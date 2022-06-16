ما آثار أكثر من عامين من الجائحة؟

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يبدو أن جائحة كورونا تتلاشى في الوقت الحالي، فما الآثار التي تركتها بعد أكثر من عامين على قطاع التعليم والتمريض وعلى الحالة النفسية أيضًا.
أدت جائحة كورونا إلى وتوقف هجرة الأيدي العاملة وتراجع كبير في التحويلات المالية للعمال المهاجرين، الذين كان عليهم تحمل أعباء إضافية. لكن كانت هناك مفاجأة في بنغلاديش التي حققت رقما قياسيا في التحويلات وتدفق الأموال!
تفشى فيروس كورونا بين أعضاء وفد رافق المستشار الألماني في رحلة إلى أفريقيا شملت السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.
تشكل لقاحات مرنا أو "الرنا المرسال" أملاً كبيراً في مكافحة جائحة كورونا. إلّا أنّ إمكانات تكنولوجيا مرنا تتجاوز ذلك بكثير. فمبدأها في التأثير يفتح الأبواب أمام طرق علاج جديدة في الطب.
سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 13مليون وفاة خلفتها جائحة كوفيد 19 خلال 24 شهرا، في الوقت الذي طلبت فيه الحكومة الصينية من المواطنين العودة للعمل عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا.
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