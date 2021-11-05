ماهي العلاقة بين العضلات والجاذبية؟

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ترمز العضلات إلى القوة والصحة، والجميع يتمنى جسماً سليم البنية. لكن إلى أي حد تجعل العضلات المرء جذاباً؟ ما الذي تجده النساء جميلاً، وما الذي يعجب الرجال؟
هل يمكن إعادة النظر في الصورة النمطية عن "فتى الاحلام"؟. ربما، إذ ظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة أن المرأة التي ترتبط برجل "يقل عنها جاذبية" يجعلها أكثر سعادة. فما هي الأسباب؟
كل امرأة تحب أن تبدو أجمل مما هي عليه حتى لو كانت ملكة جمال، فتلجأ إلى علبة الماكياج وتأخذ منها ما تيسر من ألوان وكريمات. لكن هناك أخطاء ترتكب أثناء التجميل فتكون النتيجة عكسية، وهذه بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها؟
كشفت دراسة جديدة إلى أن أصوات النساء في مؤتمرات الفيديو تبدو أقل تعبيراً وجاذبية، وخلصت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن الأصوات النسائية في المؤتمرات عبر الإنترنت تفتقر إلى مكونات عاطفية أساسية.
خرجات ملكات الجمال والمشاهير الإعلامية تكتسي في أحيان عديدة إثارة خاصة، ليس ضرورة بسبب الجمال أو الشهرة، بل عندما تكون على حساب قيم أو معايير حقوقية. DW عربية طرحت على ملكتي جمال مغربيتين مسألة معايير مواصفات الجمال.
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