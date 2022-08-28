ما تأثير القهوة على مرضى السكري وخطر وفاتهم؟

المشروبات التي تحتوي على السكر غير صحية وبالتالي فهي غير مناسبة لمرضى السكري. وإن عصير الليمون والكولا وغيرها تزيد تزيد من خطر وفاة هؤلاء، كما وجدت دراسة حديثة لجامعة هارفارد. ومن ناحية أخرى، فإن القهوة والشاي والماء وحتى الحليب لها تأثير يطيل العمر، حسب ما نقل موقع "فيت بوك الألماني" عن الدراسة.
ما هو أفضل مشروب لمرضى السكري؟
تم تشخيص أكثر من 500 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم بمرض السكري من النوع الثاني في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 783 مليون بحلول عام 2045، وفقًا لدراسة جامعة هارفارد التي نشرت في الدورية العلمية "المجلة الطبية البريطانية".
من المعروف أيضاً أن التغذية تلعب دورًا رئيسيًا في علاج السكري. حتى الآن، تم إجراء القليل من الأبحاث حول اختيار المشروبات للعلاج. ولسد هذه الفجوة المعرفية، اعتمد الباحثون في هارفارد على بيانات لـ 15486 بالغًا (74 بالمائة إناث؛ متوسط العمر 61 عامًا) تم تشخيصهم بمرض السكري من النوع الثاني ما بين عامي 1980 و2018، وقد تم أخذ البيانات من دراسة طبية أخرى.
فحص المشروبات المفضلة لدى المصابين
تم تسجيل استهلاك المشروبات باستخدام استبيان غذائي تم التحقق منه وتحديثه كل سنتين إلى أربع سنوات، وشمل ذلك المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية بدون سكر وعصائر الفاكهة واالقهوة والشاي والحليب قليل الدسم والحليب كامل الدسم والماء العادي. وخلال متابعة 18,5 سنة في المتوسط، سجل الباحثون 3447 حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و7638 حالة وفاة. فما هو تأثير المشروبات على وقت الوفاة؟
القهوة تطيل عمر مرضى السكري!
بعد التفكير في عوامل نمط الحياة المختلفة، اتضح أن حب القهوة على وجه الخصوص يؤتي ثماره لمرضى السكري. حسب الباحثين: استهلاك القهوة اليومي (ما يصل إلى ستة أكواب!) يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 26 بالمائة، ويقل 21 بالمائة عبر استهلاك الشاي الأسود و23 بالمائة عبر الماء و12 بالمائة عبر الحليب قليل الدسم.
ومن المثير للاهتمام هو أن مرضى السكري الذين بدؤوا بشرب القهوة أو الشاي فقط بعد تشخيصهم بالسكري قللوا من احتمالية الوفاة في وقت مبكر بنسبة 18 بالمائة. بمعنى آخر: القهوة والشاي والحليب وبالطبع الماء، هي أفضل الخيارات لمرضى السكري عندما يتعلق الأمر بالمشروبات.
المشروبات السكرية تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة
الوضع مختلف مع المشروبات السكرية. فعند استهلاكها يوميًا، فإنها تزيد من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 29 بالمائة، وهذه نسبة مرتفعة جداً بحسب الباحثين المعنيين لكنها كانت متوقعة. ومع ذلك، لا تزال بعض الأسئلة مطروحة. فهلإإضافة الحليب والسكر إلى القهوة أو الشاي يؤثر على المفعول؟ وهل الحليب قليل الدسم مع الكاكاو له نفس الفعالية؟
لكن، هناك شيء واحد مؤكد بالنسبة لمرضى السكري، فإن الدردشة مع شرب القهوة (بدون تناول كعكة الكريمة، بالطبع) هي واحدة من الأنشطة الترفيهية الأكثر صحية لهم، وبالتالي يوصى بها علمياً.
ز.أ.ب/ع.ج
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السكر
قد يؤدي الاستهلاك العالي للسكر إلى تعزيز العمليات الالتهابية في الجسم. وفق منظمة الصحة العالمية (WHO)، يزيد الاستهلاك العالي من خطر الإصابة بالروماتيزم والسكري من النوع الثاني، وكذلك مرض السمنة، كما ينقل موقع 24vita المتخصص.
