ما تأثير الخوف على اجسادنا؟

ماذا تفعل عندما تصاب بلدغة عنكبوت؟

يشعر كثير من الناس بالاشمئزاز أو الخوف من العناكب. لحسن الحظ، ليست جميعها من الأنواع الخطيرة. ورغم ذلك، قد يكون بعضها قادرا على اللدغ. واذا كنت هدفا لأحدها، يجب عليك معرفة كيف تتصرف.