 ما جدوى العقوبات المفروضة على روسيا | صنع في ألمانيا | DW | 21.09.2022

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صنع في ألمانيا

ما جدوى العقوبات المفروضة على روسيا

بعد غزو روسيا لأوكرانيا، فرض الغرب أكبر مجموعة عقوبات على الإطلاق. لكن البعض يشكك في آثارها، وهل هي موجودة أصلا؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فمتى تدخل حيز الوجود؟

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