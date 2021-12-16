 ما تأثير ارتفاع احتياطيات العراق النقدية على جيب المواطن! | العراق اليوم | DW | 16.12.2021

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العراق اليوم

ما تأثير ارتفاع احتياطيات العراق النقدية على جيب المواطن!

ارتفعت احتياطيات العراق من العملة الصعبة لتبلغ أكثر من 60 مليار دولار . ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد العراقي؟ هل يدعم هذا الارتفاع القدرة الشرائية؟

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ضيف الحوار:

د. ناجح العبيدي

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العراق اليوم: ما تأثير ارتفاع احتياطيات العراق النقدية على جيب المواطن! 16.12.2021

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