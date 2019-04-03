 ما بعد بوتفليقة.. هل يصطدم الجيش بالحراك الشعبي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 03.04.2019

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سياسة واقتصاد

ما بعد بوتفليقة.. هل يصطدم الجيش بالحراك الشعبي؟

يرى مراقبون أن استقالة الرئيس بوتفليقة لن تحل الأزمة في الجزائر. فالحراك الشعبي يطالب بأكثر من ذلك، ولن يكتفي بإزاحة الرئيس عن المشهد، بل برحيل كل رموز النظام وتغييره بالكامل.. فأين يقف الجيش من هذه المطالب؟

Algerien, Algier: Demonstranten fordern Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

بعد شهر من الاحتجاجات استفاق الجزائريون للمرة الأولى منذ 20 عاماً من دون أن يكون عبد العزيز بوتفليقة على رأس السلطة، لكنهم رغم فرحتهم لا ينوون وقف حراكهم حتى رحيل النظام بكامله.

ورغم محاولات الرئيس الجزائري (82 عاما)، البعيد عن الأضواء منذ 2013 بسبب المرض، التشبث بالسلطة وتقديم الاقتراح تلو الآخررلتهدئة الشارع، لكن محاولاته كانت من دون جدوى، لينتهي الأمر بتقديم استقالته إلى المجلس الدستوري.

التضحية بالرئيس.. قبلة حياة للنظام؟

وقبيل إعلان الاستقالة، طالب رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح في بيان "شديد اللهجة" إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل بوتفليقة. وكان يشير إلى المخرج الدستوري الذي اقترحه الأسبوع الماضي ويتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تؤدي إلى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض.

ويرى نور الدين بكّيس، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر في حواره مع DW عربية، أن ضغوط الجيش لدفع الرئيس للاستقالة، رغم أنها غير دستورية، إلا أن الشارع الجزائري يرى أنها خطوة في الاتجاه السليم، "فالسلطة العسكرية فرضت واقعاً جديداً قد يخدم الحراك، حيث سيتعامل الشارع السياسي مع طرف واحد لا مع مختلف أجنحة السلطة المختلفة ليتجنب بذلك معركة يتم فيها الاقتتال مع أجنحة متعددة".

أما ماريا خوسوا، الخبيرة في الشأن الجزائري بمعهد دراسات الشرق الأوسط في هامبورغ، فترى أن "الجيش لم يجد بداً من التضحية بالرئيس في مواجهة الضغوطً الشعبية الهائلة والتي فشلت جميع الحلول في وقفها أملاً في استعادة الاستقرار، لكن نجاح مثل هذا التحرك لايزال أمراً تحيط به الشكوك" بحسب ما قالت لـ DW عربية.

ويطالب المتظاهرون برحيل نظام الحكم بكامل رموزه. ويبدو أن استقالة بوتفليقة لم تكن هي فقط أقصى طموحات الحراك الشعبي، والذي يبدو أنه قرر الاستمرار في التظاهر بدعوى أن الاستقالة تركت القرار في أيدي أطراف النظام الذي يصرون على تغييره جذرياً.

هل يخشى الشارع من دور سياسي للجيش الجزائري؟

Demonstration gegen die Regierung in Algier (AFP/Getty Images/R. Kramdi)

ولم يكتف بيان قائد الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور، بل انتقد ما وصفه بـ "عدم استجابة" الرئاسة "للمساعي التي بذلها الجيش للخروج من الأزمة الحالية"، مضيفاً أن "هذه المساعي قوبلت بالمماطلة والتعنّت وحتّى بالتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها.."، في إشارة غير مباشرة إلى الدائرة اللصيقة بالرئيس وفي مقدمتها أخوه السعيد بوتفليقة.

مختارات

هذا التدخل "الخشن" من قبل الجيش أثار قلق الكثيرين في الشارع الجزائري، بحسب ما يرى نور الدين بكّيس، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر. "فالجزائريون يخشون من تغول المؤسسة العسكرية وهم يعلمون جيداً أن الدولة الجزائرية هي دولة عسكر منذ عام 1962 وفترة بوتفليقة لم تكن إلا عبارة عن طرف مدني استعان بقوة العسكر، وعسكر وجد في طرف مدني ضالته التي تحمي مصالحه"، يقول الخبير الجزائري.

ويضيف أن "السؤال المطروح: هل السلطة العسكرية اليوم مستعدة لتسليم مقاليد الحكم للهيئات المدنية المنتخبة أم لا؟. حتى الآن لا توجد إجابات حقيقية لأسئلة من هذا النوع؟"، متوقعاً أن "نرى رسائل صريحة ومبطنة من الشارع الجزائري في هذا الشأن في تظاهرات الجمعة المقبل".

لكن أحمد عظيمي، المتحدث باسم حزب طلائع الحريات المعارض، يرى أن رئيس أركان الجيش الجزائري "لم يفعل سوى الاستجابة لمطالب الجماهير بإزاحة رجل مريض منذ 5 سنوات، فالناس كلها تعلم أنه ليس هو من يسير الجزائر وإنما قوى غير دستورية استولت على مركز القرار وأصبحت تستعمل الدولة الجزائرية كلها لمصالحها ومصالح الاوليغاركية في البلاد".

