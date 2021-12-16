ما تأثير ارتفاع احتياطيات العراق النقدية على جيب المواطن!

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ارتفعت احتياطيات العراق من العملة الصعبة لتبلغ أكثر من 60 مليار دولار . ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد العراقي؟ هل يدعم هذا الارتفاع القدرة الشرائية؟
ضيف الحوار:
د. ناجح العبيدي
ارتفعت احتياطيات العراق من العملة الصعبة لتبلغ أكثر من 60 مليار دولار . ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد العراقي؟ هل يدعم هذا الارتفاع القدرة الشرائية؟
ثقافة الحصول على الوظيفة في الدولة بالعراق ظهرت بقوة بعد عام 2003 ، بعد أن أصبح الموظف "فقيرا" بسبب الحروب والحصار. هل تشكل وظائف الدولة عبئا على الاقتصاد؟ وهل فرض ضرائب هو الحل؟
الاقتصاد العراقي يئن تحت انخفاض أسعار النفط والدينار العراقي يواصل انهياره. وتقارير تحذر من إمكانية حدوث كارثة اقتصادي، أي خيارات تمتلكها حكومة بغداد لإنعاش الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، وأين وصلت الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل اشهر؟
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