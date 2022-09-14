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ما جدوى العقوبات المفروضة على روسيا

بعد غزو روسيا لأوكرانيا، فرض الغرب أكبر مجموعة عقوبات على الإطلاق. لكن البعض يشكك في آثارها، وهل هي موجودة أصلا؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فمتى تدخل حيز الوجود؟