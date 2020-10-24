ما "ثمن" إفراج إيران عن سفينة كورية جنوبية؟

قال مسؤول كوري جنوبي إن إيران أفرجت اليوم الجمعة (9 أبريل/نيسان 2021) عن سفينة كورية جنوبية كانت تحتجزها مع القبطان منذ يناير/كانون الثاني وذلك بعد أن تعهدت سول بمحاولة الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في بنوكها بموجب العقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزارة الخارجية أكدت الإفراج عن ناقلة المواد الكيماوية (هانكوك كيمي) عقب استكمال تحقيق يتعلق بالتلوث البيئي وبناء على طلب من حكومة كوريا الجنوبية والشركة المالكة.

ونقلت الوكالة عن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "الجمهورية الإسلامیة الإیرانیة، بسواحلها الطويلة في الخليج الفارسي وبحر عمان، تؤكد الامتثال الكامل للوائح البحرية، بما في ذلك لوائح حماية البيئة، وتراقب أي انتهاكات في هذا المجال"، وتابع أن قرار إيران بإطلاق سراح القبطان أخذ في الحسبان عدم وجود سجل انتهاكات سابقة له في المنطقة.

خلاف دبلوماسي بسبب احتجاز السفينة

وأثار احتجاز الناقلة في مضيق هرمز قبالة سلطنة عُمان في يناير/كانون الثاني خلافا دبلوماسيا بعدما طلبت إيران من كوريا الجنوبية الإفراج عن سبعة مليارات دولار مجمدة في بنوكها بموجب العقوبات الأمريكية.

ولم يشر تقرير وكالة الجمهورية الإسلامية إلى الأموال المجمدة، لكن وسائل إعلام إيرانية أخرى نقلت عن مسؤول إيراني لم تذكر اسمه أن المسؤولين الكوريين أكدوا "أنهم سيسعون لحل المشكلة وتعزيز العلاقات".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن السفينة غادرت إيران بعد الانتهاء من إجراءات إدارية. ولم تشر إلى طلب الإفراج عن أموال. وأضافت "القبطان والبحارة بصحة جيدة".

مشاهدة الفيديو 22:49 شارك إيران تتجه نحو الشرق.. هل تنجح في فك عزلتها الدولية؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3rP6e مسائية DW: إيران تتجه نحو الشرق.. هل تنجح في فك عزلتها الدولية؟

"السفينة والأموال أمران منفصلان"

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين إن الجانبين اتفقا على أن السفينة والأموال أمران منفصلان وإن كوريا الجنوبية وعدت بالمساعدة في الإفراج عن الأموال. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "عبّرنا عن استعدادنا القوي لحل قضية الأموال".

واتهمت السلطات الإيرانية الناقلة بتلويث المياه بمواد كيماوية، وهو ما نفته كوريا الجنوبية. وقالت كوريا الجنوبية إن السفينة لم تسبب أي تلوث. وقال المسؤول بالوزارة إن إيران تخلت عن السعي لتوجيه اتهامات جنائية ضد شركة الشحن.

ووافقت إيران في فبراير/شباط على إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 باستثناء القبطان بعد زيارة نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية لطهران.

ونفت إيران ما وصفته بأنه مزاعم بأن احتجاز السفينة وطاقمها بمثابة عملية احتجاز رهائن قائلة إن كوريا الجنوبية هي التي ترتهن أموالاً إيرانية.

ع.ح./خ.س. (رويترز)