البحر المتوسط. وعلى هذا النحو تريد أنقرة ضمان منفذ لأسواق افريقيا الشمالية والدول الأخرى حيث هي توجد في منافسة مع قوى أوروبية.

قلما اهتم دونالد ترامب بسلوك تركيا في شرق البحر المتوسط. وبعد كل ما نسمع لا يعتزم جو بايدن قبول هذه الأمور. فهل ستلجأ الحكومة التركية لتحمل تدهور للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟

من المفت بالفعل أن أنقرة قامت في الأسابيع الأخيرة من حكومة ترامب بتشغيل النظام الصاروخي س 400 على أمل أن تمر هذه الخطوة دون عقوبات. وتركيا تعلم أن جو بايدن سينهج أسلوبا آخر. والاتصالات الهاتفية لاردوغان في البيت الأبيض لن يتم تمريرها بسهولة للرئيس. فالعلاقات ستنظمها بالأحرى الدبلوماسية العادية. واردوغان يعلم أيضا أن بايدن سيحترم أكثر مبدأ دولة القانون وحقوق الانسان. وفي آن واحد سيحاول بايدن لجم التأثير الروسي في المنطقة، وهنا يمكن أن تساعده تركيا. فعلاقات الولايات المتحدة مع تركيا لن تتدهور، ولكن أسلوبا مغايرا سيحل في السياسة المتبعة. وأنقرة ستحاول عرض نفسها كقوة لا يمكن الاستغناء عنها في التعامل مع روسيا. والسؤال هو كيف سيتعامل بايدن مع ذلك.

+ غونتر زويفيرت، مدير مركز الدراسات التركية لدى مؤسسة العلوم والسياسة في برلين. وكان مراسلا في تركيا لصحيفة "برلينر تسايتونغ" و "دي تسايت" ودرس في جامعات إسطنبول ونيقوسيا ولوزان. وتتمثل محاور بحوثه حول تركيا وقبرص والهجرة وسياسة توسيع الاتحاد الأوروبي.

أجرى الحوار بناغيوتيس كوبارانيس

  • في الصورة: توقيع معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

  • علما شمال قبرص وتركيا

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


 

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