 ما العلاقة بين هذا الفيروس ومرض التصلب العصبي المتعدد؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.01.2022

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صحة

ما العلاقة بين هذا الفيروس ومرض التصلب العصبي المتعدد؟

كشف باحثون أن فيروس "إبشتاين بار" هو السبب الرئيسي لمرض التصلب العصبي المتعدد (MS)، والذي يصيب حوالي ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم. بيد أن الخبر السار أن العلاجات الجديدة والوقاية منه قد تكون ممكنة الآن.

يرى باحثون أمريكيون وجود صلة بين عدوى فيروس إبشتاين بار، التي تسبب الحمى الغدية، والتصلب المتعدد.

يرى باحثون أمريكيون وجود صلة بين عدوى فيروس إبشتاين بار، التي تسبب الحمى الغدية، والتصلب المتعدد.

التصلب المتعدد (MS) حالة لا يمكن توقعها - وهو من أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم الجهاز العصبي المركزي والدماغ والحبل الشوكي.

يميل مرض التصلب العصبي المتعدد إلى إصابة الأشخاص في مقتبل العمر. في معظم الحالات، يبدأ المرض عندما يكون المصاب في سن بين 20 و40 سنة.

مختارات

وعلى الرغم من أنه قد يكون خفيفاً، ولكن يمكن أن يتحول أيضاً إلى إعاقة مدى الحياة، مما يؤثر على بصر الشخص أو حركة ذراعه أو ساقه أو إحساسه أو توازنه. وحتى الآن لم يعرف الباحثون بشكل قاطع ما الذي يسبب مرض التصلب العصبي المتعدد. هناك علاجات تجعل التعايش مع مرض التصلب العصبي المتعدد أفضل، وربما أسهل، لكن لا يوجد علاج نهائي.

لكن هذا الأمر قد يتغير الآن بعد أن وجد الباحثون رابطاً بين  فيروس إبشتاين بار والتصلب المتعدد. الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام علاجات أفضل وحتى تدابير وقائية.

الرابط بين  فيروس إبشتاين بار والتلصب المتعدد

في دراسة أجريت في الولايات المتحدة، قال الباحثون إنهم وجدوا أن فيروس إبشتاين بار (EBV) مرتبط بالتأكيد بجميع حالات التصلب المتعدد (MS) البالغ عددها 801 باستثناء حالة واحدة.

وحللت الدراسة بيانات 10 ملايين شخص في القوات المسلحة الأميركية على مدار عقدين من الزمن، ومن بينهم أصيب 801 بالتصلب المتعدد، وسبق أن أصيب 34 من أصل 35 شخصاً منهم بفيروس إبشتاين بار، ما يعني أن الفيروس كان جزءاً من الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة.

يسبب فيروس إبشتاين بار حمى غدية تصيب عادة المراهقين والشباب. كما يتسبب أيضاً بتورم الغدد والتهاب الحلق، وعادة ما تصاب به مرة واحدة فقط في حياتك.

و يبدو الباحثون واثقين من وجود صلة بينه وبين مرض التصلب المتعدد. ومع ذلك، ما لا يعرفونه هو ما يفعله الفيروس بالضبط ليسبب مرض التصلب العصبي المتعدد ولماذا؟.

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مرض التصلب المتعدد ـ حديث مع الخبراء

الإصابة بالفيروس لا تعني بالضرورة الإصابة بالتصلب المتعدد

من المهم ملاحظة أنه بينما يصاب حوالي 90 في المائة من الأشخاص بـ "إبشتاين بار" أو الحمى الغدية في مرحلة ما من حياتهم، فإن قلة قليلة منهم فقط يصابون بالتصلب المتعدد. ومع ذلك، يؤكد الخبراء على أهمية البحث الجديد وبياناته.

"تستخدم الدراسة طرقًا وبائية لتقييم خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد بعد الإصابة بفيروس إبشتاين بار. وخلص المؤلفون إلى أن خطر الإصابة بالتصلب المتعدد أعلى 32 مرة بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من أولئك الذين لم يصابوا به.

وقال هينري ياكوب ديليسلوس، الباحث البارز في مركز أبحاث السرطان الألماني: "هذا رقم مهم. إنه نوع الخطر الذي نراه فيما يتعلق بسرطان الرئة بين المدخنين."

لكن رولاند مارتين، الباحث في مستشفى جامعة زيورخ، يقول إنه من السابق لأوانه استنتاج أن فيروس إبشتاين بار هو السبب الرئيسي لمرض التصلب العصبي المتعدد.

ويضيف بأن: "المنهجية جيدة ومتينة، ويمكن أن تستنتج أن إبشتاين بار هو السبب الرئيسي لمرض التصلب العصبي المتعدد.. لكن على مدار العشرين عامًا الماضية، أشارت بياناتنا إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدد لديه خلفية وراثية معقدة، يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة به."

