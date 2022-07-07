ما الذي نحققه عبر رياضة كمال الأجسام؟

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تربط العضلات بين أجزاء الهيكل العظمي وتساعدنا على الحركة، لذا فإن تدريب العضلات أمر جيد. لكن المحور الأساسي لكمال الأجسام يدور حول بلوغ الجمال المثالي والحصول على جسم خال من الدهون. فهل هذا النوع من التدريبات المكثفة صحي لأجسادنا؟
تفيد تقارير بأن تناول المركب العضوي المعروف باسم "الكرياتين" من قبل الرياضيين يؤدي إلى زيادة الأداء بنحو 20 في المائة. فهل هذا صحيح؟ وما هي الآثار الجانبية عند استهلاك هذا المكمل النيتروجيني؟
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