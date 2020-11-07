ما الذي يحدث لجادون سانشو؟

غداة هزيمة فريق دورتموند بقيادة المدرب لوسيان فافر أمام بايرن ميونيخ، المدافع عن لقب الدوري الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات المرحلة السابعة للدوري المحلي، نشر موقع "بيلد" تقريرا بعنوان: مشكل فافر هو سانشو. وذلك في حكم واضح أصدرته الصحيفة مفاده أن السبب الرئيسي لهزيمة دورتموند هو المهاجم الإنجليزي جادون سانشو.

لماذا ذلك؟! ترى الصحيفة في مقالها أنه لم يكن ممكنا لفافر وقف المدّ البافاري اعتمادا على إيرلينغ هالاند في الهجوم لوحده، وكان لا بدّ لجادون سانشو تولي جانب من هذه المهمة.لا يمكن الجزم بصحة هذه النظرية لأن فوز البافاري جاء نتيجة لقوته أيضا وليس فقط لتراجع مستوى سانشو فحسب. ومع ذلك يتوجب التنويه إلى أن الجوهرة الإنجليزية البالغ من العمر 20 عاما، صائم عن التهديف وذلك منذ ست مباريات. فقد أحرز منذ انطلاق الدوري هدفين فقط وكلاهما من ضربة جزاء في منافسات كأس ألمانيا وفي دوري الأبطال. عدا ذلك كانت له تمريرتان حاسمتان فقط، كما أن المدرب قام باستبداله في خمس مباريات. بطبيعة الحال رصيد سانشو منذ انطلاق الموسم لا يقترب إطلاقا مما حققه الموسم الماضي بمجموع 20 هدف وصنع 20 آخرين من 44 مباراة.

إلى غاية اللحظة إدارة نادي بروسيا دورتموند تبدي تفهما كبيرا اتجاه اللاعب الذي يتقاضى 3 ملايين يورو سنويا. وسارع مدير الكرة ميشائيل تسورك إلى تأكيد ذلك في حوار مع صحيفة "رور ناخشتين" الصادرة غرب ألمانيا، موضحا أن سانشو "تنقصه حاليا الخفة الطبيعية". وأضاف تسورك "بطبيعة الحال نتحدث إليه، لكن الخفة لا تأتي من الكلام وإنما هو إحساس داخلي". في الوقت ذاته لم يخف تسورك "أمل الفريق في أن تحل عقدة" الجوهرة الإنجليزية. فدورتموند تراجع بعد هزيمته أمام بايرن إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن لايبزيغ في المركز الثاني، وثلاث نقاط عن بايرن الذي عاد إلى مكانه "الطبيعي" في صدارة الترتيب العام بمجموع 18 نقطة.

من جهته، يرى المدرب لوسيان فافر أنه "لا يمكنك المحافظة سنة كاملة على مستوى عالٍ" في إشارة إلى أن الانتكاسة الحالية لسانشو إنما هو تطور طبيعي جدا للاعب في بداية مسيرته الكروية.

يذكر أن هدفي دورتموند حملا توقيع رويس (45) وهالاند (83)، أما الثلاثية البافارية فأحرزها تباعا آلابا (45) وليفاندوفسكي (48) وأخيرا ليري ساني (80).

و.ب