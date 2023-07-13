 ما الذي يجعلك سعيدا؟ | صحتك بين يديك | DW | 13.07.2023

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صحتك بين يديك

ما الذي يجعلك سعيدا؟

يعتبر الباحثون أن السعادة مفهوم وشعور يختلف من شخص لآخر ويتعلق بسمات فردية، إذ تتحكم في شعورنا مورثات جينية وظروف وعوامل خارجية. لكن من المؤكد أيضاً أنه يمكن لنا أن نمتلك مفتاح السعادة بأيدينا.

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