 ما تأثير المقاتلين الأجانب على مجريات الحرب في أوكرانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.04.2022

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سياسة واقتصاد

ما تأثير المقاتلين الأجانب على مجريات الحرب في أوكرانيا؟

وصل إلى مشهد الحرب الأوكرانية الكثير من المقاتلين الأجانب للانضمام إلى أحد طرفي المعركة، لكن هؤلاء تختلف لديهم العقائد القتالية ودرجات التدريب حتى أن بعضهم مصاب بأمراض نفسية ما جعل من وجودهم مشكلة حقيقية.

مقاتلون أجانب في مدينة لفيف الأوكرانية يستعدون لقتال الجيش الروسي

يلقب الأوكرانيون كثير من هؤلاء المقاتلين الأجانب بـ +القوّات الخاصة بتيك-توك+ ما يوحي أنهم لا يجيدون سوى إنتاج مقاطع فيديو".

تقاطر إلى أوكرانيا مرتزقة ومقاتلون أجانب من مشارب مختلفة، هم أوروبيون أو أفارقة أو أمريكيون أو منادون بتفوّق البيض أو إسلاميون متشددون أو مغامرون، بهدف الانضمام إلى هذا المعسكر أو ذاك، ما أدّى إلى تعقيد الأمور أكثر من تيسيرها.

تقديرات متفاوتة للأعداد

وتختلف التقديرات بشأن أعدادهم اختلافاً كبيراً بحسب المصادر، لكن ما من مصدر موثوق في كلّ الأحوال. فالبعض من يقدّرهم بالآلاف والبعض الآخر بعشرات الآلاف. لكنّ كلا المعسكرين يجاهران بين الفينة والأخرى بوجودهم، إذ يشكّل "المقاتلون الأجانب أداة دعائية مهمّة"، بحسب قول جيمس راندز المحلّل في معهد الاستخبارات البريطاني "Janes".

مختارات

نقلت وسائل إعلام مختلفة تقارير تفيد بمحاولات أوكرانيا تجنيد عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. فيما يُتهم الجيش الروسي بتجنيد مرتزقة سوريين لخوض حرب المدن في أوكرانيا.

ويلفت جيمس راندز إلى أنه "بالنسبة إلى الأوكرانيين، يوجّه وجود المتطوّعين الأجانب إشارة إلى الجنود والمدنيين أنهم يتلقّون دعماً دولياً. أما بالنسبة إلى الروس، فإن الشيشانيين و(مقاتلي) مجموعة فاغنر هم وحدات تستمدّ خبرتها من نزاعات سابقة".

ومطلع آذار/مارس، أفادت الخارجية الأوكرانية بوجود نحو 20 ألف مقاتل أجنبي، أغلبيتهم من البلدان الأوروبية، تطوّعوا للقتال في صفوف القوات الوطنية.

أما موسكو، فتحشد من جهتها مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الخاصة وأعربت عن تأييدها للاستعانة بسوريين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف في بادئ الأمر أن 40 ألف مقاتل من الجيش السوري والميليشيات الموالية له هم على أهبة القتال. لكنه بات يفيد بأن عشرات الضباط أمضوا بضعة أيام في أوكرانيا قبل العودة إلى سوريا حيث يتلقّون تدريباً تحت إشراف روسي.

ولا مجال للمقارنة بين هذه الأعداد وعدد هؤلاء الذين توافدوا فعلاً إلى سوريا في أوائل العقد الثاني من الألفية والمقدّر عددهم بنحو 40 ألفاً، بحسب خبراء غربيين. وتبدو المبادرات في هذه المرحلة فردية وعفوية وقليلة الفاعلية.

ويؤكد جيمس راندز أنه "بالرغم من تعدّد الروايات، ما من أدلّة مقنعة للظنّ أن المقاتلين الأجانب يحدثون فرقا على الجبهات". فهم غالباً ما يأتون حاملين مشاكلهم الخاصة وأوهامهم ومكامن ضعفهم. وهم يطالبون بأسلحة ولا يتكلّمون لغة البلد ولا يعرفون تضاريسه ولا يفقهون شيئاً من ثقافة المعسكر الذي يرغبون في خدمته.

مشاهدة الفيديو 05:02

أجانب لبوا نداء رئيس أوكرانيا لمقاومة غُزاة جيش روسيا

عقائد عسكرية متباينة وقدرات ضعيفة

وبينهم أيضاً من يعاني مشاكل نفسية، كمدمني المخدرات أو المحكوم عليهم قضائياً أو الشديدي العنف الذين يعتنقون عقائد لا صلة لها بتاتاً بالنزاع الذي انخرطوا فيه. ومن الصعب في أغلب الأحيان إلحاقهم بوحدات تحت قيادة متّسقة بانضباط وامتثال للتكتيكات المعتمدة والتزام.

وتشير فيرا ميرونوفا من جامعة هارفرد التي التقت شخصياً عددًا من المقاتلين الأجانب إلى أن "البعض منهم قد طرد لمشاكل نفسية"، مؤكّدة أن "منهم من لا يقترب بتاتا من خطوط القتال"، حتّى لو كان البعض مستعدّا لرشوة العسكريين للسماح له بالقتال.

ويقارن دانيال بايمان الأستاذ المحاضر في جامعة جورجتاون في واشنطن الوضع بالحال في ميادين أخرى لنزاعات حديثة ويلحظ أن الكثير من المتطوعين "هم أساسا غير مؤهّلين لمناطق الحرب". فهم لا يصمدون في غياب أمور بسيطة مثل وجبة ساخنة، أو في ظلّ الحاجة مثلا إلى النوم في العراء. ويقول بايمان إن "عدداً كبيراً منهم ضعيف القدرات وهم سيعودون إلى ديارهم".

ويعطي جيمس راندز مثل مقطع فيديو يظهر مقاتلين من الشيشان وهم يصلّون كان الهدف منه ترهيب الخصوم. لكن بدل ذلك، تمّ الاستناد إلى هذا المقطع لتحديد موقعهم الجغرافي ونصب كمين لهم أودى بكثيرين منهم، بمن فيهم قائد الفرقة. ويقول إن "الأوكرانيين يلقبّونهم بـ +القوّات الخاصة بتيك-توك+، ما يوحي أنهم لا يجيدون سوى إنتاج مقاطع فيديو".

مشاهدة الفيديو 03:18

تقارير: مجموعة فاغنر الروسية تقاتل في أوكرانيا

ماذا بعد عودتهم لديارهم؟

بيد أن كييف، كما موسكو، تحاول تنظيم توافد هؤلاء المقاتلين الذين قد يساعدون على المدى الطويل في تنفيذ عمليات دقيقة محلياً. غير أن المخاطر على المدى الطويل كبيرة، أوّلا في ميدان الحرب ثمّ عند عودتهم إلى موطنهم. كما أن احتمال انخراطهم في أعمال عنف أخرى مثير فعلا للقلق.

وإذا ما "استحالت الحرب انتفاضة طويلة الأمد، فإن المشهد سيتغيّر" وقد يستولد ذلك "روايات متطرفّة"، بحسب نورين تشودري فينك المديرة التنفيذية لمركز التركيز "صوفان سنتر".

وعند العودة إلى الديار، "سيكتسب كثيرون خبرة في القتال وينتفعون من شبكات دولية نسجوها قد يستعينون بها لخدمة قضايا جديدة. وسيتسنّى لمن يريد الإيذاء، إلحاق مزيد من الضرر".

ع.ح./خ.س. (أ ف ب)

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


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