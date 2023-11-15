مايكروسوفت تقدم خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفاقدي البصر

تتعاون إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت كورب" مع شركة تطبيق "بي ماي آيز" لمساعدة فاقدي وضعاف البصر، لتسهيل وصول هؤلاء المستخدمين لخدمة عملاء الشركة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركة بي ماي آيز تأسست عام 2015 وطورت تطبيقها الذي يربط بينضعاف البصر مع مبصرين متطوعين يمكنهم مساعدتهم في القيام بالمهام التي قد يستحيل عليهم القيام بها دون مساعدة.
كما طورت الشركة الناشئة أداة ذكاء اصطناعي أخرى تسمى "بي ماي أيه.آي" والتي تستخدم نموذج لغة منصة الذكاء الصناعي التوليدي شات جي.بي.تي4 الخاصة بشركة أوبن أيه.آي بهدف توليد وصف لأي صورة يلتقطها الشخص سواء كانت الصورة لملصق خاص بأحد المنتجات أو لمنتج موجود في متجر.
وستقوم مايكروسوفت التي تمتلك شركة أوبن أيه.آي بدمج تكنولوجيا بي ماي آيه.آي في أداة "مايكروسوفت ديسابليتي أنسر ديسك" والتي تتعامل مع اتصالات خدمة العملاء، بحسب شركة بي ماي آيز في بيان اليوم الأربعاء.
وسيتيح التعاون بين مايكروسوفت وبي ماي آيز لمستخدمي منتجات مايكروسوفت فاقدي أو ضعاف البصر، التعامل مع مشكلات المعدات والقيام بمهام مثل تثبيت نسخة جديدة من نظام التشغيل ويندوز، أو وصف العروض التقديمية لبرنامج باور بوينت دون مساعدة بشرية.
وفي مؤتمر لمطوري الشركات الناشئة في وقت سابق من الشهر الحالي أشاد سام ألتمان باستخدام بي ما آيز لمنصة شات جي.بي.تي4 باعتباره مثالا على كيفية استخدام نموذج اللغة لشركة أوبن ايه.آي للصور كمدخلات وإنتاج نصوص طبيعية تعبر عنها.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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ما هو الذكاء الاصطناعي؟
الذكاء الاصطناعي (AI) هو برنامج حاسوب شديد التطور يحاكي السلوك البشري أو التفكير ويمكن تدريبه على حل مشكلات معينة. والذكاء الاصطناعي هو مزيج من تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق. يتم تدريب أنواع مختلفة ونماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من البيانات ولديها القدرة على اتخاذ قرارات ذكية وأشهرها هو نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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تشات جي بي تي من Open AI
أطلقت شركة اوبن ايه آي روبوت المحادثة Chat GPT بنسخته المجانية في نوفمبر من عام 2022 وبعدها بفترة وجيزة أطلقت نسختها المدفوعة Chat GPT 4. استقبل العالم تطبيق الذكاء الاصطناعي الواعد بحماس شديد وشيئا فشيئاً بدأ العالم يدرك انه على أعتاب حقبة جديدة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فلدى ChatGPT حاليًا أكثر من 100 مليون مستخدم. كما حقق الموقع 1.6 مليار زيارة في يونيو 2023.
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غوغل بارد Bard
في يوليو من عام 2023 أطلقت شركة غوغل برنامجها للذكاء الاصطناعي "بارد Bard" بعدة لغات محدودة ليضيف البرنامج بعدها بفترة قصيرة أكثر من 40 لغة. وإن كان البعض يعيب على النسخة المجانية لـ Chat GPT توقف معلوماتها عند العام 2021، فإن تطبيق غوغل Bard تجاوز هذه النقطة تماما
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أمازون .. اليكسا وكود وسيبيرر
يتفوق نموذج التوليد اللغوي لأمازون LLM على تطبيق GPT3.5 بنسبة 16 نقطة مئوية (75.17٪).على مقياس ScienceQA. أصبح LLM الآن أكثر كفاءة في التعامل مع الأسئلة المعقدة. أيضاً طرحت أمازون برنامج Codewhisperer والذي يساعد مطوري البرمجيات على تحسين الإنتاجية
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جي بي تي - نيو
GPT-Neo هو برنامج من EleutherAI يعتمد أيضاً على تقنية ChatGPT، ولكنه مفتوح المصدر ومجاني الاستخدام. اكتسب نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-Neo شعبية في الأشهر الأخيرة ، وقد يشكل تحديًا كبيراً لباقي نماذج الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
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بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق
سيري من آبل
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بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق
تطبيقات الشات بوت
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بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق
السيارات ذاتية القيادة
تم تطوير عدد من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقوم بقيادة السيارات بصورة آلية Self-driving Cars دون تدخل بشري حيث تستخدم الكاميرات المتصلة بالأقمار الاصطناعية في استكشاف الطريق وتخطي العوائق والزحام وتلتزم بإرشادات المرور المختلفة
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بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق
التشخيص الطبي
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كشف التزوير
توجد عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي تعمل بكفاءة عالية لكشف عمليات التزوير والاحتيال وخصوصاً في المجال المالي والعمليات البنكية وغيرها من المجالات
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بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق
انتاج المحتوى الرقمي والفني
وهو أمر يثير بالفعل قلق الكثيرين حول العالم من كتاب سيناريو ومترجمين ومؤلفي موسيقى وحتى الرسامين والكثير من منتجي المحتوى باشكاله المختلفة. صحيح ان أغلب هذه البرامج لا تعمل بكفاءة مع لغة معقدة كاللغة العربية لكنها تعمل بكفاءة عالية للغاية مع اللغات ذات الأصل اللاتيني