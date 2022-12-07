ما أعراض متلازمة كوفيد طويل الأمد؟

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باستخدام تقنية المحاكاة يحاول أحد المراكز الطبية التابعة لمشفى في برلين تقديم نظرة ثاقبة لتجربة عواقب كوفيد طويلة الأمد.
تصاعدت المطالب بعودة إجبارية ارتداء الكمامات في ألمانيا في الأماكن المغلقة والولايات التي تزيد فيها العدوى، خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.
تعتزم ألمانيا استخدام العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه دونالد ترامب للشفاء من كوفيد-19. هذا في وقت أغلقت أبواب مشفى في العاصمة برلين أمام المرضى بعد ثبوت إصابة 20 شخصاً بالنسخة البريطانية المتحورة.
العطس وسيلان الأنف الماضيان يمكن أن يكون لهما فائدة في زمن كورونا! باحثون من العاصمة الألمانية خلصوا إلى أن نزلات البرد السابقة تحسن الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وخاصة عند الشباب. كيف ذلك؟
لم يعد تركيز العلماء منصباً فقط على دراسة أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 ومحاولة ابتكار علاجات مختلفة له، وإنما أصبح هناك جانب شديد الأهمية يتعلق بدراسة تأثيرات ما بعد الشفاء من المرض جسدياً ونفسياً.
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