ما تأثير ارتفاع احتياطيات العراق النقدية على جيب المواطن!

العراق اليوم: فرض الضرائب.. خطوة صحيحة بطريق مسدود

ثقافة الحصول على الوظيفة في الدولة بالعراق ظهرت بقوة بعد عام 2003 ، بعد أن أصبح الموظف "فقيرا" بسبب الحروب والحصار. هل تشكل وظائف الدولة عبئا على الاقتصاد؟ وهل فرض ضرائب هو الحل؟