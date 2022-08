ما الذي يجعل مهرجان البندقية السينمائي مميزًا؟

لا خلاف على أن مهرجان كان السينمائيهو الأكبر من نوعه في أوروبا، ومهرجان برلين هو الأكثر ميلاً للسياسة، وعندما يتعلق الأمر بالحجم الهائل للنجوم المتواجدين على السجادة الحمراء، فإن مهرجان تورنتو يتصدر القائمة. ولكن إذا كنت تبحث عن سحر الفيلم القديم، فلا يوجد مهرجان سينمائي في العالم يمكن أن يضاهي مهرجان فينيسيا.

ربما كان جزء كبير من شهرة هذا المهرجان يرجع إلى الجانب التاريخي، إذ يعد أقدم مهرجان سينمائي في المنطقة، حيث أقيم أول احتفال على الإطلاق بالفن السابع في عام 1932.

كان الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني من عشاق الأفلام ، وكان من أوائل الذين قدروا أهمية وإمكانات الدعاية الإعلامية. بعد الحرب العالمية الثانية ، نجح المهرجان لحسن الحظ في التغلب على جذوره الفاشية وفتح أبوابه للسينما العالمية.

اليوم، لا تزال البندقية تحتفظ ببعض من سحر العالم القديم. يصل كبار الشخصيات بالقارب، ويتنقلون للرسو خلف Sala Grande مقر إقامة المهرجان، أو فندق اكسليسيور Excelsior التاريخي.

عامل آخر من عوامل جذب المهرجان هو الموقع. فمدينة فينسيا (البندقية) لها طابع مميز من كافة النواحي، فهي مدينة قديمة البناء لكن لديها إيقاع المدينة الحديثة.

يسافر النقاد وعشاق الأفلام لمشاهدة العروض ويتنقلون بين أماكن العرض عبر "فابوريتوس" أو الاوتوبيس النهري الشهير، ويشاهدون فيما هم في الطريق الأفق الأكثر روعة في سماء أوروبا.

إذا كنت محظوظًا بما يكفي ستعثر على فندق في منطقة ليدو بالجزيرة حيث يقام المهرجان، كما يمكنك المشي إلى المسارح، أو ركوب الدراجة، والتزحلق على المياه.

إلى جانب التاريخ والموقع، تمثل الأفلام أعمالاً تجارية بمليارات الدولارات، وتمثل الكثير من مهرجانات الأفلام الدولية فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة، أو نقطة انطلاق لمشوار المنافسة على أوسكار لأحد الأفلام أو كحدث ترويجي لشباك التذاكر في المستقبل.

مثل مهرجان كان انطلاقة جديدة لعودة الفيلم الهوليوودي واسع الانتشار، حيث عرض لأول مرة لفيلم "توب غان: مافريك" من بطولة توم كروز وألفيس باز لورمان وهو ما شجع باقي المهرجانات ومنها فينيسيا على استضافة المزيد منها هذا العام.

فينيسيا تختار الفائزين بالأوسكار

لطالما كانت فينيسيا أكثر دقة في اختيار الأفلام. عندما يدعو المهرجان فيلماً لساحته فإنه يشدد على الجوانب الفنية بشكل أكبر. حدث ذلك مع فيلم دينيس فيلنوف "كثيب" العام الماضي وهو ملحمة خيال علمي مليئة بالحميمية والتأمل، ومع فيلم "جوكر Joker" الفائز بجائزة الأسد الذهبي Golden Lion لعام 2019.

تعرف استوديوهات هوليوود الكبيرة ذلك وتميل إلى تقديم أفلام أكثر تحدياً لفينيسيا، وهي غالباً الأفلام التي يأملون أن تدخل المنافسة على جوائز الأوسكار. وتحت إشراف المدير الفني طويل الأمد ألبرتو باربيرا، أظهرت البندقية أنها تعرف كيفية اختيار الفائزين بجوائز الأوسكار.

فازت أفلام "Nomadland" للمخرج كلوي زهاو، و "The Shape of Water" للمخرج يرمو ديل تورو و "Spotlight" للمخرج توم مكارثي و "Birdman" لأليخاندرو جي بجوائز الأوسكار، وكلها عرضت لأول مرة في ساحات مهرجان فينيسيا

دعماً لنتفليكس

أيضاً هناك شبكة نتفليكس Netflix. بينما تواصل مدينة كان - بدعم من لوبي السينما الفرنسية القوية - مقاطعة الأفلام التي يتم عرضها على شبكة الانترنت، لا تواجه فينيسيا مشكلة في اختيار الأفلام التي ستُعرض على الإنترنت بدلاً من دور العرض.

