ماهي القصة الفريدة وراء عيش رجل مع الأسود؟

عندما ترى الصور تبدو مرعبة في البداية. رجل يداعب أسدا بطريقة لا تخلو من الإثارة والتشويق. لكن ما وراء هذه القصة والعلاقة بين هذا المواطن السويسري وصديقه الأسد.
يعيش المواطن السويسري مع عشرات الحيوانات المختلفة في محمية "هاكونا ميباكا"
انتقل دين شنايدر قبل بضع سنوات إلى جنوب إفريقيا وبدأ حياة جديدة لعشقه الكبير للحيوانات البرية. المواطن السويسري البالغ من العمر سبعة وعشرون عاما اكتشف شغفه بالحيوانات البرية وهو في سن السادسة من عمره عبر الأفلام الوثائقية عن البرية التي ألهمته وهو في سن مبكرة من حياته، كما جاء في موقع "فوكوس" الألماني.
حب دين شنايدر لحيوانات البرية دفعه إلى إنشاء مشروع خاص له علاقة بالحيوانات، اسماه "مشروع هاكونا ميباكا"، في جنوب إفريقيا وهو في سن الثالثة والعشرون.
هذا المشروع يوفر للحيوانات البرية التي ولدت في الأسر مكانا تعيش فيه مدى الحياة، كما ذكر موقع "فوكوس". منذ ذلك الحين يعيش المواطن السويسري مع عشرات الحيوانات المختلفة في محمية "هاكونا ميباكا".
وقد ربط دين شنايدر علاقة حميمية مع هذه الحيوانات في السنوات الأخيرة يلاعبهم ويداعبهم دون الاهتمام إلى كبر أجسامهم. صور غير عادية لـ دين شنايدر مع هذه الحيوانات يتابعها أربعة ملايين وأربعمئة ألف من محبي الحيوانات على موقعه في إنستغرام. ويشارك دين شنايدر عدة مرات في الأسبوع متابعيه مقاطع فيديو لا تخلو من مخاطر. أما الرسالة التي يريد دين شنايدر أن يوصلها عبر مقاطع الفيديو فهي تقريب الحيوانات البرية إلى قلوب الناس.
ع.أ.ع/ ز.أ.ب
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
وحيدا بدون أمه!
ينتهي الحال بحوالي 200 من صغار حيوان الفقمة ممن يفترقون سنويا عن أمهاتهم، بمركز الثدييات البحرية في مدينة ساوساليتو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتصل غالبية هذه الحيوانات للمستشفى المخصصة لها وهي تعاني من الإصابة والمرض وصغر الحجم بما لا يعطيها أي فرصة للنجاة دون تلقي مساعدة من البشر.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
عصير السمك
لا تدرك غالبية صغار حيوان الفقمة ما هو السمك أصلا وأهميته بالنسبة لها. وبدلا من تقديم سمكة كاملة لهم، تحصل صغار الفقمة على عصير من السمك يقوم متطوعون بإعداده بواسطة خلاط كهربائي من سمك الرنجة وزيت السالمون والمياه. ويتم وضع المزيج في حقن طبية كبيرة الحجم مصنوعة من البلاستيك لإطعام الحيوانات الصغيرة.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
تناول الطعام بواسطة أنبوب!
يقوم متطوع بتقييد صغير الفقمة ليسمح لمتطوع أخر بإدخال أنبوب بلاستيكي طويل لمعدة الحيوان الصغير، ثم يتم ضخ الطعام عبر الأنبوب ليصل مباشرة للجهاز الهضمي. وتستهدف هذه العملية إمداد صغار الفقمة بما يلزمها من السعرات الحرارية لتنمو وتزيد صحة وقوة.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
مدرسة السمك
على صغار الفقمة أن تتعلم كيف تأكل سمكة كاملة بمفردها لكي تستطيع العيش في الحياة البرية، وهو ما يطلق عليه مركز الثديات البحرية "مدرسة السمك". ويقوم المتطوعون في البداية بوضع السمكة بفم صغير الفقمة ودفعه لبلعها رغما عنه، إلى أن تقوم الحيوانات لاحقا بأخذ السمك طواعية دون إرغام، ومع الوقت تبحث بنفسها عن السمك وتنجح في اصطياده من قاع حمام السباحة.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
وأخيرا..إطلاق سراح الحيوانات الصغيرة
عندما تتحسن صحة الحيوانات الصغيرة وتتمتع بالقوة الكافية، يتم إطلاق سراحها. وعلى عكس كائنات أخرى، لا تتعلق الفقمة بالبشر ولهذا تنطلق عادة نحو المحيط متجهة شمالا إلى المحيط الهادي.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
البعض لا يتعلم بسهولة
بينما تتعلم الفقمة وأسد البحر سريعا كيفية الحصول على الطعام، هناك كائن أخر يحتاج لوقت أطوللكي يتعلم كيف يتكيف مع الحياة البرية وهو قندس البحر. وعادة ما تعلمهم أمهاتهم الغوص لإيجاد الطعام والتقاطه وكيفية فتح المحار، حيث يتناول قندس البحر الرخويات وبلح البحر وأطعمة أخرى موجودة بقاع المحيط.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
استعدادات خاصة لإنقاذ الصغار
تنقذ مؤسسة خليج مونتيري البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية صغار قندس البحر من السواحل. ونظرا لأسنانها الحادة ومخالبها الطويلة، يرتدي المنقذون قفازات خاصة لحماية أنفسهم أثناء التعامل مع هذه الحيوانات الصغيرة.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
شرب اللبن كصغار الكلاب
عند وصول صغار قندس البحر، يقوم المتطوعون بإرضاعهم بواسطة زجاجات نوعا من اللبن يتم إعداده باستخدام التركيبة المخصصة لصغار الكلاب. ثم يتم فيما بعد تعريف الكائنات الصغيرة على انواع الطعام التي يمكنهم العثور عليها في المحيط كالمحار والجمبري والحبار وغيرها.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
التنكر مطلوب!
يمكن لقندس البحر التعلق سريعا بالبشر، ولهذا على كل المتعاملون معهم بالمركز إخفاء وجهم لعدم السماح لقندس البحر برؤية ملامح من يتعامل معه. كما على المنقذون والمتطوعون التذكر دائما أنه غير مسموح لهم اللعب مع الكائن الصغير، مهما بلغ لطفه وجاذبيته.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
برنامج الأم البديلة
ولأن أم قندس البحر هي الوحيدة القادرة على تعليم صغار هذا الكائن النجاة، أطلقت مؤسسة خليج مونتيري البحرية برنامج الأم البديلة، حيث يتم وضع أنثى قندس البحر مع الصغار. وتقوم الأنثى برعاية الكائنات الصغيرة وتعليمهم، وهو ما ينجح بالفعل بالرغم من عدم كونها الأم الحقيقية لهم.
كائنات بحرية وليدة تحصل على فرصة ثانية للحياة
العودة للعالم الحقيقي
وما أن يتعلم قندس البحر كل ما يحتاج معرفته ويكون قوي بما يكفي، يتم إطلاق سراحه على سواحل كاليفورنيا. وفي حالة عدم تمكن الكائن الصغير من التكيف مع العالم الحقيقي، يتم استرجاعه مرة أخرى. إلا أن غالبية صغار قندس البحر التي يتم إنقاذها تتمكن لاحقا من عيش حياة بحرية طبيعية خارج مؤسسة الإنقاذ.