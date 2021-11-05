 ما أهمية النوم؟ | صحتك بين يديك | DW | 22.10.2021

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صحتك بين يديك

ما أهمية النوم؟

يمنح النوم الاسترخاء للجسم والعقل. ويجدد طاقة الأعضاء والجهاز المناعي. ويساعد الدماغ على القيام بوظائفه. كما يلعب دورا مهما في نمو الأطفال. كما أن عمليات الشفاء أيضًا تتم بشكل رئيسي أثناء النوم.

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