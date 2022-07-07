 ما الذي نحققه عبر رياضة كمال الأجسام؟ | صحتك بين يديك | DW | 07.07.2022

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صحتك بين يديك

ما الذي نحققه عبر رياضة كمال الأجسام؟

تربط العضلات بين أجزاء الهيكل العظمي وتساعدنا على الحركة، لذا فإن تدريب العضلات أمر جيد. لكن المحور الأساسي لكمال الأجسام يدور حول بلوغ الجمال المثالي والحصول على جسم خال من الدهون. فهل هذا النوع من التدريبات المكثفة صحي لأجسادنا؟

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