ما بعد الكارثة...كيف يمكن "تنسيق" المساعدات؟

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في اليوم الثاني للكارثة، الرئيس التركي يمدد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المنكوبة، وتواصل توافد المساعدات وطواقم الإنقاذ الدولية إلى تركيا. كيف يمكن تنسيق الدعم لسوريا في ظل التعقيدات السياسية والعقوبات الغربية؟
وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.
أطلقت الجالية التركية في ألمانيا حملة تضامن مع المتضررين بمناطق الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا. لكن الجالية الكردية بألمانيا حذرت من ذهاب المساعدات لأغراض أخرى. وتوقعات بطول مدة أعمال تنظيف المنطقة.
لم يفرق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بين مناطق "سوريا الأسد"، ومناطق معارضته المدعومة من تركيا، وبين سوريا "الإدارة الذاتية" التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. فكيف يؤثر النزاع السوري على فرص إغاثة المناطق المنكوبة؟
بسبب الزلزال المدمر تضرر المعبر الحدودي الوحيد بين سوريا وتركيا وتطالب وزيرة خارجية ألمانيا بفتح الحدود لتوصيل المساعدات إلى شمال سوريا ودعت موسكو إلى الضغط على الأسد. فيما أعلن أردوغان حالة الطوارئ في الأقاليم المتضررة.
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