كان فينيسيا هو أول مهرجان كبير يدرج فيلمًا تم بثه على Netflix في المنافسة وهو فيلم "Beasts of No Nation" لكاري جوجي فوكوناغا في عام 2015 - وفي المتوسط ​​، يتم انتقاء ما لا يقل عن اثنين أو ثلاثة أفلام من شبكة الأفلام لعرضها سنويًا منذ ذلك الحين.

بدا عام 2021 وكأنه نقطة فاصلة لـ Netflix في المهرجان، حيث تم عرض فيلم "The Power of the Dog" لجين كامبيون من بطولة بنديكت كومبرباتش ، وماجي غيلنهال "الابنة المفقودة" مع أوليفيا كولمان و "يد الله" للمخرج الإيطالي الحائز على جائزة الأوسكار باولو سورينتينو ("الجمال العظيم").

وفي عام 2022 تم إدراج أربعة أفلام من Netflix ، بما في ذلك فيلم الافتتاح وايت نويز White Noise ، وهو مقتبس من رواية ومن بطولة آدم درايفر وغريتا غيرويغ.

ومن ضمن المتنافسين على جائزة الأسد الذهبي لهذا العام فيلم أليخاندرو جي إناريتو الملحمي المكسيكي "باردو"، وفيلم "Blonde" وهي السيرة الذاتية لمارلين مونرو للمخرج أندرو دومينيك ، والذي يظهر فيه النجمة الكوبية آنا دي أرماس ؛ والدراما الفرنسية المنتظرة "أثينا" للمخرج رومان جافراس. ومن الواضح أن إدارة المهرجان رأت منذ وقت مبكر أن Netflix هو المستقبل.

كان فيلم الجوكر للنجم خواكين فينيكس أحد الأفلام التي عرضت في مهرجان فينيسيا وحصد جائزة الأوسكار لاحقاً

مفاجآت "السينما التجريبية"

لكن جاذبية البندقية الحقيقية كانت دائمًا في مفاجآت ساحتها للأفلام التجريبية Arthouse ، مثل فيلم "حدث" لأودري ديوان الفائز بجائزة الأسد الذهبي عام 2021، وهو قصة تاريخية عن الإجهاض وحقوق المرأة. أو "كو فاديس ، عايدة؟" لجاسميلا زبانيك ، التي قدّمت تصويرًا قويًا لمذبحة سريبرينيتشا ، و "أبل" ، وهو هجاء مضحك بشكل لطيف ومؤثر بشكل مدهش للمخرج اليوناني كريستوس نيكو، وكلاهما من إنتاج عام 2020.

يفتتح مهرجان فينيسيا - الذي ينطلق في 31 أغسطس/آب ويستمر حتى 10 سبتمبر/أيلول - موسم الخريف السينمائي. ويعتمد موزعو الأفلام من نوعية Arthouse، الذين واجهوا حتى الآن وقتًا عصيبًا في إعادة جمهورهم (غالبًا ما يكون أكبر سناً) إلى المسارح بعد الإغلاق الذي حدث بسبب جائحة كورونا، على المهرجان الإيطالي لإبعاد عشاق السينما عن الأريكة والعودة إلى دور السينما.

تتمتع تشكيلة الأفلام لعام 2022 بالكثير من التنوع لجذب الجماهير المستقلة، بما في ذلك فيلم The Whale لدارين أرونوفسكي مع بريندان فريزر، وبمشاركة الممثلة جوانا هوغ تيلدا سوينتون في فيلم "الابنة الخالدة" ؛ وفيلم "The Son" للمخرج فلوريان زيلر ، وفيلم جديد للمخرج الأمريكي تود فيلد (Little Children ، "In the Bedroom") بطولة النجمة كيت بلانشيت، وغيرها الكثير

وإذ أثبت مهرجان "كان" من خلال فيلمي "توب غان" و "إلفيس"، أن محبي أفلام "البوب كورن" يتوقون للعودة إلى السينما ، فإن مهرجان فينيسيا السينمائي لهذا العام سيكون الاختبار الكبير لمعرفة ما إذا كانت الجماهير الفنية مستعدة لاستكمال هذا المسار أم لا.

