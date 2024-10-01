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اقتصادألمانيا

ما تأثير الذكاء الاصطناعي على انتاجية الشركات الألمانية؟

١ أكتوبر ٢٠٢٤

أجرى معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد استطلاع رأي شمل 6.000 شركة المانية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أي القطاعات ستكون الرائدة؟

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صورة من: Rainer Jensen/Deutsche Messe

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد أن أكثر من ثلثي الشركات في ألمانيا تتوقع زيادة في الإنتاجية قريباً بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد بين حوالي 6.000 شركة، أن 27% من الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل. وتوقعت الشركات المشاركة في الاستطلاع أن تحقق زيادة في الإنتاجية تتراوح بين 8% و16% خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل الذكاء الاصطناعي.

وحسب نتائج الاستطلاع، تعلق شركات تقديم الخدمات وشركات التجارة والصناعة آمالاً كبيرة على الذكاء الاصطناعي؛ وفي المقابل، تعلق الشركات العاملة في قطاع البناء آمالاً أقل على هذه التقنية.

من جانبه، قال كلاوس فولراب، مدير الاستطلاعات في معهد إيفو، إن هذا النطاق يعكس حالة عدم اليقين بشأن التأثيرات الدقيقة للذكاء الاصطناعي. لكنه أكد أن "جميع الشركات سيتعين عليها أن تدرس ما إذا كانت ستستخدم الذكاء الاصطناعي وكيف يمكنها استخدامه".

خ.س (د ب أ)