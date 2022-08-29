 ما الذي يجعل مهرجان البندقية السينمائي مميزًا؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 30.08.2022

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ثقافة ومجتمع

ما الذي يجعل مهرجان البندقية السينمائي مميزًا؟

بغض النظر عن موقعه الساحر، لا يتجاهل مهرجان فينيسيا الشهير شبكة نتفلكس بل إن إدارته تعرف أيضاً كيفية اختيار المرشحين للحصول على جائزة الأوسكار فيما بعد.

إعلان لمهرجان فينيسيا السينمائي 2022

عوامل متعددة تجعل مهرجان فينيسيا مختلفاً عن باقي المهرجانات السينمائية

لا خلاف على أن مهرجان كان السينمائيهو الأكبر من نوعه في أوروبا، ومهرجان برلين هو الأكثر ميلاً للسياسة، وعندما يتعلق الأمر بالحجم الهائل للنجوم المتواجدين على السجادة الحمراء، فإن مهرجان تورنتو يتصدر القائمة. ولكن إذا كنت تبحث عن سحر الفيلم القديم، فلا يوجد مهرجان سينمائي في العالم يمكن أن يضاهي مهرجان فينيسيا.

مختارات

حصل النجم الأمريكي توم كروز على الكثير من الجوائز والإشادات خلال مشواره، لكن وخلال استقبال الحضور في مهرجان "كان" لفيلمه الجديد "توب غان: مافريك" انتابته نوبة من البكاء والتأثر الشديد.. فما السبب؟

ربما كان جزء كبير من شهرة هذا المهرجان يرجع إلى الجانب التاريخي، إذ يعد أقدم مهرجان سينمائي في المنطقة، حيث أقيم أول احتفال على الإطلاق بالفن السابع في عام 1932.

كان الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني من عشاق الأفلام ، وكان من أوائل الذين قدروا أهمية وإمكانات الدعاية الإعلامية. بعد الحرب العالمية الثانية ، نجح المهرجان لحسن الحظ في التغلب على جذوره الفاشية وفتح أبوابه للسينما العالمية.

اليوم، لا تزال البندقية تحتفظ ببعض من سحر العالم القديم. يصل كبار الشخصيات بالقارب، ويتنقلون للرسو خلف Sala Grande مقر إقامة المهرجان، أو فندق اكسليسيور Excelsior التاريخي.

عامل آخر من عوامل جذب المهرجان هو الموقع. فمدينة فينسيا (البندقية) لها طابع مميز من كافة النواحي، فهي مدينة قديمة البناء لكن لديها إيقاع المدينة الحديثة.

يسافر النقاد وعشاق الأفلام لمشاهدة العروض ويتنقلون بين أماكن العرض عبر "فابوريتوس" أو الاوتوبيس النهري الشهير، ويشاهدون فيما هم في الطريق الأفق الأكثر روعة في سماء أوروبا.

إذا كنت محظوظًا بما يكفي ستعثر على فندق في منطقة ليدو بالجزيرة حيث يقام المهرجان، كما يمكنك المشي إلى المسارح، أو ركوب الدراجة، والتزحلق على المياه.

إلى جانب التاريخ والموقع، تمثل الأفلام أعمالاً تجارية بمليارات الدولارات، وتمثل الكثير من مهرجانات الأفلام الدولية فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة، أو نقطة انطلاق لمشوار المنافسة على أوسكار لأحد الأفلام أو كحدث ترويجي لشباك التذاكر في المستقبل.

مثل مهرجان كان انطلاقة جديدة لعودة الفيلم الهوليوودي واسع الانتشار، حيث عرض لأول مرة لفيلم "توب غان: مافريك" من بطولة توم كروز وألفيس باز لورمان وهو ما شجع باقي المهرجانات ومنها فينيسيا على استضافة المزيد منها هذا العام.

إحدى القنوات المائية الشهيرة في فينيسيا

لا تزال البندقية تحتفظ ببعض من سحر العالم القديم.

فينيسيا تختار الفائزين بالأوسكار

لطالما كانت فينيسيا أكثر دقة في اختيار الأفلام. عندما يدعو المهرجان فيلماً لساحته فإنه يشدد على الجوانب الفنية بشكل أكبر. حدث ذلك مع فيلم دينيس فيلنوف "كثيب" العام الماضي وهو ملحمة خيال علمي مليئة بالحميمية والتأمل، ومع فيلم "جوكر Joker" الفائز بجائزة الأسد الذهبي Golden Lion لعام 2019.

