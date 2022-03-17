مان سيتي معنيٌ.. كيف يخدم الإقصاء الأوروبي مصالح أرسنال؟

خرج فريق أرسنال من الدوري الأوربي في دور الـ16 بعد خسارته بضربات الترجيح أمام سبورتينغ لشبونة إثر انتهاء مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 -3، ليتحوّل كل اهتمام النادي الإنجليزي إلى الدوري المحلي لأجل ضمان لقب يغيب عن خزينته منذ 2004.

وأقصي النادي سابقاً من كأس الرابطة الإنجليزية التي توج بلقبها مانشستر يونايتد، ثم أقصي من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، ما يجعله ينافس حالياً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لوحده، إذ يتقدم في المركز الأول بخمس نقاط عن ملاحقه الذي يدربه غوارديولا.

غير أن هذا الإقصاء من الدوري الأوروبي يصب لصالح "المدفعية"، الذين سيركزون في ما تبقى من الموسم لحسم اللقب المحلي، بينما ينشغل منافسهم، مانشستر سيتي، بمنافسات دوري الأبطال، وكذلك كأس الاتحاد المحلي، ما يعني مباريات أقل للأرسنال، وبالتالي إجهاداً أقل، وحظوظاً أكبر لعدم إصابة لاعبين مهمين في الفريق.

وظهر هذا الأمر في تصريح ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الذي صرّح أن خروج فريقه من الدوري الأوروبي جعل موسمه "واضحا" ويجب على الفريق الآن التركيز على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتبق أمام الأرسنال سوى 11 مباراة بداية من زيارة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل (19 مارس/آذار 2023)، لكن مباريات قوية تنتظره، منها مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي الذي ألحق بأرسنال خسارة في الذهاب بـ3 -1، وكذلك يلعب مع ليفربول، ومع تشيلسي، ومع نيوكاسل الذي يلعب موسماً ممتازاً.

وقال أرتيتا لموقع أرسنال على الإنترنت "إنها ضربة كبيرة، لكنها تضفي الوضوح على الموسم. يتبقى لنا 11 مباراة في الدوري الممتاز، ونهائي كبير ضد كريستال بالاس. يجب أن نركز على ذلك، يجب أن تكون الطاقة هناك ونتعلم من هذه الليلة".

وتابع أرتيتا"... علينا أن نتعلم منها، ولكن أفضل شيء الآن هو رد الفعل وإظهار نفس الالتزام والمزيد من الجودة واللعب بشكل أفضل ضد بالاس للتغلب عليهم".

وتعرض أرتيتا لضربة مزدوجة أمس عندما تم استبدال تاكيهيرو تومياسو مبكرا وغادر زميله المدافع وليام ساليبا الملعب بعد فترة وجيزة. وقال أرتيتا للصحفيين "إصابة تومياسو تبدو خطيرة للغاية نظرا لرد فعله عقب الإصابة مباشرة وما قاله لي".

وأضاف المدرب: "من الواضح أنه من المبكر جدا ومن الصعب معرفة حقيقة الأمر.. كان يشعر ببعض الانزعاج ولم يستطع الاستمرار، لذلك اضطررنا إلى استبداله".

إ.ع ( رويترز)