صحتك بين يديك

ما الذي يساعد ضد التأتاة؟

لا يوجد علاج للتأتاة. ولكن يمكن للمصابين التمرن على التحدث بطلاقة، حتى يتلاشى الخوف من التأتأة. وبالتالي لا تصبح المواقف اليومية تحديا.