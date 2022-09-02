ما تأثير الخوف على اجسادنا؟

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سواء كنا نشعر بتهديد أو فقط بالخوف - فداخل أجسادنا يحدث دائماً الشيء نفسه:
يشعر كثير من الناس بالاشمئزاز أو الخوف من العناكب. لحسن الحظ، ليست جميعها من الأنواع الخطيرة. ورغم ذلك، قد يكون بعضها قادرا على اللدغ. واذا كنت هدفا لأحدها، يجب عليك معرفة كيف تتصرف.
عندما تتسارع ضربات قلبك وتتنفس بأسرع من المعتاد وتتعرق يداك لدى رؤية كلب، فأنت تعاني من "رهب الكلاب". إليك بعض قواعد التصرف السليم في هذا الموقف لكي لا يحدث ما لا يحمد عقباه!.
ضيق التنفس والشعور بالاختناق من أصعب أعراض مرض الربو. وفي الغالب ما يتم اللجوء لدواء الكورتيزون لمواجهة تلك الأعراض، بيد أن الباحثين في الأعوام الأخيرة تمكنوا من تطوير علاج جديد وواعد للسيطرة على مرض الربو.
يشعر معظم الناس بدرجة من الخوف الطبيعي عند اضطرارهم للبقاء في الأماكن المرتفعة وذلك مخافة السقوط. بيد أن رهاب المرتفعات هو داء يصيب البعض، ويهدد حياتهم الطبيعية، فكيف ينشأ وكيف يمكن معالجته؟
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