 ماينز يصعق دورتموند وفرانكفورت يعمق جراح شالكه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ماينز يصعق دورتموند وفرانكفورت يعمق جراح شالكه

تنفس ماينز الصعداء بفوز ثمين على مضيفه بوروسيا دورتموند 2- صفر، وفرط لايبزيغ في الهدية بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف في ختام الجولة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم. في المقابل واصل شالكه عروضه الهزيلة.

دورتموند يتعرض للخسارة الثانية على ملعبة بعد العودة من الإجازة الطويلة بسبب كورونا

دورتموند يتعرض للخسارة الثانية على ملعبة بعد العودة من الإجازة الطويلة بسبب كورونا

سجل ماينز هدفا في كل شوط عن طريق جوناتان بوركهاردت وجان-فيليب ماتيتا ليصعق مستضيفه بوروسيا دورتموند 2-صفر مساء اليوم الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2020) في ختام الجولة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وقطع ماينز خطوة كبيرة صوب البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لموسم آخر بعدما بات الفارق خمس نقاط بينه وبين فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وسقط دورتموند للمرة الثانية على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" منذ عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ صفر-1 في الجولة الثامنة والعشرين. ويملك دورتموند 66 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف بايرن بينما يحتل لايبزيغ المركز الثالث ولديه 63 نقطة.

جوناثان بوركهارت يحتفل بالتسجيل في مرمى دورتموند

جوناثان بوركهارت يحتفل بالتسجيل في مرمى دورتموند

وأهدر لايبزيغ فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن دورتموند قبل قمتهما المرتقبة السبت المقبل، واللحاق به وببايرن ميونيخ إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما فرط في تقدمه بهدفين نظيفين على ضيفه فورتونا دوسلدورف، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

وكان بايرن ميونيخ حسم لقب البوندسليغا للعام الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

واستعاد باير ليفركوزن المركز الرابع من بوروسيا مونشنغلادباخبفوزه على ضيفه كولن (كولونيا) بثلاثة أهداف لسفن بندر (7) وكاي هافيرتس (40) والفرنسي موسى ديابي (83) مقابل هدف للبلجيكي سيباستيان بورنو (59).

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الذي كان قد انتزع المركز الثالث مؤقتا بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 3-صفر الثلاثاء في افتتاح الجولة.

كاي هافيرتس يسجل في مرمى كولونيا الهدف الثاني لفريقه بايرليفركوزن

كاي هافيرتس يسجل في مرمى كولونيا الهدف الثاني لفريقه بايرليفركوزن

وخسر أوغسبورغ أمام هوفنهايم بهدف للسويسري روبن فارغاس (69) مقابل ثلاثة أهداف للإسرائيلي مؤنس دبور (59 و62) والتوغولي إيهلاس بيبو (89).

وزاد أينتراخت فرانكفورت محن ضيفه شالكه عندما تغلب عليه بهدفين للبرتغالي أندريه سيلفا (28) والأرجنتيني دافيد أبراهام (50) مقابل هدف للأميركي ويستون ماكيني (59) هدف شالكه. وهو الفوز الثاني على التوالي لفرانكفورت والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي أقيمت حتى الآن بعد الاستئناف إثر التوقف بسبب فيروس كورونا، فانتزع المركز التاسع برصيد 41 نقطة من شالكه الذي مني بخسارته السابعة في مبارياته الـ14 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مواضيع ذات صلة

1. Bundesliga | FC Bayern Meisterschaft | Jubel

للمرة الثلاثين .. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني لكرة القدم 16.06.2020

بفضل هدف نجمه المتألق روبرت ليفاندوفسكي حسم بايرن ميونيخ بطولة الدوري الألماني لكرة القدم قبل نهايتها بجولتين، وذلك بعدما سجل ماكينة الأهداف البولندية هدف الفوز على بريمن.

Deutschland Fußball Bundesliga Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

رأسية هالاند تنقذ دورتموند وتؤجل حسم لقب الدوري الألماني 13.06.2020

لم يكن دورتموند في مستواه المعهود وأهدر عدة فرص، لكن من آخر تسديدة بالمباراة سجل هالاند هدف الفوز على دوسلدورف، ليؤجل حسم بايرن للقب. كما فازت أندية بريمن وفرانكفورت وبرلين بمباراياتها قبل ثلاث جولات على انتهاء البطولة.

Fußball Bundesliga 31. Spieltag | FC Schalke 04 vs. Bayer 04 Leverkusen | Tor Schalke

الدوري الألماني.. ليفركوزن إلى المركز الرابع بهدية من شالكه 14.06.2020

انفرد باير ليفركوزن بالمركز الرابع بهدية من مضيفه شالكه الذي فرط في فرصة تحقيق فوزه الأول منذ يناير/ كانون الثاني الماضي واكتفى بالتعادل في ختام مباريات المرحلة الـ 31 من الدوري الألماني (بوندسليغا).

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ماينز يصعق دورتموند وفرانكفورت يعمق جراح شالكه

بعد توقف بسبب كورونا.. عودة دوري الأبطال والدوري الأوروبي

كورونا.. تغيب زوجات لاعبي بايرن عن الاحتفال بلقب الدوري

للمرة الثلاثين .. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني لكرة القدم

منظمة التجارة العالمية تحكم لصالح قطر في خلاف مع السعودية

عقوبة في انتظار إبراهيموفيتش بعد زيارته لفريق هاماربي