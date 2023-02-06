ما المعروف عن البالونات الصينية!

زادت واقعة إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية لبالون صيني مشتبه به في المجال الجوي الأمريكي من حدة التوترات في العلاقة المشدودة بالفعل بين واشنطن وبيكين. وسبق أن وقعت حوادث مشابهة، غير أن البالون هذه المرة ظل فوق الأراضي الأمريكية لفترة أطول من المعتاد. ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لم يشكل البالون خطرا على حركة الطيران نظرا لارتفاعه العالي. وتتواصل الولايات المتحدة مع الصين بشأن الواقعة.

ما هي الدول التي تطير فوقها البالونات الصينية؟

ما وقع في في الولايات المتحدة ليس حادثة لحالة منفردة. فالبالونات الصينية لا تطير في المجال الجوي للولايات المتحدة فقط، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية وجود منطاد صيني فوق كولومبيا. وحسب المصدر ذاته فقد دخل هذا المنطاد "عن غير قصد" المجال الجوي لدول أمريكا اللاتينية. كما شوهدت أجسام طائرة مماثلة من الصين مرتين في شمال اليابان في عام 2020.

هل هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها جسم طائر صيني فوق الولايات المتحدة؟

وفقا لتقرير للقناة الثانية الألمانية "ZDF"، وخلال رئاسة دونالد ترامب، طافت ثلاثة بالونات مشابهة دون مضايقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وحسب البنتاغون، شوهدت أجسام مماثلة في السنوات الأخيرة، لكن البالون الأخير حلّق فوق البلاد لفترة زمنية أطول من المعتاد.

كيف ترد الصين على إسقاط الولايات المتحدة بالونها؟

ذكر بيان رسمي صادر عن نائب وزير الخارجية الصيني أن إسقاط البالون أضر بشكل خطير بجهود الجانبين لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية. وحثت بكين واشنطن على عدم اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه الإضرار بمصالح الصين. وبحسب بكين، كان المنطاد "منطادا مدنيا" دخل سهوا المجال الجوي الأمريكي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن إسقاط البالون الصيني في 4 فبراير 2023 بالولايات المتحدة

ما هو سبب إسقاط البالون؟

ترى الحكومة الأمريكية في واشنطن أن بالون التجسس الصيني المشتبه به كان يقوم بعملية استكشاف المنشآت العسكرية الأمريكية. حيث كان المنطاد يقع بالقرب من قاعدة جوية في ولاية مونتانا وفيها يتم تخزين صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس حربية نووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن اقتحام المجال الجوي الأمريكي "غير مقبول" و "غير مسؤول". وبناء على أوامر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أسقطت الطائرات الحربية الأمريكية البالون فوق المياه قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية.

لماذا تُرى البالونات بوضوح؟

البالونات أجسام ضخمة بحجم ثلاث حافلات مدرسية، وعادة ما تطير من 15 إلى 23 ميلا فوق سطح الأرض. وهذا أعلى بكثير من العلو الذي تحلق فيه الطائرات المدنية، التي نادرا ما تطير فوق ما 10 ميلات. ولهذا فإن علو البالونات أقل بكثير من الأقمار الصناعية التي عادة ما تدور حول الأرض على مسافة تتراوح بين 125 و370 ميلا. يذكر أن البالون الصيني الذي تم إسقاطه كان على ارتفاع ما يقرب 11 ميلا.

هل البالونات مناسبة للتجسس؟

تعتبر هذه البالونات وسيلة استطلاع غير مكلفة وعملية ويمكنها استكشاف مناطق كبيرة في نطاقات أقرب وبدقة أعلى من الأقمار الصناعية. تم بالفعل استخدام البالونات المجهزة بالرادارات والكاميرات للتجسس من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا خلال الحرب الباردة.

كيف كان رد فعل المجتمع الدولي على الحادث؟

ألمانيا قلقة من التوتر المتزايد بين بكين وواشنطن، ويرأى السياسي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي مايكل روث أن قضية البالون هي نذير للصراع المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة في السنوات المقبلة. دول عدة مثل إستونيا وكندا وكوريا الجنوبية نددت إطلاق الصين لبالونات التجسس، وغرد وزير خارجية إستونيا أورماس راينسالو أنه يؤيد الدفاع عن السيادة الأمريكية.أما الاتحاد الأوروبي فكان مترددا وقال في بيان إن أمن وحماية المجال الجوي من قضايا الأمن القومي وهذه مسؤولية الدول المعنية.

أستريد برانغه أوليفايرا / ع.اع.