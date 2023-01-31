 ما بعد الكارثة...كيف يمكن "تنسيق" المساعدات؟ | مسائية DW | DW | 08.02.2023

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مسائية DW

ما بعد الكارثة...كيف يمكن "تنسيق" المساعدات؟

في اليوم الثاني للكارثة، الرئيس التركي يمدد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المنكوبة، وتواصل توافد المساعدات وطواقم الإنقاذ الدولية إلى تركيا. كيف يمكن تنسيق الدعم لسوريا في ظل التعقيدات السياسية والعقوبات الغربية؟

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