تعرف استوديوهات هوليوود الكبيرة ذلك وتميل إلى تقديم أفلام أكثر تحدياً لفينيسيا، وهي غالباً الأفلام التي يأملون أن تدخل المنافسة على جوائز الأوسكار. وتحت إشراف المدير الفني طويل الأمد ألبرتو باربيرا، أظهرت البندقية أنها تعرف كيفية اختيار الفائزين بجوائز الأوسكار.

فازت أفلام "Nomadland" للمخرج كلوي زهاو، و "The Shape of Water" للمخرج يرمو ديل تورو و "Spotlight" للمخرج توم مكارثي و "Birdman" لأليخاندرو جي بجوائز الأوسكار، وكلها عرضت لأول مرة في ساحات مهرجان فينيسيا

دعماً لنتفليكس

أيضاً هناك شبكة نتفليكس Netflix. بينما تواصل مدينة كان - بدعم من لوبي السينما الفرنسية القوية - مقاطعة الأفلام التي يتم عرضها على شبكة الانترنت، لا تواجه فينيسيا مشكلة في اختيار الأفلام التي ستُعرض على الإنترنت بدلاً من دور العرض.

كان فينيسيا هو أول مهرجان كبير يدرج فيلمًا تم بثه على Netflix في المنافسة وهو فيلم "Beasts of No Nation" لكاري جوجي فوكوناغا في عام 2015 - وفي المتوسط ​​، يتم انتقاء ما لا يقل عن اثنين أو ثلاثة أفلام من شبكة الأفلام لعرضها سنويًا منذ ذلك الحين.

بدا عام 2021 وكأنه نقطة فاصلة لـ Netflix في المهرجان، حيث تم عرض فيلم "The Power of the Dog" لجين كامبيون من بطولة بنديكت كومبرباتش ، وماجي غيلنهال "الابنة المفقودة" مع أوليفيا كولمان و "يد الله" للمخرج الإيطالي الحائز على جائزة الأوسكار باولو سورينتينو ("الجمال العظيم").

وفي عام 2022 تم إدراج أربعة أفلام من Netflix ، بما في ذلك فيلم الافتتاح وايت نويز White Noise ، وهو مقتبس من رواية ومن بطولة آدم درايفر وغريتا غيرويغ.

ومن ضمن المتنافسين على جائزة الأسد الذهبي لهذا العام فيلم أليخاندرو جي إناريتو الملحمي المكسيكي "باردو"، وفيلم "Blonde" وهي السيرة الذاتية لمارلين مونرو للمخرج أندرو دومينيك ، والذي يظهر فيه النجمة الكوبية آنا دي أرماس ؛ والدراما الفرنسية المنتظرة "أثينا" للمخرج رومان جافراس. ومن الواضح أن إدارة المهرجان رأت منذ وقت مبكر أن Netflix هو المستقبل.

مشهد من فيلم الجوكر للنجم خواكين فينيكس

كان فيلم الجوكر للنجم خواكين فينيكس أحد الأفلام التي عرضت في مهرجان فينيسيا وحصد جائزة الأوسكار لاحقاً

مفاجآت "السينما التجريبية"

لكن جاذبية البندقية الحقيقية كانت دائمًا في مفاجآت ساحتها للأفلام التجريبية Arthouse ، مثل فيلم "حدث" لأودري ديوان الفائز بجائزة الأسد الذهبي عام 2021، وهو قصة تاريخية عن الإجهاض وحقوق المرأة. أو "كو فاديس ، عايدة؟" لجاسميلا زبانيك ، التي قدّمت تصويرًا قويًا لمذبحة سريبرينيتشا ، و "أبل" ، وهو هجاء مضحك بشكل لطيف ومؤثر بشكل مدهش للمخرج اليوناني كريستوس نيكو، وكلاهما من إنتاج عام 2020.

يفتتح مهرجان فينيسيا - الذي ينطلق في 31 أغسطس/آب ويستمر حتى 10 سبتمبر/أيلول - موسم الخريف السينمائي. ويعتمد موزعو الأفلام من نوعية Arthouse، الذين واجهوا حتى الآن وقتًا عصيبًا في إعادة جمهورهم (غالبًا ما يكون أكبر سناً) إلى المسارح بعد الإغلاق الذي حدث بسبب جائحة كورونا، على المهرجان الإيطالي لإبعاد عشاق السينما عن الأريكة والعودة إلى دور السينما.

تتمتع تشكيلة الأفلام لعام 2022 بالكثير من التنوع لجذب الجماهير المستقلة، بما في ذلك فيلم The Whale لدارين أرونوفسكي مع بريندان فريزر، وبمشاركة الممثلة جوانا هوغ تيلدا سوينتون في فيلم "الابنة الخالدة" ؛ وفيلم "The Son" للمخرج فلوريان زيلر ، وفيلم جديد للمخرج الأمريكي تود فيلد (Little Children ، "In the Bedroom") بطولة النجمة كيت بلانشيت، وغيرها الكثير

وإذ أثبت مهرجان "كان" من خلال فيلمي "توب غان" و "إلفيس"، أن محبي أفلام "البوب كورن" يتوقون للعودة إلى السينما ، فإن مهرجان فينيسيا السينمائي لهذا العام سيكون الاختبار الكبير لمعرفة ما إذا كانت الجماهير الفنية مستعدة لاستكمال هذا المسار أم لا.

