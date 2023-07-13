ما الذي يجعلك سعيدا؟

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يعتبر الباحثون أن السعادة مفهوم وشعور يختلف من شخص لآخر ويتعلق بسمات فردية، إذ تتحكم في شعورنا مورثات جينية وظروف وعوامل خارجية. لكن من المؤكد أيضاً أنه يمكن لنا أن نمتلك مفتاح السعادة بأيدينا.
تظهر المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية التأثير الإيجابي للأغذية على صحتنا النفسية. فيما يلي ستة أغذية ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإدراجها في النظام الغذائي الصحي للحماية من الإكتئاب أو تخفيف أعراضه.
قد يشعر البعض بالضيق وانقباض النفس في فصل الشتاء، وهو ما يسميه خبراء النفس بـ"الاكتئاب الموسمي"، وهذه المرحلة تعد البوادر الأولى لمشكلة الاكتئاب الشتوي. فما سبب الإصابة بهذا بالمرض وما هي أفضل وسيلة للتخلص منه؟
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