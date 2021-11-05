ما أهمية النوم؟

استهداف الخلايا "النائمة".. ألمانيا تحقق تقدماً في علاج السرطان

خلال العلاج الكيميائي التقليدي، قد تدخل بعض الخلايا السرطانية في "حالة سبات"، ما يسمح للأورام بالنمو من جديد. غير أن باحثين من مستشفى كولونيا الجامعي في ألمانيا، توصلوا إلى علاج يستهدف هذه الخلايا بالذات.