صحتك بين يديك

ما السبيل للتعافي من نزلات البرد؟

انسداد الأنف والتهاب الحلق وآلام الجسم. ما الدواء الذي يمكن أن يساعد إذا أصابت المرء نزلة برد أو أنفلونزا؟ وماذا يجب أن يعرف الجميع عن الاستعمالات؟