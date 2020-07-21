ما الذي يجعل فول الإداماميه طعاماً صحياً للغاية؟

فول الإداماميه هو فول صويا غير ناضج، ويمكن تناوله طازجاً أو معلباً. يشيع استخدام هذا الفول في المطبخ الآسيوي، ويقدم في مطاعم "السوشي" عادة من ضمن مقبلات الطعام. يمكن أيضاً تناوله كوجبة غذائية خفيفة وحده أو إضافته إلى الوجبات الرئيسية بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
مصدر بروتين للنباتيين
يعاني أغلب النباتيين من نقص البروتين بسبب التخلى عن المنتجات الحيوانية، لكن يمكنهم تعويض هذا النقص عن طريق تناول فول الإداماميه، فهو غني بالبروتين المتكامل الذي يحتوي على نسب كافية من الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم، بحسب موقع "Healthline".
خافض للكوليسترول
يساهم فول الإداماميه في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، إذ أظهرت بعض الدراسات تراجعًا بنسبة 3 بالمئة لمن يتناولون فول الإداماميه، بحسب موقع "Healthline". يساهم ذلك في الحماية من أمراض القلب، ولكن مازالت هناك حاجة لمزيد من الدراسات في هذا الصدد.
لا يرفع سكر الدم
يحتوي فول الإداماميه على نسبة منخفضة من الدهون، كما يتمتع بمؤشر غلايسيمي منخفض، وهو المعيار الذي يقاس به مدى ارتفاع السكر في الدم بعد تناوله، بحسب موقع "Healthline". لذلك يعد فول الإداماميه خياراً صحياً لمرضى السكري أو من يحاولون فقدان الوزن.
غني بالفيتامينات والمعادن
يحتوى فول الإداماميه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم ومنها الحديد والمغنسيوم وحمض الفوليك والألياف الغذائية بالإضافة إلى فيتامين سي وفيتامين ك. يجعله هذا وجبة خفيفة صحية للغاية إذا شعر الشخص بالجوع بدلاً من الإتجاه لتناول الحلوى أو رقائق البطاطا وغيرها من الوجبات غير المفيدة.
مقوٍ للعظام والمناعة
يحتوي فول الإداماميه على المنغنيز الذي يحافظ على صحة الأعصاب والعظام في الجسم وفيتامين ك الضروري للحفاظ على كثافة العظام. كما يحتوي الفول على النحاس الذي يساهم في تقوية المناعة.
وبحسب موقع "WebMD" يساهم فول الإداماميه في تقليل مشاكل الكلى والكبد لمن يعانون من مرض السكري. كما نقل الموقع عن دراسة صينية فائدة فول الإداماميه بمساهمته في الوقاية من بعض الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.
كيف يمكن تناوله؟
يتميز فول الإداماميه بمذاق قريب من المكسرات، ومن أجل التمتع به مقرمشاً يفضل ألا يتم طهيه لمده طويلة. وينصح المعهد الاتحادي الألماني للتغذية بترك حبوب الفول المجمدة بداخل قشرتها لتغلي من خمس إلى ثمان دقائق في ماء مملح.
وبحسب المعهد الإتحادي للتغذية يُعد فول الإداماميه بديل صحي للوجبات الخفيفة الأخرى. ومن الممكن إضافة ملح الطعام لحبوب الفول الخضراء أو بهارات أخرى مثل الثوم والفلفل الأسود والفلفل الحار. كما يمكن إضافته للمعكرونة والحساء والسلطات.
أما محبي الصلصة فيمكنهم طحن حبوب الفول وإضافة بعض االمكونات مثل عصير الليمون أو زيت السمسم إليها.
س.ح/إ.ع/ص.ش
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