 ما المعلم السياحي الألماني الذي تود زيارته؟ | يوروماكس | DW | 21.04.2022

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يوروماكس

ما المعلم السياحي الألماني الذي تود زيارته؟

بعض المعالم السياحية في ألمانيا تجتذب عادة ملايين الزوار سنويا – في ظل عدم وجود الوباء. ومن هذه المعالم الشهيرة كاتدرائية كولونيا وجدار برلين وقلعة نويشفانشتاين.

DW Euromaxx arabisch Zuschaueraktion Sehenswürdigkeit Uncensored Collection

القلاع والمعالم الأثرية والمتاحف أو الأحياء التاريخية في المدن – هناك العديد من المعالم المثيرة للاهتمام في ألمانيا. ما المعلم السياحي الألماني الذي تود زيارته؟ لدينا هنا مجموعة مختارة من الوجهات الأكثر شعبية.

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. والجائزة هي سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم.

Etikett der DW Uncensored Kollektion

كل قطعة ملابس من المجموعة مصنوعة من قطن عضوي 100 %، وتحمل رسالة هامة وهي حرية التعبير. سوف تجدون معها أيضا إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

أود أن أزور هذا المعلم السياحي في ألمانيا:

 

آخر موعد للمشاركة يوم 27 مايو 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.