 ماني يجدد الولاء لفريق ليفربول | عالم الرياضة | DW | 29.10.2019

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عالم الرياضة

ماني يجدد الولاء لفريق ليفربول

يبدو أن نجم "الريدز" ساديو ماني قد استطاب العيش في مدينة ليفربول الإنجليزية. الدولي السينغالي جدد الولاء لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكداً رغبته في البقاء مع ليفربول مدى الحياة.

UEFA Super Cup - Liverpool vs Chelsea (Reuters/J. Sibley)

صورة من الأرشيف.

كثيراً ما أسالت موهبة نجم ليفربول ساديو ماني لُعاب أكثر من فريق أوروبي كبير، فقد أثبت الدولي السينغالي علو كعبه فوق المستطيل الأخضر، وأصبح قطعة لاغنى عنها في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ورغم أن اسم ساديو ماني مطروح على طاولة أندية كبيرة على غرار ريال مدريد الإسباني، إلاّ أن الموهوب السينغالي أغلق الباب أمام الكل، مؤكداً رغبته الكبيرة في البقاء مع فريق ليفربول الإنجليزي مدى الحياة.

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بعدما كسر مودريتش هيمنة رونالدو وميسي على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، يتوقع أن يواصل نجم ليفربول فيرجيل فان ديك السير على نفس النهج. المدافع الهولندي تألق بشكل لافت مع ليفربول وأصبح من المرشحين بقوة للفوز بالكرة الذهبية. (03.06.2019)

كشف نجم ليفربول ساديو ماني عن خبابا أول لقاء جمعه بمدرب "الريدز" يورغن كلوب. النجم الألماني أصابه القلق من عادة يشتهرها بها المدرب الألماني، الذي كسب الرهان في وقت وجيز وحول قلق ماني إلى تألق فوق المستطيل الأخضر. (22.10.2019)

ففي تصريحات خصّ بها قناة "TV2" النرويجية، قال ساديو ماني "أنا سعيد للغاية لأن أكون جزءا من هذا النادي الرائع وأستمتع به. أتمنى البقاء هنا إلى الأبد"، وأضاف: "لقد لعبت في بعض الفرق لكن ليفربول فريق فريد من نوعه، إنه مثل العائلة. الحالة المزاجية هنا لا تصدق".

وواصل الدولي السينغالي حديثه عن "الريدز" قائلاً :"لكن الأمر طبيعي لأننا نلعب معاً منذ أربع سنوات ونعرف بعضنا البعض. كما أننا نكون سوياً خارج الملعب وهذا أمر مهم بالنسبة للروح المعنوية".

وأكد ساني أنه له علاقة جيدة مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو "مو ممتع في بعض الأحيان. إنه شخص مرح وطيب"، وأضاف: "فيرمينو خجول جداً، إنه أكثر لاعب خجول لعبت معه، لكنه لطيف للغاية".

يشار إلى أن ساديو ماني، ساعد ليفربول في الفوز على توتنهام في قمة "البيرميرليغ" نهاية الأسبوع الماضي 2-1، حيث حصل الدولي السينغالي على ركلة جزاء سددها بنجاح زميله في الفريق محمد صلاح.

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


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