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الحلويات
إلى جانب الدهون، تحتوي العديد من الحلويات على الكثير من السكر الذي لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن والسمنة، ولكن أيضاً إلى تعزيز الالتهابات المزمنة في الجسم. تحتوي الشوكولاتة البيضاء بالأخص على نسبة عالية من الدهون لأنها تحتوي على زبدة الكاكاو، على عكس الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على الكاكاو.
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الملح
في ألمانيا يستهلك المرء يوميا، ما معدله عشرة غرامات من ملح الطعام. وتوصي "الجمعية الألمانية للتغذية" بعدم تناول أكثر من ستة غرامات من ملح الطعام يومياً. إذ يؤثر استهلاك الكثير من الملح على تكوين ميكروبيوم الأمعاء. مما قد يرفع من ضغط الدم ويعزز الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية.
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اللحوم الباردة
غالباً ما تحتوي الأطعمة المصنعة بأنواعها مثل اللحوم الباردة والنقانق أيضاً على كميات لا يستهان بها من السكر والملح، والتي بدورها قد تؤدي إلى حدوث التهابات في الجسم. لهذا يحذر دوماً من الاستهلاك المفرط لهذا النوع من الأطعمة.
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المخبوزات الصناعية
غالباً ما تكون المخبوزات المنتجة صناعياً مثل "الكرواسون" غنية بالدهون غير المشبعة. استهلاك هذا النوع من الدهون بكثرة قد يساهم في تصلب الشرايين، وبالتالي التسبب في السكتات الدماغية والنوبات القلبية وزيادة خطر الالتهابات في الجسم، وفق موقع 24vita.
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الدهون المتحولة (المهدرجة)
الدهون المتحولة هي أحماض دهنية غير مشبعة قد تظهر عند عملية معالجة الزيوت النباتية السائلة في الأصل مثل زيت عباد الشمس بشكل صناعي. يمكن للزيت الذي يتم تسخينه على أعلى درجة حرارة وبشكل متكرر، أن ينتج عنه دهون متحولة.
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البطاطس المقلية
يحتوي القليل من البطاطس المقلية على حوالي واحد غرام من الدهون المتحولة. في المتوسط لا ينصح باستهلاك أكثر من 2.6 غرام من الدهون المتحولة في اليوم. كلما قل عدد الدهون المتحولة التي يتناولها الشخص من خلال نظامه الغذائي، قل خطر الإصابة بالالتهابات في جمسه.
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السمنة الاصطناعية (المارغرين)
تحتوي عدة أنواع من السمنة الاصطناعية (المارغرين) على دهون متحولة ضارة بصحة الإنسان. وعادة ما يتم الإشارة إلى هذه الدهون على أنها "دهون مهدرجة" أو "دهون مهدرجة بشكل جزئي" ضمن قائمة المكونات الموجودة على العبوة.
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الحلويات المصنعة
توجد الدهون المتحولة أيضاً في عدد من الحلويات المصنعة، مثل البسكويت. هذا النوع من الدهون يزيد من الكوليسترول الضار في الدم بشكل حاد، ويتسبب في حدوث ترسبات الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. كما أن محتوى السكر المرتفع عادة ما يعزز تطور الالتهاب في الجسم.
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حمض الأراكيدونيك
بالإضافة إلى البيض واللحوم الحمراء، يحتوي الجبن ومنتجات الألبان على كمية معينة من حمض الأراكيدونيك، الذي يعزز الالتهابات في الجسم. وينتمي حمض الأراكيدونيك إلى مجموعة أحماض أوميغا 6 الدهنية ويوجد أساساً في الأطعمة الحيوانية.
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الكحول
لا يقتصر خطر الكحول على تعزيز الالتهابات في الكبد والبنكرياس. بل قد يتسبب الاستهلاك المنتظم للكحول، في زيادة كمية حمض المعدة باستمرار، ما يؤدي إلى التهاب في الجهاز الهضمي والمريء. إعداد: إيمان ملوك