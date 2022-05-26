 ما العمل مع الصداع الدائم؟ | صحتك بين يديك | DW | 03.06.2022

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صحتك بين يديك

ما العمل مع الصداع الدائم؟

هناك قرابة 200 نوع من الصداع. صداع تجمد الدماغ عند تناول المبردات وصداع رفع الأثقال عند الإجهاد الجسدي. وكذلك صداع السعال وصداع الجنس. لكن الأشهر من بينها الصداع النصفي وصداع التوتر. فكيف يمكن مواجهة هذه الأعراض؟

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