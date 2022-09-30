ما الأنشطة التي تحب القيام بها مع الآخرين؟

خلال الأزمة العالمية الحالية، يبدو أن الاختلافات تفوق القواسم المشتركة، ولكن هناك أيضا العديد من الأشخاص ممن ينشطون من أجل التماسك الاجتماعي ويريدون تقوية الشعور بالتآزر بأفكارهم. بعض هؤلاء النشطاء نقدمهم في يوروماكس. وهنا نود أن نعرف منك ما هي الأشياء التي تتشاركها مع الآخرين.

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. الجائزة سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم. ستجدون مع كل قطعة ملابس إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

الأنشطة التي أقوم بها مع آخرين بشكل متكرر:

آخر موعد للمشاركة يوم 02 ديسمبر 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.