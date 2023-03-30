ما الذي نتذكره في مراحل الحياة المختلفة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قد لا نتذكر الوقت الذي كنا فيه أطفالًا، لكننا نتذكر عادةً حبنا الأول طيلة حياتنا. الذكريات مخزنة في الذاكرة. لكن في أي جزء منها؟ للبشر أنواع عديدة من الذاكرة تؤدي مهامًا مختلفة جدًا.
إن كنت ترغب في تقوية ذاكرتك والحفاظ على قدرتك على تذكر الأشياء والتمتع بذهن متقد ونشيط، عليك بممارسة هذه الأنشطة بشكل مستمر. سبع نصائح ستبعد عنك شبح الإصابة بالزهايمر وغيره من الأمراض المرتبطة بتراجع القوى الذهنية.
في نتيجة غير متوقعة، توصلت دراسة حديثة إلى أن استخدام الهاتف الذكي قد يساعد على تحسين الذاكرة. الدراسة العلمية شارك فيها 158 شخصا وقد تغير بعض المفاهيم عن خطورة الأجهزة الرقمية على صحة الإنسان.
لطالما كانت فترة النوم الممتدة إلى 8 ساعات محل اتفاق بين كثيرين على أنها الفترة الكافية للحصول على قسط جيد من الراحة. لكن علماء من الصين والمملكة المتحدة يقولون الآن كلاماً مختلفاً، وخاصة فيما يتعلق بكبار السن.
كشفت دراسة حديثة أن بعض الخلايا التي تعيش على غشاء الأمعاء تملك نوعاً من "الذاكرة" تجاه الأمراض التي واجهها الجسم سابقاً، ما يجعلها فعّالة أكثر عند الإصابة مجدداً بهذه الأمراض.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول