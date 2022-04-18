القلاع والمعالم الأثرية والمتاحف أو الأحياء التاريخية في المدن – هناك العديد من المعالم المثيرة للاهتمام في ألمانيا. ما المعلم السياحي الألماني الذي تود زيارته؟ لدينا هنا مجموعة مختارة من الوجهات الأكثر شعبية.

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. والجائزة هي سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم.

كل قطعة ملابس من المجموعة مصنوعة من قطن عضوي 100 %، وتحمل رسالة هامة وهي حرية التعبير. سوف تجدون معها أيضا إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

أود أن أزور هذا المعلم السياحي في ألمانيا:

آخر موعد للمشاركة يوم 27 مايو 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.