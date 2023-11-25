 ما الذي ينظر إليه الناس خلال حديثهم مع بعضهم وجها لوجه؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 25.11.2023

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علوم وتكنولوجيا

ما الذي ينظر إليه الناس خلال حديثهم مع بعضهم وجها لوجه؟

يختلف البشر في التواصل عندما يتقابلون ويتحدثون وجهاً لوجه. تشير الدراسات إلى أهمية التواصل عبر العينين والتي من خلالها تنقل رسائل غير منطوقة. فكيف ينظر الناس إلى بعضهم خلال الحديث؟

Nahaufnahme Close up Auge

تقول الدراسة إن النظر المتبادل هو أحد أبسط سلوكيات التواصل غير اللفظي، لكنه لم يدرس جيداً إلى الآن

يمكن للبشر إظهار الكثير عن أنفسهم من خلال نظرات الأعين أثناء المحادثة. فهل نحتاج إلى إجراء اتصال مباشر بالنظر في عين من أمامك؟ أم أن مجرد النظر إلى الوجوه يكفي للتواصل؟

مختارات

وجد باحثون في كندا أن بعض الأشخاص نادراً ما يشاركون النظر المتبادل في الأعين مباشرة، وعوضاً عن ذلك ينظر كل مشارك إلى وجه شريكه بشكل عام. لاحظ الباحثون أن أغلب الأشخاص لا يفضلون النظر في العينين مباشرة وأن قليلين للغاية توقعوا احتمالية متابعة المشارك لنظرة الشخص الآخر أثناء سير المحادثة.

ويوضح الفريق البحثي أن النظر المتبادل هو أحد أبسط سلوكيات التواصل غير اللفظي، لكنه لم يدرس جيداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن تقنية تتبع حركة العين المتوافرة حالياً لديها قياس محدود للغاية لمجال حركة العين أثناء تفاعلات الحياة اليومية، بحسب ما نشر موقع "ساينس أليرت".

تقول فلورنس مايراند المؤلفة الرئيسية للدراسة المنشورة في "دورية التقارير العلمية" وخبيرة علم النفس التجريبي في جامعة ماكجيل في كندا: "هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تظهر شكل وتوزيع نظرات الأعين عندما يتقابل شخصان وجها لوجه".

تضيف مايراند :"وجدنا أنه من المدهش أن الاتصال المباشر بالعين كان نادرا جدا أثناء الحديث والنشاط اليومي، وهنا أود أن أقول إنه أمر مهم للديناميكيات الاجتماعية. يبدو أن الوقت الذي ننخرط فيه في اتصال وجها لوجه ، حتى ولو لبضع ثوان ، هو عامل تنبؤي مهم للسلوك الاجتماعي اللاحق".

بحثت مايراند وزملاؤها في أنماط التحديق في العين خلال المحادثات التي جرت وجها لوجه بين 15 زوجا من الغرباء، يتألفون من 25 امرأة و 5 رجال ، تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما.

تنقل العين البشرية الكثير من الرسائل

يقول الباحثون إن "سياق الرسائل الاجتماعية التي تنقلها العيون لا يزال سؤالاً بحثياً مثيراً للاهتمام".

خلال التجربة ارتدى الأشخاص نظارات إلكترونية خاصة لتتبع حركة عين الشريك في الحوار والتي قامت بتسجيل عدد المرات التي نظر فيها المشاركون إلى أفواه وعيون بعضهم البعض وكذا باقي معالم الوجه، بحسب ما ذكر موقع "ساي تك".

ووجدت الدراسة أن كل مشارك نظر بعيدا أكثر مما نظر مباشرة إلى وجه شريكه، وعندما نظروا إلى وجه بعضهم البعض، نظروا في الغالب إلى مناطق الفم والعين ونادراً ما انخرطوا في اتصال متبادل بين العينين، وكان النظر المتبادل من العين إلى الفم هو الأكثر شيوعاً.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن الاتصال بالعين مهم في التواصل البشري، لذلك كانت نتائج الدراسة الجديدة بمثابة مفاجأة ، وتظهر تناقض سلوك النظر الإنساني مع دراسات أخرى.

وتقول مايراند: "اكتشفنا أن المشاركين أمضوا حوالي 12 في المائة فقط من وقت المحادثة في النظر التفاعلي، مما يعني أنهم حدقوا في وجوه بعضهم البعض لمدة 12 في المائة فقط من مدة الحوار"، مضيفة أن "الأكثر إثارة للدهشة أنه ضمن هذه التفاعلات، انخرط المشاركون في اتصال متبادل وجها لوجه بنسبة 3.5 في المائة فقط من الوقت."

ويقول الباحثون إن مقدار الوقت الذي يقضيه الناس في النظر إلى بعضهم البعض في العيون قد يكون مهما لتوصيل الرسائل الاجتماعية بينهم، وقد تكون أنماط النظر المتبادل المختلفة مفيدة لنقل رسائل محددة في مجموعات مختلفة.

