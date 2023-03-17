كليك

ما الذي يجعل خوارزمية تيك توك جيدة بهذا الشكل؟

تيك توك متنوع ومسلي. هذا يرجع إلى الخوارزميات التي تتعرف على التفضيلات الشخصية بشكل جيد للغاية. ولهذا السبب يبقى المستخدمون على المنصة لمدة تصل إلى 1.5 ساعة في اليوم.