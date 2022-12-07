 ما أعراض متلازمة كوفيد طويل الأمد؟ | DW الأخبار | DW | 09.12.2022

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DW الأخبار

ما أعراض متلازمة كوفيد طويل الأمد؟

باستخدام تقنية المحاكاة يحاول أحد المراكز الطبية التابعة لمشفى في برلين تقديم نظرة ثاقبة لتجربة عواقب كوفيد طويلة الأمد.

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اختلاف حول عدد القتلى في الحرب على أوكرانيا. أمريكا قدرت العدد بمئة ألف لكل طرف في الحرب.

كم يبلغ عدد قتلى الحرب في أوكرانيا حتى الآن؟ 07.12.2022

يعاني طلاب كلية الطب في جامعة حلب الحرة من عدم وجود مشفى جامعي، وهو ما يعطل مسيرتهم الدراسية

معاناة طلاب الطب في جامعة حلب الحرة 07.12.2022

تزايد أعداد الأطفال المصابين بالتهابات رئوية وسط نقص في الأسرّة وأطقم الرعاية الطبية في المشافي الألمانية

أطباء الأطفال في ألمانيا يحذرون من "أزمة" في المشافي وأقسام العناية المركزة 07.12.2022

7.12.22 / Bad Lobenstein - German special police forces patrol and search the area in Bad Lobenstein, Thuringia, eastern Germany, on December 7, 2022 as part of nationwide early morning raids against members of a far-right terror group suspected of planning an attack on parliament. - More than 3,000 officers including elite anti-terror units took part in the early morning raids and searched more than 130 properties, in what German media described as one of the largest police actions the country has ever seen. The raids targeted alleged members of the Citizens of the Reich (Reichsbuerger) movement suspected of having made concrete preparations to violently force their way into the German parliament with a small armed group, prosecutors said in a statement. (Photo by Fricke / NEWS5 / AFP)

ألمانيا تعلن إحباط مخطط "انقلاب" للاستيلاء على السلطة 07.12.2022

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بحوث كوفيد طويل الأمد في اسبانيا

بحوث كوفيد طويل الأمد في اسبانيا 09.12.2022

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خطورة عواقب كوفيد طويلة الأمد ومواضيع أخرى 08.12.2022

غانا: صحفية تروي قصتها مع بكوفيد 19

غانا: صحفية تروي قصتها مع بكوفيد 19 08.12.2022

ستختبر الحكومة الألمانية أجهزة الإنذار المتوفرة لديها في إطار تدريب جماعي يوم الإنذار الاتحادي في الثامن من ديسمبر 2022

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تعتزم ألمانيا استخدام العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه دونالد ترامب للشفاء من كوفيد-19. هذا في وقت أغلقت أبواب مشفى في العاصمة برلين أمام المرضى بعد ثبوت إصابة 20 شخصاً بالنسخة البريطانية المتحورة.

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