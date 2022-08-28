ما تأثير القهوة على مرضى السكري وخطر وفاتهم؟

المشروبات التي تحتوي على السكر غير صحية وبالتالي فهي غير مناسبة لمرضى السكري. وإن عصير الليمون والكولا وغيرها تزيد تزيد من خطر وفاة هؤلاء، كما وجدت دراسة حديثة لجامعة هارفارد. ومن ناحية أخرى، فإن القهوة والشاي والماء وحتى الحليب لها تأثير يطيل العمر، حسب ما نقل موقع "فيت بوك الألماني" عن الدراسة.

ما هو أفضل مشروب لمرضى السكري؟

تم تشخيص أكثر من 500 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم بمرض السكري من النوع الثاني في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 783 مليون بحلول عام 2045، وفقًا لدراسة جامعة هارفارد التي نشرت في الدورية العلمية "المجلة الطبية البريطانية".

من المعروف أيضاً أن التغذية تلعب دورًا رئيسيًا في علاج السكري. حتى الآن، تم إجراء القليل من الأبحاث حول اختيار المشروبات للعلاج. ولسد هذه الفجوة المعرفية، اعتمد الباحثون في هارفارد على بيانات لـ 15486 بالغًا (74 بالمائة إناث؛ متوسط ​​العمر 61 عامًا) تم تشخيصهم بمرض السكري من النوع الثاني ما بين عامي 1980 و2018، وقد تم أخذ البيانات من دراسة طبية أخرى.

فحص المشروبات المفضلة لدى المصابين

تم تسجيل استهلاك المشروبات باستخدام استبيان غذائي تم التحقق منه وتحديثه كل سنتين إلى أربع سنوات، وشمل ذلك المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية بدون سكر وعصائر الفاكهة واالقهوة والشاي والحليب قليل الدسم والحليب كامل الدسم والماء العادي. وخلال متابعة 18,5 سنة في المتوسط​، سجل الباحثون 3447 حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و7638 حالة وفاة. فما هو تأثير المشروبات على وقت الوفاة؟

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القهوة تطيل عمر مرضى السكري!

بعد التفكير في عوامل نمط الحياة المختلفة، اتضح أن حب القهوة على وجه الخصوص يؤتي ثماره لمرضى السكري. حسب الباحثين: استهلاك القهوة اليومي (ما يصل إلى ستة أكواب!) يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 26 بالمائة، ويقل 21 بالمائة عبر استهلاك الشاي الأسود و23 بالمائة عبر الماء و12 بالمائة عبر الحليب قليل الدسم.

ومن المثير للاهتمام هو أن مرضى السكري الذين بدؤوا بشرب القهوة أو الشاي فقط بعد تشخيصهم بالسكري قللوا من احتمالية الوفاة في وقت مبكر بنسبة 18 بالمائة. بمعنى آخر: القهوة والشاي والحليب وبالطبع الماء، هي أفضل الخيارات لمرضى السكري عندما يتعلق الأمر بالمشروبات.

المشروبات السكرية تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة

الوضع مختلف مع المشروبات السكرية. فعند استهلاكها يوميًا، فإنها تزيد من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 29 بالمائة، وهذه نسبة مرتفعة جداً بحسب الباحثين المعنيين لكنها كانت متوقعة. ومع ذلك، لا تزال بعض الأسئلة مطروحة. فهلإإضافة الحليب والسكر إلى القهوة أو الشاي يؤثر على المفعول؟ وهل الحليب قليل الدسم مع الكاكاو له نفس الفعالية؟

لكن، هناك شيء واحد مؤكد بالنسبة لمرضى السكري، فإن الدردشة مع شرب القهوة (بدون تناول كعكة الكريمة، بالطبع) هي واحدة من الأنشطة الترفيهية الأكثر صحية لهم، وبالتالي يوصى بها علمياً.

ز.أ.ب/ع.ج