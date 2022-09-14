ما جدوى العقوبات المفروضة على روسيا

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بعد غزو روسيا لأوكرانيا، فرض الغرب أكبر مجموعة عقوبات على الإطلاق. لكن البعض يشكك في آثارها، وهل هي موجودة أصلا؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فمتى تدخل حيز الوجود؟
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية "لحماية نفسها"، مؤكدا من أنها "ليست مجرد خدعة" بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد "تدمير" بلاده. كما أعلن "تعبئة جزئية للمواطنين في الاحتياط"
اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بالتورط في "إمبريالية صارخة"، مؤكدا، استمرار دعم بلاده لأوكرانيا لتكون "قادرة على صد هجوم روسيا"، كما جدد المستشار الألماني رغبة بلاده في شغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
قال الرئيس الروسي بوتين إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددا بشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي روسيا بارتكاب أفعال "مروّعة" بعد العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا.
حذر الرئيس الأمريكي بادين روسيا من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر الكبيرة التي مني بها الروس في الحرب في أوكرانيا، ورئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة متخصصة بجرائم الحرب إثر مقابر إيزيوم الجماعية.
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