ما أهمية النوم؟

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يمنح النوم الاسترخاء للجسم والعقل. ويجدد طاقة الأعضاء والجهاز المناعي. ويساعد الدماغ على القيام بوظائفه. كما يلعب دورا مهما في نمو الأطفال. كما أن عمليات الشفاء أيضًا تتم بشكل رئيسي أثناء النوم.
عدم النوم المريح بالليل يجعل الواحد منا مجهدا وضعيف التركيز، وكلما تقدم السن قد يزداد الامر سوءاً، لكن هناك خطوات تساعد في مجابهة اضطراب النوم، فما الذي يمكن فعله لتخفيف هذه المشكلة، وهل لكورونا علاقة بهذا الامر؟
استيقاظ الأطفال بشكل متكرر ليلاً يدفع بعض الأمهات للقلق، فالكثير منهن يعتقدن أن قلة نوم الأطفال تؤثر على نموهم. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ومساعدة الأطفال على النوم بشكل هادئ وهانئ؟
خلال العلاج الكيميائي التقليدي، قد تدخل بعض الخلايا السرطانية في "حالة سبات"، ما يسمح للأورام بالنمو من جديد. غير أن باحثين من مستشفى كولونيا الجامعي في ألمانيا، توصلوا إلى علاج يستهدف هذه الخلايا بالذات.
تبعات العنف الجنسي ضد النساء لم تعد تقتصر على الاكتئاب والخوف وقلة النوم، إذ أظهرت دراسة أن العنف الجنسي يزيد من احتمالية التعرض للسكتات الدماغية والخرف بسبب تأثيره على سيولة الدم في المخ.
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