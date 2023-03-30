 ما الذي نتذكره في مراحل الحياة المختلفة؟ | صحتك بين يديك | DW | 30.03.2023

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صحتك بين يديك

ما الذي نتذكره في مراحل الحياة المختلفة؟

قد لا نتذكر الوقت الذي كنا فيه أطفالًا، لكننا نتذكر عادةً حبنا الأول طيلة حياتنا. الذكريات مخزنة في الذاكرة. لكن في أي جزء منها؟ للبشر أنواع عديدة من الذاكرة تؤدي مهامًا مختلفة جدًا.

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