 ما الأسلحة الجديدة التي ستقدمها دول الناتو لأوكرانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.06.2022

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سياسة واقتصاد

ما الأسلحة الجديدة التي ستقدمها دول الناتو لأوكرانيا؟

في كل خطاب تقريباً يكرر الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلبه من دول الناتو تسليم أسلحة ثقيلة لبلاده. وقد أعلنت بعض الدول بالفعل، ومنها الولايات المتحدة وألمانيا، أنها ستقدم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا. ما نوع هذه الأسلحة؟

مدافع هاوبيتز من نوع M777

أمريكا وحلفاؤها في الناتو يقدمون أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، فما هي فاعليتها؟

مختارات

تدعم ألمانيا أوكرانيا بذخيرة وأسلحة متنوعة غالبيتها خفيفة، وهي تريد الآن دعمها بأسلحة ثقيلة كالمدرعات والمدافع. في هذا التقرير نلقي نظرة على أهم الأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا والتي يمكن دعمها بها ضد الغزو الروسي.

لا يمكن كسب معركة دونباس إلا بالأسلحة الثقيلة، هذا ما يجمع عليه الخبراء العسكريون. ولتقليل ثقل التفوق العددي للجيش الروسي في هذا الصدد، قام حلفاء أوكرانيا الغربيون بالفعل بتزويدها بآلاف الأسلحة مع الذخيرة. لكن هناك شيء واحد واضح: لا يمكن الدفاع عن البلاد دون تسليمها المزيد من الأسلحة.
لكن في الوقت نفسه، لا يريد الناتو المخاطرة بالحرب مع روسيا. فقد أكدت موسكو مراراً وتكراراً على أنه يمكن اعتبار عمليات تسليم الأسلحة أيضاً هجوماً على روسيا - خاصةً إذا كانت الأسلحة مناسبة لمهاجمة الأراضي الروسية. ولهذا السبب تزن الدول الداعمة بعناية شديدة أنظمة الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا.


الولايات المتحدة
وتوضّح ذلك مرة أخرى في نهاية أيار/مايو، عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلبية طلب كييف في تسليم راجمات صواريخ متحركة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وعلى وجه التحديد، سيتم تسليمها على الأرجح راجمات صواريخ من نوع "MLRS" (نظام الصواريخِ متعدّدِ الانطلاق) أو الإصدار الأخف منها "HIMARS" (نظام صاروخي مدفعي عالي الحركة).
كلا النظامين عبارة عن منصات متحركة يمكنها إطلاق العديد من الصواريخ المختلفة، لكن الفرق الأساسي بينهما هو أن نظام "HIMARS" فيه قاذفة للصواريخ مثبتة على شاحنة مصفحة بدلاً من عربة مجنزرة.

 

وعلى الرغم من أن هذا يحد من التنقل على الطرق الوعرة، إلا أن المركبات ذات الإطارات تستهلك وقوداً أقل بشكل ملحوظ (مقارنة بنظام "MLRS"). كما أنها أخف وزناً، ما يسمح بنقلها بالطائرة.

نظام HIMARS الصاروخي المدفعي عالي الحركة

نظام "HIMARS" الصاروخي المدفعي عالي الحركة، هل يساهم بشكل فعال في صد القوات الروسية؟



وكلا النظامين يمكنه إطلاق صواريخ متوسطة المدى، يصل مداها إلى عدة مئات من الكيلومترات. لكن الحكومة الأمريكية رفضت تقديم مثل هذه الصواريخ، وبدلاً من ذلك، ستتلقى القوات الأوكرانية صواريخاً يصل مداها الأقصى إلى 80 كيلومتراً، بهدف صد الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية. كما ستحصل لهذه الغاية أيضاً على نظام رادار لردع المدفعية. وتقول الحكومة الأمريكية إن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الأسلحة لمهاجمة الأراضي الروسية.

ومنذ بداية الغزو الروسي، لازالت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا حتى الآن. وساهمت بشكل خاص أنظمة الصواريخ المحمولة "جافلين" (المضادة للدبابات) و"ستينغر" (المضادة للطائرات) بشكل حاسم في عرقلة التقدم الروسي في المرحلة المبكرة من الغزو. ومن أجل معركة دونباس المفتوحة قدمت الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى مروحيات هليكوبتر قتالية ومدافع "هاوتزر" وقذائف "كاليبر" من عيار 155 ملم. كما سيتم تسليم كييف دفعات أخرى من أنظمة الأسلحة هذه.

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مسائيةDW: أسلحة متطورة إضافية لأوكرانيا.. هل تصب الزيت على النار؟

ألمانيا 
يتم اتهام ألمانيا من قبل أوكرانيا وحلفاء في الناتو بالتردد في تسليم الأسلحة إلى كييف، بينما تقول الحكومة الاتحادية في برلين إنها تلتزم بشدة باتفاقات الناتو الداخلية. الحقيقة هي أن ألمانيا زودت أوكرانيا حتى الآن بآلاف الأسلحة الصغيرة مثل البنادق والألغام وقاذفات الصواريخ المضادة للدبابات وللطائرات والمخابئ – بالإضافة إلى عدة ملايين من الطلقات والذخيرة - ولكنها لم تقدم لها أسلحة ثقيلة.

