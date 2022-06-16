 ما آثار أكثر من عامين من الجائحة؟ | DW الأخبار | DW | 16.06.2022

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DW الأخبار

ما آثار أكثر من عامين من الجائحة؟

يبدو أن جائحة كورونا تتلاشى في الوقت الحالي، فما الآثار التي تركتها بعد أكثر من عامين على قطاع التعليم والتمريض وعلى الحالة النفسية أيضًا.

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