سكوت روكسبوروه/ع.ح.

  • Johnny Depp in The Tourist (picture-alliance/dpa/proctpress/LaPresse)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    كان من المتوقع لفيلم "السائح" من بطولة جوني ديب وأنجلينا جولي، أن يعرف نجاحا باهرا. غير أن الفيلم المنتج في عام 2010 من إخراج الألماني فلوريان هينكل فون دونرزمارك، لاقى فشلاً ذريعاً، إبعدما انتقد النقاد السينمائيون عمل الممثلين ووصفهم لحبكة أحداث الفيلم بالسطحية. ولم تشفع المناظر الخلابة للبندقية، حيث صور للفيلم لتحقيق النجاح المنشود.

  • Filmszene Casino Royale Daniel Craig als James Bond in Venedig (Imago/ZUMA Press)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    في فيلم "كازينو رويال"، لعب دانيال كريغ دور العميل البريطاني جيمس بوند، حيث أثبت نجاحاً كبيراً معلناً عن حقبة جديدة ناجحة لسلسلة العميل 007 في عام 2006. صور كريغ جيمس بوند على أنه المقاتل الشديد. غير أنه يحتفظ بالقليل من اللطافة لحبيبته فيسبر (إيفا غرين)، التي تخونه في نهاية المطاف.

  • Donald Sutherland in Don't Look Now, 1973 (Imago/United Archives)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    كانت مدينة البندقية الرومانسية موقعاً لتصوير أفلام الرعب الكلاسيكية، حيث لعب دونالد سوذرلاند دور جون الزوج الذي تغرق ابنته في فيلم "لا تنظر الآن" في عام 1973. ويقابل مع زوجته لورا في مدينة البندقية شقيقتين تدعيان بأنهما تملكان قدرات خاصة، الأمر الذي لا يصدقه جون مما جعله يختبر بعض المشاهد الغامضة بنفسه.

  • Film still from Death in Venice, 1971 (Death in Venice) (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    في عام 1971، أُخرج الفيلم المقتبس من رواية توماس مان "الموت في البندقية" التي نشرت عام 1911، وتدور أحداثه حول مؤلف موسيقي يأمل باستعادة الإلهام الموسيقي في البندقية، حيث يقابل شاباً وسيماً يصبح لاحقاً ملهمه. غير أن هذه العلاقة تتحول إلى هاجس لا يتمكن المؤلف الموسيقي من السيطرة عليه.

  • Licia Maglietta in Bread and Tulips (picture-alliance/KPA)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    بعد زيارة مدينة بايستوم التي تزخر بالتراث الإغريقي في جنوب إيطاليا، تفوت روزالبا (ليسيا ماجليتا) ركوب حافلتها. لذا تحاول الاستفادة قدر المستطاع من الوضع، وتقرر زيارة البندقية برحلة قصيرة، التي تتحول فيما بعد إلى رحلة أطول من المتوقع، على الرغم من أن عائلتها بانتظارها. الكوميديا الخفيفة، "الخبز والتوليب" (2000)، تصور البندقية باعتبارها المكان المثالي لكسر الروتين اليومي.

  • Joseph Fiennes in The Merchant of Venice (picture-alliance/United Archives/Impress)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    لعب الممثل جوزيف فاينس دور البطولة في الفيلم المقتبس عن مسرحية شكسبير "تاجر البندقية" عام 2004. ويضطر انطونيو تاجر البندقية أن يقترض المال لصديقه بسانيو للزواج من حبيبته بورشيا التي تنتمي لعائلة نبيلة. نجوم الفيلم: ألباتشينو وجيرمي أيرونز.

  • Film still from The Thief Lord (picture-alliance/kpa)

    أفلام لا تنسى صُورت في البندقية

    دليل آخر على أن الأدب ساهم في سمعة البندقية كمدينة سينمائية هو الفيلم "السيد اللص" من إنتاج ألماني، الذي يستند إلى كتاب الروائية الألمانية كورنيليا فونكه. بعد وفاة والدتهما، يهرب الأخوان بو وبروسبير إلى البندقية للابتعاد عن عمتهما وزوجها. مرة أخرى، تصبح البندقية نقطة تحول مهمة في الحياة. تورستن لاندبرغ/ ريم ضوا.