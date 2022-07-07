ما الذي نحققه عبر رياضة كمال الأجسام؟

ما هي الآثار الجانبية لتناول مركب "الكرياتين"؟

تفيد تقارير بأن تناول المركب العضوي المعروف باسم "الكرياتين" من قبل الرياضيين يؤدي إلى زيادة الأداء بنحو 20 في المائة. فهل هذا صحيح؟ وما هي الآثار الجانبية عند استهلاك هذا المكمل النيتروجيني؟