ما تفعله إيفانكا في مؤتمر ميونيخ للأمن!

كما كان متوقعاً، ظهرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي في مؤتمر ميونيخ للأمن، والذي يتوقع أن يكون هذا العام الأكبر منذ انطلاقته قبل أكثر من 50 عاماً، كما صرح بذلك رئيس المؤتمر فولفانغ إشينغر.

وحطت إيفانكا (37 عاماً) الرحال صباح أمس الجمعة ( 15 فبراير/ شباط 2019) في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا. ويشير موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار إلى أنه بحضور إيفانكا إلى مؤتمر ميونيخ للأمن تكون ابنة الرئيس الأمريكي قد عادت إلى الساحة الدولية.

وزيرة الدفاع الألمانية أوزرولا فون دير لاين مع إيفانكا ترامب في فندق بايرشيه هوف.

وبمجرد وصولها إلى ميونيخ، نشرت إيفانكا صورة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" برفقة ريتشار غرينيل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ألمانيا وعلقت عليها باللغة الألمانية "ها قد بدأ".

وأوضح موقع "بيلد" أن إيفانكا ارتدت بعد وقت قصير من وصولها إلى مدينة ميونيخ الألمانية فستانا برتقالياً اللون والتقت الرئيسة الاستونية كيرستي كالجولايد (49 عاماً). وعقب هذا اللقاء، كتبت إيفانكا ترامب في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقول "لقاء رائع مع رئيسة استونيا كالجولايد... تحت قيادتها، تضع استونيا تعليم التكنولوجيا أولوية وطنية... مناقشة رائعة".

واستمرت لقاءات إيفانكا مع عدة شخصيات كبيرة على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، فقد التقت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي. إيفانكا وصفت هذا اللقاء مع فلورانس بارلي بـ"الرائع". وأضافت: "متحمسة إلى مواصلة النقاش في وقت لاحق من هذه السنة".

ثم التقت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، ونشرت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لها بصحبة الوزيرة الألمانية، وعبرت عن سعادتها بذلك اللقاء.

في المقابل، قالت إيفانكا في مقابلة لها مع صحيفة "بيلد" الألمانية إن "أطفالي يأملون أن أحضر لهم معي الشوكولاتة البافارية اللذيذة. هذا بالتأكيد ما سأقوم به". وأضافت إيفانكا أنه رغم الجدول الزمني المزدحم لمؤتمر ميونيخ للأمن، إلاّ أنها تود القيام بجولة في هذه المدينة الألمانية، التي يصفها الكثيرون بـ"الساحرة".

ر.م/ع.خ