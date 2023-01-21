مايكروسوفت تعتزم اتاحة تقنية الذكاء الاصطناعي لمنصة شات جي.بي.تي

تعتزم شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت إضافة نصوص لمنصة المحادثة المتطورة شات جي.بي.تي إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها في تطور يمكن أن يغير النصوص المكتوبة على الإنترنت بصورة جذرية.

يذكر أن منصة شات جي.بي.تي التي أطلقت منذ أسابيع قليلة معروفة باستخدامها للذكاء الاصطناعي في كتابة نصوص تبدو كنصوص كتبها بشر عاديون. وتعتزم مايكروسوفت توفير هذه الخاصية على خدمة الحوسبة السحابية أزور.

ويعني هذا التطور أنه يمكن لمواقع الإنترنت التجارية استهداف المستهلكين بنصوص موجهة ومخصصة لهم تمت كتابتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشرها على كل المنصات على الإنترنت.

يذكر أن تكنولوجيا شات جي.بي.تي طورتها شركة أوبن أيه.آي للتكنولوجيا وأطلقتها منذ أسابيع قليلة نجحت خلالها في جذب أكثر من مليون مستخدم.

يأتي ذلك فيما قررت مايكروسوفت استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في شركة أوبن إيه. آي. وتتضمن الصفقة قيام مايكروسوفت بضخ هذه الاستثمارات على مدى عدة سنوات، رغم أن الشروط النهائية يمكن أن تتغير، مضيفة أن الشركتين تناقشان الصفقة منذ شهور.

يذكر أن منصة شات جي.بي.تي أضاءت الإنترنت منذ إطلاقها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وجمعت أكثر من مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع.

وتستطيع هذه المنصة تقليد الأصوات البشرية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار التكهنات حول قدرتها على أن تحل محل الكتاب المحترفين، أو حتى تهديد نشاط البحث الرئيسي لشركة غوغل.

وتحقق شركة أوبن ايه.آي التي شارك في تأسيسها إيلون ماكس وسام ألتمان عائداتها من خلال رسوم تفرضها على المطورين مقابل السماح لهم باستخدام تكنولوجيتها.

م.س/ ح.ز (د ب أ)