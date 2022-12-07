ما أعراض متلازمة كوفيد طويل الأمد؟

دراسة: نزلات البرد السابقة تساعد على الوقاية من كورونا!

العطس وسيلان الأنف الماضيان يمكن أن يكون لهما فائدة في زمن كورونا! باحثون من العاصمة الألمانية خلصوا إلى أن نزلات البرد السابقة تحسن الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وخاصة عند الشباب. كيف ذلك؟