ويرى عظيمي في حواره مع DW عربية أن "بوتفليقة تسبب، هو ومن معه، في تفريغ كل المؤسسات الجزائرية من الكفاءات على مدى سنوات وأصبح الشغور يمس كل القطاعات بدءأ من موقع رئاسة الجمهورية ونزولاً إلى كل مؤسسات الدولة، فيما كانت القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة التي بقيت واقفة ومنظمة ومنضبطة فاتجهت كل الأنظار نحوها، فقامت بدورها الوطني المتوقع".

سيناريوهات مستقبلية

Algerien, Algier: Proteste gegen Algeriens Staatschef (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

في مقال مطول بموقع "TSA الجزائر" يرى الهواري عدي، أستاذ علم الاجتماع في معهد الدراسات السياسية في جامعة لويس لوميير بفرنسا، أن "الدولة الجزائرية بعد الاستقلال عن فرنسا بنيت بأيدي الجيش الذي حكم البلاد حتى اليوم من خلال تزوير الانتخابات والتخفي وراء التعددية الحزبية وأصبح هو مصدر السلطات بدلاً من الشعب؛ بل إن الجميع يعلم أنه هو الجهة التي تقوم بتعيين رئيس الجمهورية".

ويضيف الهواري عدي أن "الجيش الجزائري به ما لا يقل عن 500 جنرال يديرون فيما بينهم اقتصاد دولة بحجم الجزائر من خلال وكلاء في قطاعات اقتصادية مختلفة أهمها النفط. ويتنازع هؤلاء مع عشيرة بوتفليقة ورجاله موارد البلاد المالية والاقتصادية ما خلق برجوازية نقدية شرسة ومفترسة انتقلت إلى الأجيال التالية من أبنائهم وذلك كله على حساب الشعب الجزائري".

على مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر فكرة أن الجيش الجزائري نظراً لقيادته للبلاد على مدى عقود متصلة فمن الصعب أن يتخلى بهذه البساطة عن مقاليد الحكم. ويرى البعض أن الجيش قد يستجيب لفترة لمطالب الشارع حتى تهدأ الأوضاع ليعود إلى تطبيق السيناريو القديم بوجود مرشح للجيش يحفظ مصالح قياداته وتواصل المؤسسة العسكرية من خلاله هيمنتها على مقاليد الأمور في البلاد،

ولا تستبعد ماريا خوسوا، الخبيرة في الشأن الجزائري بمعهد دراسات الشرق الأوسط في هامبورغ، أن تكون استقالة بوتفليقة لصالح شخصية أخرى من داخل النظام لتستمر الأوضاع السياسية والاقتصادية كما كانت عليه من قبل وإن بوجوه مختلفة

لكن أحمد عظيمي، المتحدث باسم حزب طلائع الحريات المعارض، يرى بأن مطالب الحراك الجزائري واضحة ولا يمكن الالتفاف عليها. وهي  (المطالب) برأيه تعيين شخص تتفق عليها كافة الأطياف السياسية. شخص مشهود له بالاستقلالية وبنظافة اليد والخبرة، يقوم بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتولى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية تمهيداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة بشكل كامل.

عماد حسن

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السنة السابعة عشرة من عمره. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962.

  • Abdelkader Bensalah (AFP/P. Kovarik)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    رئيس مجلس الأمة

    عبد القادر بن صالح (77 عاما)، رئيس مجلس الأمة منذ 17 عاما وسيتولى رئاسة الجزائر بموجب الدستور بعد استقالة بوتفليقة، لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.

  • Algerien: Ministerpräsident Noureddine Bedoui (picture-alliance/dpa/B. Bensalem )

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    نور الدين بدوي

    تولى وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، رئاسة حكومة تصريف الأعمال، في 11 مارس/ آذار إثر إعلان بوتفيلقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وترفض معظم أحزاب المعارضة والشارع حكومة تصريف الأعمال لأن رئيسها بدوي مقرب جدا من النخبة الحاكمة. ولذلك من غير المرجح أن يترشح للمنافسة على الرئاسة.

  • Algerien Interview Mustafa Bouchachi (DW/T.Bougaada)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    مصطفى بوشاشي

    المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، من أبرز وجوه وزعامات الحراك الشعبي ويحظى بتأييد كبير بين المحتجين. ويصر على استمرار الاحتجاجات حتى بعد استقالة بوتفليقة إلى أن تتم الاستجابة لمطالب الشارع برحيل كل رموز النظام. ومن شأن ترحيبه بموقف الجيش طمأنه المؤسسة العسكرية. وبالتالي يمكن أن يحظى بدعم الشارع وتأييد الجيش له، وهو ما يجعله واحدا من أقوى المرشحين للرئاسة، هذا إذا قبل الترشح!

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    علي بن فليس

    علي بن فليس هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى إبعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن إصلاحات أراد منها الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية التي كانت تدور في فلك بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. وهو من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس المستقيل بوتفليقة أنقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد إعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019، ولكن هل سيتراجع الحزب عن قراره بعد استقالة بوتفليقة أم يستمر في المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات؟

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    أبن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ وقد يُقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

بعد استقالة بوتفليقة.. من أهم أبرز اللاعبين في المشهد السياسي؟

بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، باتت العملية السياسية أكبر التحديات يواجه البلاد ونخبها السياسية والعسكرية. والسؤال الآن: ما هو البديل السياسي ومن هم اللاعبون البارزون والمرشحون المحتملون لرئاسة الجزائر؟ (09.03.2019)  

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