ويقول الفريق البحثي إنه سيكون من المثير للاهتمام أن يتم في المستقبل دراسة الكيفية التي يؤثر بها سياق المحادثة على كيفية نظر الناس إلى وجوه بعضهم البعض، وأشاروا في هذا السياق إلى أن طبيعة النظرة قد تكون مختلفة عندما يتحدث الشخص مع الأصدقاء مقارنة بالغرباء.

وخلص الباحثون إلى أن "سياق الرسائل الاجتماعية التي تنقلها العيون لا يزال سؤالاً بحثياً مثيراً للاهتمام".

عماد حسن

  • Person holding a piece of bread with a smiley face cut out of it in front of their face

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    السعادة قطعة دافئة من الخبز المحمص

    كان يقال في السابق إن تعابير الوجه لغة عالمية. غير أننا نعلم الآن أن الإشارات المرئية والمسموعة التي نعبر عنها قد يكون لها معاني مختلفة باختلاف البلدان والثقافات. لكن يعتقد الباحثون أن هناك مشاعر عالمية نعبر عنها بتعابير الوجه. ويقال إن هناك سبع عواطف أساسية: الفرح، المفاجأة، الحزن، الاحتقار، الاشمئزاز، الخوف، والغضب.

  • Two happy, smiling paralympic athletes after winning a race

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    الابتسام يتطلب عضلات أقل من العبوس!

    هناك 43 عضلة وجه، مقسمة إلى مجموعتين: تلك التي نستخدمها للمضغ، أو تلك التي نستخدمها للتعبير عن أنفسنا. يقال إنه من الأسهل أن تبتسم، لأن ذلك يتطلب عضلات أقل من العبوس. غير أن هذا الاعتقاد قد يكون خاطئاً في الواقع، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الابتسامات والعبوس تتطلب عدداً متساوياً من العضلات. لا يهم.. الابتسامة معدية ويمكن أن تعبر عن السعادة أسرع من الكلمات.

  • Images from a study into untrustworthy facial expressions to trustworthy facial expressions

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    ولدت بهذا الوجه!

    يدرس علماء النفس المعاني الخفية في تعابير الوجه. لأنه، في بعض الأحيان، لا ندرك أننا ننقل تعابير وانطباعات في وجوهنا. قد نعتقد أننا محايدون عاطفياً، لكن الآخرين يحكمون على وجوهنا تلقائياً. لنفترض أن أطراف فمك منخفضة بشكل طبيعي، قد يظن البعض أنك سلبي أو غير جدير بالثقة أو غاضب. إذ عموماً، يُنظر إلى الوجوه ذات الأفواه المقلوبة على أنها أكثر إيجابية.

  • Then President-elect Donald Trump at a rally in Grand Rapids, Michigan, 2016

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

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    تعابير الوجه مهمة للتواصل البشري. وسواء أحببته أم كرهته، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقن هذا الفن- باستثناء أن تعابير وجهه قد لا تخبرنا دائماً بما يكمن خلفها وقد يستخدم الناس حركات الفم غالباً لإخفاء التعبيرات الدقيقة في العين.

  • Former British Prime Minister Theresa May (R) reacts as she is greeted by Britain's Queen Elizabeth II (C), a look of disgust on her face, at a ceremony in 2018

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    مقرف!

    هل كانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي تظهر (في الصورة) مع الملكة إليزابيث الثانية ، تشعر بالاشمئزاز من الرائحة الكريهة المنبعثة من الملكة؟ بالتأكيد لا. اقترح عالم الطبيعة الإنكليزي تشارلز داروين أن تجعد الأنف ربما يكون قد تطور كطريقة يحمي بها الناس أنفسهم من الغازات الضارة. ولكن، كما يبدو، غالباً ما نسيء تفسير تعبيرات الوجه، خاصةً عند التقاطها بالكاميرا.

  • A Bangladeshi woman wiping tears from her eyes

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    الحاجبان: لأعلى أم لأسفل؟

    دموع الحزن مثل دموع الفرح من التعابير العالمية. لكن هل يمكنك دائماً التمييز بينهما؟ إذ عليك أن تنظر إلى الصورة كاملة. هل هناك ابتسامة تختبئ تحت تلك اليد؟ .. وانظر إلى الحاجبين، إذا كانا إلى الأعلى أو على نحو مقوس، يمكن أن يعني ذلك مفاجأة. وعندما ينخفضان أو يقتربان من بعضهم البعض، يظهران الحزن أو الغضب أو الخوف. إذ للحواجب دور هام في التعبير عن المشاعر، كالعيون.

  • In 2018, Portugal's football star Cristiano Ronaldo reacts during a game, pulling his face into a contortion of anger

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    مشاعر معقدة يصعب قراءتها

    هذا لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. هل هو غاضب أم يركز بشدة؟ هذا الانفعال الواضح في عينيه قد يعني أي منهما. وانظر كيف يظهر الحاجبان، متماسكان، والفم مشدود! إنه غاضب. لكن الغضب هو "عاطفة مركبة" معقدة ذات طبقات مختلفة. كما هو الحال مع كافة تعابير الوجه، وسيكون من الأسهل قراءة تعابير وجه رونالدو إذا كان بإمكانك رؤيته وسماع ما يقول. يتطلب الأمر ممارسة. ذو الفقار أباني / ريم ضوا.


 