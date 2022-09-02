 ما تأثير الخوف على اجسادنا؟ | صحتك بين يديك | DW | 02.09.2022

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صحتك بين يديك

ما تأثير الخوف على اجسادنا؟

سواء كنا نشعر بتهديد أو فقط بالخوف - فداخل أجسادنا يحدث دائماً الشيء نفسه:

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