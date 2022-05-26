ما العمل مع الصداع الدائم؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
هناك قرابة 200 نوع من الصداع. صداع تجمد الدماغ عند تناول المبردات وصداع رفع الأثقال عند الإجهاد الجسدي. وكذلك صداع السعال وصداع الجنس. لكن الأشهر من بينها الصداع النصفي وصداع التوتر. فكيف يمكن مواجهة هذه الأعراض؟
الصداع النصفي واحد من أكثر أنواع الصداع انتشارا. أسبابه عديدة، فبرد الشتاء قد يكون مسببا له وحتى الطقس الجميل ودفء الربيع يمكن أن يسببه. ولتجنب هذا الصداع وآلامه ليس من الضروري تناول الأدوية وإنما هناك طرق أخرى لمعالجته.
عانت أندريا سوس في سن مبكرة (32 ) عامًا من السكتة الدماغية وعاشت عواقبها منذ ذلك الحين. أسباب غير واضحة وعواقب لا تخلو من الصعوبات والتحديات، بيد أن الشابة تعود شيئا فشيئا إلى حياتها اليومية. لكن كيف؟
تتراوح شدة نوبات الصداع النصفي (الشقيقة)، لكن الإصابة بالمرض غالبا ما تعيق أو على الأقل تؤثر بالسلب على أداء أنشطة الحياة اليومية. فكيف لعدد من المشروبات البسيطة أن تساعدنا في التخفيف من آلام الصداع النصفي؟
يمكن للتقنية الجديدة والتي تقوم على اختبار للدم والمتوفرة بالفعل في الولايات المتحدة، أن تساعد في تطوير أدوية جديدة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول