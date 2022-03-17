مان سيتي معنيٌ.. كيف يخدم الإقصاء الأوروبي مصالح أرسنال؟

خرج فريق أرسنال من الدوري الأوربي في دور الـ16 بعد خسارته بضربات الترجيح أمام سبورتينغ لشبونة إثر انتهاء مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 -3، ليتحوّل كل اهتمام النادي الإنجليزي إلى الدوري المحلي لأجل ضمان لقب يغيب عن خزينته منذ 2004.
وأقصي النادي سابقاً من كأس الرابطة الإنجليزية التي توج بلقبها مانشستر يونايتد، ثم أقصي من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، ما يجعله ينافس حالياً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لوحده، إذ يتقدم في المركز الأول بخمس نقاط عن ملاحقه الذي يدربه غوارديولا.
غير أن هذا الإقصاء من الدوري الأوروبي يصب لصالح "المدفعية"، الذين سيركزون في ما تبقى من الموسم لحسم اللقب المحلي، بينما ينشغل منافسهم، مانشستر سيتي، بمنافسات دوري الأبطال، وكذلك كأس الاتحاد المحلي، ما يعني مباريات أقل للأرسنال، وبالتالي إجهاداً أقل، وحظوظاً أكبر لعدم إصابة لاعبين مهمين في الفريق.
وظهر هذا الأمر في تصريح ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الذي صرّح أن خروج فريقه من الدوري الأوروبي جعل موسمه "واضحا" ويجب على الفريق الآن التركيز على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يتبق أمام الأرسنال سوى 11 مباراة بداية من زيارة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل (19 مارس/آذار 2023)، لكن مباريات قوية تنتظره، منها مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي الذي ألحق بأرسنال خسارة في الذهاب بـ3 -1، وكذلك يلعب مع ليفربول، ومع تشيلسي، ومع نيوكاسل الذي يلعب موسماً ممتازاً.
وقال أرتيتا لموقع أرسنال على الإنترنت "إنها ضربة كبيرة، لكنها تضفي الوضوح على الموسم. يتبقى لنا 11 مباراة في الدوري الممتاز، ونهائي كبير ضد كريستال بالاس. يجب أن نركز على ذلك، يجب أن تكون الطاقة هناك ونتعلم من هذه الليلة".
وتابع أرتيتا"... علينا أن نتعلم منها، ولكن أفضل شيء الآن هو رد الفعل وإظهار نفس الالتزام والمزيد من الجودة واللعب بشكل أفضل ضد بالاس للتغلب عليهم".
وتعرض أرتيتا لضربة مزدوجة أمس عندما تم استبدال تاكيهيرو تومياسو مبكرا وغادر زميله المدافع وليام ساليبا الملعب بعد فترة وجيزة. وقال أرتيتا للصحفيين "إصابة تومياسو تبدو خطيرة للغاية نظرا لرد فعله عقب الإصابة مباشرة وما قاله لي".
وأضاف المدرب: "من الواضح أنه من المبكر جدا ومن الصعب معرفة حقيقة الأمر.. كان يشعر ببعض الانزعاج ولم يستطع الاستمرار، لذلك اضطررنا إلى استبداله".
إ.ع ( رويترز)
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي
من أكبر الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي، انتقل اللاعب النرويجي الشاب ( 22 عاما) آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو، وتأقلم سريعا مسجلا 10 أهداف في ستة مباريات. يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي وقد ينافس بقوة على أفضل لاعب في العالم إن حقق فريقه لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
القناص البولندي إلى برشلونة
إحدى الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بسبب تمسك ناديه الأول به قبل أن يذعن لرغبة نجمه الأول وهدافه التاريخي بالرحيل. انتقل روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو. وبدأ بالتأقلم سريعا مع الفريق الكتالوني، ويعول عليه الفريق للعودة إلى تحقيق الألقاب.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
إخفاق مع تشيلسي مرتين
تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
لا حل إلا العودة ليوفنتوس
بعد مواسم متواضعة مع مانشستر يونايتد، عاد صاحب الرقم القياسي عام 2016 في قيمة الانتقال، بول بوغبا، إلى فريقه السابق، يوفنتوس، في صفقة انتقال حر. سبق للاعب الوسط الفرنسي أن تألق مع النادي الإيطالي، وقد يساهم هذا العام في عودة الفريق إلى التتويج بعد موسم صفري.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
هداف الدوري البرتغالي في ليفربول
انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
صخرة الريال الجديدة
في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ
تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد
في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو
انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.