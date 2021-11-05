 ما الذي يساعد ضد التأتاة؟ | صحتك بين يديك | DW | 05.11.2021

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صحتك بين يديك

ما الذي يساعد ضد التأتاة؟

لا يوجد علاج للتأتاة. ولكن يمكن للمصابين التمرن على التحدث بطلاقة، حتى يتلاشى الخوف من التأتأة. وبالتالي لا تصبح المواقف اليومية تحديا.

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