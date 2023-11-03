ماينز الألماني يفسخ تعاقده مع الغازي إثر منشورات عن إسرائيل

أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة (الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، فسخ تعاقده مع المغربي الأصل أنور الغازي عقب نشره منشورات مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر النادي أن عقد اللاعب الهولندي تم فسخه بشكل فوري.

وكان النادي قد قرر إيقاف الغازي بعد المنشور الذي نشره يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، والذي تم مسحه، حيث قال فيه :" "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة". وهذا يشير إلى أن فلسطين ينبغي أن تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط وأنكر حق إسرائيل في الوجود.

وذكر ماينز يوم الأثنين أنهه رفع الإيقاف وأنه سيمنحه فرصة ثانية بعدما تحدث ضد الإرهاب بجميع أنواعه، بما في ذلك إرهاب حماس، كما أنه لم يشكك في حق إسرائيل في الوجود.

ولكن لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنكليزيين سابقاً قال في منشور آخر يوم الأربعاء أن "التعليقات أو الاعتذارات المنسوبة لي (بعد منشور سابق من يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي) ليست صحيحة من الناحية الواقعية، ولم أصرح بها أو أوافق عليها". وأضاف: "لست نادما ولا أشعر بتأنيب ضمير. لا أنأى بنفسي عما قلته، وأقف اليوم ودائماً وحتى آخر حياتي، مع الإنسانية والمظلومين".

وذكر مكتب النائب العام في مدينة كوبلنز لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة أنه تم فتح تحقيق ضد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بشأن منشوراته. وأعلن مكتب النائب العام: "وفق تقييمنا، فإن المتهم، مشتبه به في البداية بتعكير السلم العام من خلال التغاضي عن جرائم جنائية بالتزامن مع التحريض على الكراهية من خلال نشر المحتوى". وأضاف البيان أن افتراض البراءة قائم.

وانضم الغازي لفريق ماينز كلاعب حر في أيلول/سبتمبر الماضي، ولعب 3 مباريات وصنع هدفاً واحداً.

خ.س/ع.ج.م/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)