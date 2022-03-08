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ما تأثير العقوبات على روسيا؟

هل ستؤدي العقوبات الاقتصادية ضد روسيا إلى تراجع بوتين؟ إنها عقوبات قاسية لم يسبق أن فُرض مثلها على أمة اقتصادية كبيرة. لكن لا تزال هناك ثغرات. في النهاية قد يتوقف كل شيء على الصين.