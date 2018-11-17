مايك بنس: الولايات المتحدة ستحاسب "كل المسؤولين" عن قتل خاشقجي

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس السبت (17 تشرين ثان/نوفمبر 2018) أن الولايات المتحدة ستحاسب قتلة جمال خاشقجي، وذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست جاء فيه أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" خلُصت إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي.

وقال بنس الذي يشارك في قمة منتدى التعاون لآسيا المحيط الهادئ في بورت موريسبي، إن واشنطن "عازمة على محاسبة جميع المسؤولين عن عملية القتل تلك". وأضاف "سنتابع الحقائق". لكنه رفض التعليق على معلومات سرية واصفا قتل خاشقجي بـ "العمل الفظيع" و"إهانة لصحافة حرة ومستقلة".

يذكر أن المعلومات التي كشفتها الصحيفة الأمريكية والتي كان خاشقجي يكتب لها، تُناقض التحقيق السعودي الذي أبعد بالكامل الشّبهات عن ولي العهد في هذه القضية. لكن "واشنطن بوست" قالت إن ال"سي آيه إيه" خلصت إلى أن 15 سعوديا توجهوا على متن طائرة حكومية إلى اسطنبول وقتلوا خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية من أجل الحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية. ورفضت الـ"سي آي إيه" التعليق لوكالة فرانس برس على هذه المعلومات.

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يشار ايضا إلى أن السعودية التي سارعت إلى رفض تقرير الصحيفة، غيرت مرارا روايتها الرسمية بشأن قضية قتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر. وبعد أن أكّدت في بادئ الأمر أنّ خاشقجي غادر القنصلية حيّاً، قالت الرياض إنّه قُتل في قنصليتها في عمليّة نفّذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكُن السلطات على علم بها. والخميس أعلنت النيابة العامة السعودية أنّ فريقا من 15 عنصرًا توجه لإعادة خاشقجي إلى السعودية "بالرضا أو بالقوة" وقد انتهى الأمر بقتل الصحافي وتقطيع جثّته.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يطلع بعد على ما خلصت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بخصوص مقتل خاشقجي لكنه سيتحدث مع وزير الخارجية مايك بومبيو والوكالة بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم السبت. لكن ترامب أكد في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض قبل أن يسافر إلى كاليفورنيا أنه قيل له إن الأمير محمد لم يكن له دور في قتل خاشقجي. وأضاف "لم يتم إبلاغنا بعد. سنتحدث مع وكالة المخابرات المركزية لاحقا ومع آخرين كثيرين. سأفعل ذلك وأنا في الطائرة. سأتحدث أيضا مع وزير الخارجية مايك بومبيو".

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب، رويترز)