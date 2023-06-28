ماني يرغب بالاستمرار مع بايرن ميونيخ رغم الموسم الصعب

قال المهاجم السنغالي ساديو ماني، الذي يقضي الإجازة في بلاده، لقناة "2 إس" التليفزيونية السنغالية لدى سؤاله عن الاستمرار في بايرن ميونيخ: "نعم، إن شاء الله. إذا سارت الأمور على ما يرام، سأعود".

وكان ماني /32 عاما/، قائد المنتخب السنغالي، قد انضم إلى بايرن ميونيخ في العام الماضي، قادما من ليفربول الإنجليزي بعقد يستمر حتى عام 2025 .

وسجل ماني 12 هدفا خلال 38 مباراة، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا بتشكيل بايرن ميونيخ في المراحل الأخيرة من الموسم، بعد غياب طويل بسبب إصابة حرمته أيضا من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر.

وكان ماني قد أثار ضجة خلال الربيع عندما وجه ضربة لزميله ليروي ساني في غرفة تغيير الملابس عقب المباراة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وحامت الشائعات مؤخرا حول أن بايرن ميونيخ سيسمح له بالرحيل في الصيف.

وقال ماني: "كان موسما صعبا ومعقدا"، وأضاف بشأن تصرفه مع ساني: "هذه الأمور تحدث، لكن المشكلة انتهت". وأضاف: "سنحاول الكفاح معا من أجل مساعدة النادي في الوصول لأهدافه في الموسم المقبل".

ويبدأ بايرن ميونيخ استعداداته للموسم في منتصف تموز/يوليو، علما بأن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا) تنطلق في 18 آب/أغسطس.

وكان بايرن ميونيخ قد انتزع لقب الدوري للموسم الحادي عشر على التوالي، إثر سيناريو مثير في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، حيث تفوق على بوروسيا دورتموندالذي كان أقرب لمنصة التتويج. لكن الموسم الماضي شهد خروج بايرن ميونيخ من دور الثمانية بكل من بطولتي دوري الأبطال وكأس ألمانيا.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا إيرلينغ هالاند يودع دورتموند يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.

أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟ لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!



ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)