لذلك، قد لا يكون فقط  إبشتاين بار أو العامل الوراثي المسبب الأساسي للمرض، ولكن مزيج من الاثنين.

الأعراض

كما هو الحال مع كل مشكلة صحية: للحصول على أفضل نصيحة، اسألك طبيبك إذا كنت قلقاً:

يمكن أن تختلف أعراض التصلب المتعدد من شخص لآخر. لكن يمكن أن تشمل ما يلي بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة (ساينس):

- خدر أو ضعف في طرف أو أكثر

- الإحساس بصدمة كهربائية عند تحريك رقبتك

- عدم توازن عند المشي

- مشاكل في الرؤية وازدواج الرؤية وألم في عينيك

- كلام غير واضح

- إعياء

- دوخة

- مشاكل في الوظيفة الجنسية والأمعاء والمثانة.

ر.ض

  • الرمان

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الرمان

    تعد حبات الرمان إضافة لذيذة للسلطات وقد تكون لوحدها أيضاً وجبة خفيفة ومفيدة. أما عصير الرمان فهو غني عن التعريف! الرمان غني بمضادات الأكسدة والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات، ويبطئ من شيخوخة الخلايا، كما أنه يعتبر "سلاحاً" فعالاً ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

  • الزعتر البري

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزعتر البري

    يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، إذ يحتوي على مادة الثيمول العطرية التي لها تأثير مطهر ومضاد للفيروسات. ولذلك يعتبر الزعتر البري "السلاح" الأول من بين الأعشاب الطبيعية عندما يتعلق الأمر بالسعال، وهذا سبب وجوده تقريباً في كل أدوية السعال التي نشتريها، كما أنه خلطة مثالية لعلاج السعال الديكي.

  • اللافندر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    اللافندر (الخزامى)

    بالإضافة إلى استخدامه لأغراض تجميلية، يعتبر اللافندر علاجاً منزلياً شائعاً، فهو يحتوي على مواد " لينالول وأسيتات ليناليل وسينول" العطرية والمضادة للبكتيريا، ولذلك فهو "سلاح فعال" للاستخدام الخارجي لمعالجة الجروح أو الحروق. كما أن له تأثيراً مهدئاً، ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل في النوم، عليك باللافندر!

  • الشمر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الشمر

    يحتوي الشمر على مواد عطرية لها تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي والانتفاخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمر يعتبر طارداً للبلغم، ولذلك يساعد في علاج السعال ونزلات البرد.

  • العسل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    العسل

    يعتبر العسل علاجاً منزلياً فعالاً، يمكن استخدامه لمواجهة العديد من الأمراض. وبفضل مكوناته الفريدة فإن له تأثيرا مضادا للالتهابات والحساسية. كما أنه يقوي جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية. فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاج الجروح ومكافحة نزلات البرد.

  • القرنفل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    القرنفل

    إذا استذكرت رائحة القرنفل، فقد تتذكر بالتأكيد استخدامه من قبل أجدادنا لعلاج آلام الأسنان. وبسبب احتوائه على مادة "الأوجينول"، يعتبر القرنفل مسكناً قوياً للآلام، خصوصاً آلام الأسنان، إذ يساعد في تسكينها بعد عدة دقائق فقط. ويمكن مضغ القرنفل مباشرة أو استخدام زيته كمسكن للآلام.

  • النعناع

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    النعناع

    يرافقنا النعناع طوال العام تقريباً، ففي الصيف يحب كثيرون إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى مشروباتهم أو في السلطات. وفي الشتاء الاستمتاع بالشاي الساخن بالنعناع. المواد العطرية الموجوة في النعناع تجعله محفزاً للهضم، كما أنه يخفف الصداع.

  • الكركم

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الكركم

    لا يستخدم مسحوق الكركم ذو اللون الأصفر لإضفاء نكهة على الأطباق فحسب، بل يمكن استخدامه كعلاج طبيعي أيضاً. ويشتهر الكركم باستخدامه كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات.

  • الزنجبيل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزنجبيل

    يٌضاف الزنجبيل إلى الشاي أو بعض الأطباق، خصوصاً في الشتاء، لأن له تأثيراً فعالاً ضد نزلات البرد كما أنه مفيد للجيوب الأنفية المسدودة. ناهيك عن فوائده الهضمية أيضاً، إذ يحفز تكوين حمض المعدة، كما أنه يستخدم كمضاد طبيعي للغثيان والتقيؤ.

  • إكليل الجبل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    إكليل الجبل

    "إكليل الجبل" ضيف دائم في المطبخ، ولكن كثيرين يجهلون أن لهذه العشبة تأثيراً قوياً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم المنخفض. كما يمكن استخدام زيت "إكليل الجبل" لتخفيف تشنج عضلات الرقبة أو الظهر. م.ع.ح


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