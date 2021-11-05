ما الذي يساعد ضد التأتاة؟

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لا يوجد علاج للتأتاة. ولكن يمكن للمصابين التمرن على التحدث بطلاقة، حتى يتلاشى الخوف من التأتأة. وبالتالي لا تصبح المواقف اليومية تحديا.
بعد انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي في كندا، انتشر جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لآراء وأفكار الناشطة الداعمة لحقوق المثليين وبين آخرين رافضين لفكرة المثلية الجنسية.
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