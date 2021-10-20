ما أسباب تعليق المغرب رحلاته مع ألمانيا وهولندا وبريطانيا؟

أكدت السلطات المغربية التقارير التي نُشرت بالأمس حول تعليق الرحلات الجوية مع ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة إلى إشعار آخر.

وأكد المكتب الوطني للمطارات، في تغريدة صباح اليوم الأربعاء (20 أكتوبر/تشرين الأول 2021) أن التعليق سيبدأ اليوم مع الساعة 23 و 59 دقيقة.

وكانت المديرة العامة لخطوط "العربية" في المغرب، ليلى مشبال قد نقلت الخبر أمس على حسابها في تويتر.

ولم تورد السلطات المغربية أسباب اتخاذ القرار، إلّا أن الخطوك الملكية المغربية ربطته بـ"تغير الحالة الوبائية"، بينما ربطته مواقع مغربية بارتفاع حالات كورونا في البلدان الثلاثة، وانتشار المتحور دلتا.

وقالت الخطوط المغربية في وقت لاحق إنه سيسمح بتغيير تذاكر الرحلات الجوية بين المغرب والدول الثلاث مجانًا و بدون رسوم، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى نفس الوجهة أو غيرها، كما يمكنهم استرجاع المبلغ سواء عبر قسيمة سفر أو عبر استرجاعه نقدا.

ولم تعلّق أيّ دولة في العالم الرحلات مع ألمانيا وهولندا، كما لا تضع الولايات المتحدة البلدين في الخانة الرابعة المتعلقة بمناطق كورونا شديدة الخطورة، إذ يوجدان في الخانة الثالثة التي يصنف فيها انتشار كورونا بالخطر، لكن دون توصية بتفادي السفر لمن تلقوا التطعيم الكامل.

بينما توجد المملكة المتحدة في الخانة الرابعة الأمريكية التي ينصح بتفادي السفر إليها للجميع، لكن بدورها لا يوجد قرار بمنع السفر إليها من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتوجد في القائمة الأمريكية للمناطق شديدة الخطورة عدة دول منها السعودية وليبيا وإسرائيل وتركيا والعراق وإيران. بينما سحبت ألمانيا اسم المغرب منذ مدة من قائمة المناطق شديدة الخطورة إلى جانب دول أخرى كالجزائر وتونس.

وخلق القرار تخبطا لدى عدد من المغاربة والألمان الذين حجزوا بالفعل تذاكر للسفر بين البلدين، خصوصا لفترة العطل الخريفية وقرب فترة أعياد الميلاد، وباتوا مضطرين حالياً إما لمحاولة تبديل التذاكر أو البحث عن الدخول من بلد أوروبي آخر على الحدود، خصوصاً أن القرار يدخل حيز النفاذ يوما واحداً بعد الإعلان عنه لأول مرة.

وتوجد من مطارات ألمانيا رحلات يومية نحو مدن مغربية كالدار البيضاء والناضور وأكادير ومراكش، ولا تزال عدد من المطارات الألمانية تعلن عن مواعيد الرحلات في اتجاه المغرب خلال الأيام القادمة.

من جهة أخرى، تعرف ألمانيا ارتفاعا في عدد حالات كورونا مؤخرا، وسجلت في آخر 24 ساعة حوالي 17 ألف حالة إصابة و92 حالة وفاة، ويصل معدل الإصابة خلال الأيام السبعة الماضية 80.4 في كل مئة ألف نسمة.

غير أن الأرقام لم تصل إلى خطورة ما تم تسجيله في أبريل/نيسان الماضي وديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي عندما تجاوز عدد الإصابات في بعض الأيام 30 ألف حالة، كما تخطط وزارة الصحة الألمانية في الأسابيع القادمة لرفع حالة الطوارئ الوبائية.

وينتشر في ألمانيا منذ مدة متحور دلتا، وتم التأكد قبل أشهر أن هذا المتحور موجود في جل الحالات الجديدة لكوورنا، إلاّ أن معهد روبرت كوخ الذي يتتبع الحالة الوبائية في ألمانيا ككل لم يشر إلى خطر جديد لهذا المتحور في آخر تقاريره.

ع.ا/ ا.ف