ما العمل مع الصداع الدائم؟

السكتة الدماغية.. هل يمكن العودة للحياة الطبيعية؟

عانت أندريا سوس في سن مبكرة (32 ) عامًا من السكتة الدماغية وعاشت عواقبها منذ ذلك الحين. أسباب غير واضحة وعواقب لا تخلو من الصعوبات والتحديات، بيد أن الشابة تعود شيئا فشيئا إلى حياتها اليومية. لكن كيف؟