قبل بضعة أسابيع، وعدت برلين بتسليم كييف 50 دبابة من نوع "غيبارد"، المضادة للطائرات، وسبع مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من نوع "بانزرهاوبيتز 2000". وعلى عكس مدافع "هاوتزر" التقليدية التي تسحبها مركبات، يمكن لهذه المدافع تغيير موضعها بشكل مستقل بعد كل قذيفة تطلقها. كما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس مؤخراً عزم بلاده إرسال نظام الدفاع الجوي الحديث "IRIS-T" ورادار تتبع لأوكرانيا. كما ستقدم ألمانيا أربع راجمات صواريخ متعددة الانطلاق من مخزونات الجيش الألماني.

نظام الدفاع الجوي الحديث IRIS-T

نظام الدفاع الجوي الحديث "IRIS-T" التي تريد المانيا تزويد أوكرانيا به

وتتمثل إحدى مشكلات الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا في أن الجنود الأوكرانيين ليسوا على دراية بكيفية استخدامها في الغالب. وفي حين أن الشرح الموجز كافٍ بالنسبة للمعدات والأجهزة البسيطة، يقول الخبراء إن التدريب على الأنظمة المعقدة مثل دبابات "غيبارد" قد يستغرق عدة أسابيع أو حتى عدة أشهر. وهذا أحد أسباب مشاركة ألمانيا في ما يسمى بـ"التبادل بين الشركاء". وبذلك تم مثلاً استبدال دبابات القتال وناقلات الجنود المدرعة من الطراز السوفيتي التي قدمتها كل من التشيك وسلوفينيا واليونان إلى أوكرانيا بمدرعات "ماردر" ودبابات "ليوبارد 2" من مخزونات الجيش الألماني.


الدنمارك
الصراع لا يدور في دونباس فحسب، فأسطول البحر الأسود الروسي يفرض حصاراً على الساحل الجنوبي الغربي لأوكرانيا. وحتى الآن تدافع أوكرانيا عن مدينة أوديسا ومدن ساحلية أخرى باستخدام الألغام البحرية بالدرجة الأولى. لكن الساحل غير محمي إلى حد كبير من احتمال غزو من البحر، لأن أوكرانيا لا تمتلك قوة بحرية كبيرة.
ولذلك فإن صواريخ "هاربون" المضادة للسفن في جميع الأحوال الجوية، والتي وافقت الدنمارك على إرسالها إلى أوكرانيا، ستحسن من فرص الدفاع عن السواحل الأوكرانية على البحر الأسود. وقد تساهم أيضاً في كسر الحصار البحري الذي يعزل أوكرانيا عن الأسواق العالمية إلى حد كبير.

بريطانيا
تقول الحكومة البريطانية إنها سلمت عدداً من أنظمة الأسلحة إلى أوكرانيا، ومن هذه الأسلحة صواريخ موجهة محمولة، مثل "جافلين" و"ستينغر" التي يمكن استخدامها ضد الأهداف الجوية والبرية، بعد شرح قصير (حول كيفية استخدامها). لكن بريطانيا أرسلت أيضاً أنظمة صواريخ أثقل يمكن إطلاقها من المركبات أو من الأرض.

صواريخ جافلين لدى الجيش الأوكراني

عدة دول أرسلت صواريخ "جافلين" إلى الجيش الأوكراني، وسيصل المزيد منها إلى أوكرانيا


ووفقاً لوزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، سيتم أيضاً تسليم أوكرانيا مئات صواريخ "بريمستون-1"، التي يمكنها تدمير الدبابات ومواقع المدفعية وكذلك القوارب المدرعة الخفيفة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال 120 ناقلة جنود مدرعة من نوع "ماستيف" مزودة بدروع مضادة للألغام، فضلاً عن طائرات بدون طيار صغيرة لتزويد الخطوط الأمامية بالطعام والذخيرة.

التشيك ودول أخرى
سبق للتشيك أن سلمت أوكرانيا عدداً من المدرعات والدبابات وراجمات الصواريخ متعددة الانطلاق ومدافع "هاوتزر"، وربما أيضاً طائرات هليكوبتر قتالية من الطراز السوفييتي. ويبدو أنها تريد إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة. فقد أكدت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوشوفا في نهاية شهر أيار/مايو على أهمية "استمرارية" إرسال الأسلحة لأوكرانيا.

ووفقاً لمصادر مختلفة، تخطط عدة دول أخرى لتزويد أوكرانيا بأنظمة مدفعية، منها عشرات الآلاف من قذائف "كاليبر" عيار 155 ملم، وتضم هذه الدول كندا وإيطاليا واليونان والنرويج وبولندا. ومثل ألمانيا، تريد هولندا أيضاً إرسال العديد من مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من نوع "بانزرهاوبيتز 2000".


يان د.فالتر/م.ع.ح

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


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