 ماهي العلاقة بين العضلات والجاذبية؟ | صحتك بين يديك | DW | 29.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

ماهي العلاقة بين العضلات والجاذبية؟

ترمز العضلات إلى القوة والصحة، والجميع يتمنى جسماً سليم البنية. لكن إلى أي حد تجعل العضلات المرء جذاباً؟ ما الذي تجده النساء جميلاً، وما الذي يعجب الرجال؟

مشاهدة الفيديو 02:54

المزيد من المركز الإعلامي

Still aus WDR Beitrag: 'Durchbruch in der Stottertherapie'

ما الذي يساعد ضد التأتاة؟ 05.11.2021

17.10.2018, Berlin: ILLUSTRATION - In der Logopädischen Praxis Heidrun Otto wird bei einer Stotter-Therapie mit dem Mund und der Zunge der Laut L geformt. (Gestellte Aufnahme - zu «Wochenendumfrage Welttag des Stotterns» vom 20.10.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

عندما تصبح التأتأة عبئا 05.11.2021

Mann hält sich mit verzerrtem Gesicht die Ohren zu

العلاج السمعي - تمارين للسمع بشكل جيد 05.11.2021

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 15.09.2017 in Hamburg und hoert Musik mit ihrem Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

كيف نسمع؟ 05.11.2021

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الاستماع والتحدث 05.11.2021

Vitamin D research. Embargoed to 0001 Sunday April 14 File photo dated 21/11/2016 of a person holding a multivitamin tablet. Vitamin D can dramatically affect the immune system and could make people less susceptible to diseases such as multiple sclerosis, scientists have discovered. Issue date: Sunday April 14, 2019. Researchers at the University of Edinburgh say their study has shed light on how vitamin D deficiency may influence the risk of autoimmune diseases. See PA story SCIENCE VitaminD. Photo credit should read: Charlotte Ball/PA Wire URN:42313134 |

فيتامين د - فيتامين مفيد؟ 05.11.2021

Ein Mann hält sich mit zwei Fingern die Ohren zu (gestelltes Illustrationsfoto zum Thema Lärm). In einer unlängst vorgestellten Studie der Berliner Charite wird z.B. ein niedrigerer Grenzwert für Lärmschutz von 65 bis 70 Dezibel gefordert. Der gesetzliche Grenzwert liegt zur Zeit bei 85 Dezibel. Die Studie war im Auftrag und unter Beteiligung des Umweltbundesamts und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erstellt worden. Das Umweltbundesamt kritisiert nach Vorliegen der Studie nun aber angebliche Auswertungsmängel. Foto: Hans Wiedl +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/H. Wiedl

طنين الأذن - ضجيج مستمر يعيق السمع 05.11.2021

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von In Good Shape verwenden!*** via Jörg Gero Grüner Rechte: DW Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

تمارين الضغط لتحسين اللياقة البدنية 05.11.2021

اقرأ أيضا

Outline of loving woman putting her head onto shoulder of man sitting next to her colourbox.de - ID # 6562280 +++colourbox/Pressmaster

دراسة: الرجل "الأقل جاذبية" يحقق سعادة أكبر للمرأة 14.07.2020

هل يمكن إعادة النظر في الصورة النمطية عن "فتى الاحلام"؟. ربما، إذ ظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة أن المرأة التي ترتبط برجل "يقل عنها جاذبية" يجعلها أكثر سعادة. فما هي الأسباب؟

Ein Model wird am 09.07.2014 im Backstage-Bereich der Offsite-Show von Dawid Tomaszewski während der Mercedes-Benz Fashion Week in der Tischlerei der Deutschen Oper in Berlin geschminkt. Im Rahmen der Berlin Fashion Week werden die Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2015 vorgestellt. Foto: Soeren Stache/dpa pixel

للنساء فقط.. أخطاء شائعة في التجميل تجعلك تبدين أكبر سنا 08.12.2020

كل امرأة تحب أن تبدو أجمل مما هي عليه حتى لو كانت ملكة جمال، فتلجأ إلى علبة الماكياج وتأخذ منها ما تيسر من ألوان وكريمات. لكن هناك أخطاء ترتكب أثناء التجميل فتكون النتيجة عكسية، وهذه بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها؟

Business people having a video conference in board room model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WESTF21901 Business Celebrities Having a Video Conference in Board Room Model released Symbolic image Property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WESTF21901

دراسة: أصوات النساء في المؤتمرات الافتراضية تفتقر إلى مكونات عاطفية 06.04.2021

كشفت دراسة جديدة إلى أن أصوات النساء في مؤتمرات الفيديو تبدو أقل تعبيراً وجاذبية، وخلصت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن الأصوات النسائية في المؤتمرات عبر الإنترنت تفتقر إلى مكونات عاطفية أساسية.

***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Majda Bouazza Miss Marokko, Ibtissam Moumni. Rechte: Privat

عندما تُغضب ملكة جمال بنات جنسها! 16.10.2020

خرجات ملكات الجمال والمشاهير الإعلامية تكتسي في أحيان عديدة إثارة خاصة، ليس ضرورة بسبب الجمال أو الشهرة، بل عندما تكون على حساب قيم أو معايير حقوقية. DW عربية طرحت على ملكتي جمال مغربيتين مسألة معايير مواصفات الجمال.