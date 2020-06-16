ماينز يصعق دورتموند وفرانكفورت يعمق جراح شالكه

سجل ماينز هدفا في كل شوط عن طريق جوناتان بوركهاردت وجان-فيليب ماتيتا ليصعق مستضيفه بوروسيا دورتموند 2-صفر مساء اليوم الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2020) في ختام الجولة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وقطع ماينز خطوة كبيرة صوب البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لموسم آخر بعدما بات الفارق خمس نقاط بينه وبين فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وسقط دورتموند للمرة الثانية على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" منذ عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ صفر-1 في الجولة الثامنة والعشرين. ويملك دورتموند 66 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف بايرن بينما يحتل لايبزيغ المركز الثالث ولديه 63 نقطة.

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وأهدر لايبزيغ فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن دورتموند قبل قمتهما المرتقبة السبت المقبل، واللحاق به وببايرن ميونيخ إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما فرط في تقدمه بهدفين نظيفين على ضيفه فورتونا دوسلدورف، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

وكان بايرن ميونيخ حسم لقب البوندسليغا للعام الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

واستعاد باير ليفركوزن المركز الرابع من بوروسيا مونشنغلادباخبفوزه على ضيفه كولن (كولونيا) بثلاثة أهداف لسفن بندر (7) وكاي هافيرتس (40) والفرنسي موسى ديابي (83) مقابل هدف للبلجيكي سيباستيان بورنو (59).

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الذي كان قد انتزع المركز الثالث مؤقتا بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 3-صفر الثلاثاء في افتتاح الجولة.

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وخسر أوغسبورغ أمام هوفنهايم بهدف للسويسري روبن فارغاس (69) مقابل ثلاثة أهداف للإسرائيلي مؤنس دبور (59 و62) والتوغولي إيهلاس بيبو (89).

وزاد أينتراخت فرانكفورت محن ضيفه شالكه عندما تغلب عليه بهدفين للبرتغالي أندريه سيلفا (28) والأرجنتيني دافيد أبراهام (50) مقابل هدف للأميركي ويستون ماكيني (59) هدف شالكه. وهو الفوز الثاني على التوالي لفرانكفورت والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي أقيمت حتى الآن بعد الاستئناف إثر التوقف بسبب فيروس كورونا، فانتزع المركز التاسع برصيد 41 نقطة من شالكه الذي مني بخسارته السابعة في مبارياته الـ14 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)