ماني يجدد الولاء لفريق ليفربول

كثيراً ما أسالت موهبة نجم ليفربول ساديو ماني لُعاب أكثر من فريق أوروبي كبير، فقد أثبت الدولي السينغالي علو كعبه فوق المستطيل الأخضر، وأصبح قطعة لاغنى عنها في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ورغم أن اسم ساديو ماني مطروح على طاولة أندية كبيرة على غرار ريال مدريد الإسباني، إلاّ أن الموهوب السينغالي أغلق الباب أمام الكل، مؤكداً رغبته الكبيرة في البقاء مع فريق ليفربول الإنجليزي مدى الحياة.

ففي تصريحات خصّ بها قناة "TV2" النرويجية، قال ساديو ماني "أنا سعيد للغاية لأن أكون جزءا من هذا النادي الرائع وأستمتع به. أتمنى البقاء هنا إلى الأبد"، وأضاف: "لقد لعبت في بعض الفرق لكن ليفربول فريق فريد من نوعه، إنه مثل العائلة. الحالة المزاجية هنا لا تصدق".

وواصل الدولي السينغالي حديثه عن "الريدز" قائلاً :"لكن الأمر طبيعي لأننا نلعب معاً منذ أربع سنوات ونعرف بعضنا البعض. كما أننا نكون سوياً خارج الملعب وهذا أمر مهم بالنسبة للروح المعنوية".

وأكد ساني أنه له علاقة جيدة مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو "مو ممتع في بعض الأحيان. إنه شخص مرح وطيب"، وأضاف: "فيرمينو خجول جداً، إنه أكثر لاعب خجول لعبت معه، لكنه لطيف للغاية".

يشار إلى أن ساديو ماني، ساعد ليفربول في الفوز على توتنهام في قمة "البيرميرليغ" نهاية الأسبوع الماضي 2-1، حيث حصل الدولي السينغالي على ركلة جزاء سددها بنجاح زميله في الفريق محمد صلاح.