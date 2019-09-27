 مانويل نوير وتير شتيغن .. منافسة تتحول إلى حرب كلامية | عالم الرياضة | DW | 27.09.2019

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عالم الرياضة

مانويل نوير وتير شتيغن .. منافسة تتحول إلى حرب كلامية

يبدو أن المنافسة بين مانويل نوير وتير شتيغن على حراسة مرمى المنتخب الألماني اتخذت منحا آخرا بعد تبادل الحارسين للتعليقات، وتهديد رئيس بايرن ميونيخ بمقاطعة المانشافت. كيف ذلك؟

Italien Eppan | Trainingscamp der Fußballnationalmannschaft (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

يدور جدل في أوساط المنتخب الألماني لكرة القدم في الوقت الحالي، حول من هو الحارس الأول للمانشافت، مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ، أم تير شتيغن، حامي عرين برشلونة.

وبعد خيبة كأس العالم الأخيرة في روسيا وخروج المنتخب الألماني من الدور الأول للمسابقات، تلقى المانشافات صفعة جديدة بعد خسارته مؤخرا أمام جاره  المنتخب الهولندي في التصفيات المؤهلة لليورو.

وحاول يواخيم لوف ضخ دماء جديدة في المنتخب الألماني من خلال إبعاد لاعبين مخضرمين والاستعانة بلاعبين شباب، حيث تخلى على  توماس مولر وجيروم بواتينغ وماتس هوملز، في حين حافظ على الحارس مانويل نوير كقائد للفريق. بل وظل لوف دائما وفيا لنوير كحارس أساسي رغم المستويات الجديدة التي يقدمها منافسه تير شتيغن مع برشلونة.

وشهد الأسبوع الأول من هذا الموسم حربا كلامية بين نوير وتير شتيغن، دخل خلالها رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس على الخط للدفاع عن نوير. فكيف تطورت الأمور بين نوير وتير شتيغن لهذا الحد؟

خلفيات التوتر

ـ قبل مونديال 2018 خاض تير شتيغن المباريات التحضيرية بدلا من نوير الذي كان مصابا آنذاك.

ـ في أول مباراة بمونديال روسيا (17 يونيو 2018) اعتمد لوف على نوير العائد من الإصابة كحارس أساسي، في حين تابع تير شتيغن من مقعد البدلاء هذه المباراة التي انتهت بفوز المكسيك على ألمانيا بهدف دون مقابل.

ـ في مارس 2019 وبعد نزول المنتخب الألماني إلى الدرجة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية أعلن لوف تخليه عن لاعبين مخضرمين بالمانشافت مثل بواتينغ وهوملز ومولير، في حين ظل نوير حاضرا في قائمة لوف كحارس أساسي وتير شتيغن كحارس احتياطي.

UEFA Champions League | Borussia Dortmund vs. FC Barcelona (Getty Images/Bongarts/C. Kaspar-Bartke)

تير شتيغن تألق بشكل ملفت في مباراة برشلونة ودورتموند في دور المجموعات من دوري ابطال أوروبا

ـ في مارس 2019 أيضا، وعد لوف تير شتيغن بمنحه وقتا أطول في اللعب. لكن رغم ذلك لم يشارك تير شتيغن سوى 45 دقيقة، عندما دخل كبديل في المباراة الودية التي جمعت ألمانيا وصربيا.

ـ سبتمبر 2019 تلقى نوير 4 أهداف أمام هولندا في التصفيات المؤهلة لليورو، رغم ذلك حافظ على مكانته كحارس أساسي، أربعة أيام بعد ذلك أمام إيرلندا الشمالية.

ـ سبتمبر 2019 صرح تير شتيغن لوسائل الإعلام الإسبانية أن ملازمته لمقاعد البدلاء بالمنتخب الألماني "أمر موجع" . نوير رد على تصريحات تير شتيغن  بالقول "مثل هذه التعليقات ليست مفيدة"، ليرد عليه تير شتيغن قائلا "ليس من حق نوير منعه من التعبير عن مشاعره".

ـ سبتمبر 2019 تير شتيغن يحل مع فريقه برشلونة ضيفا على دورتموند ويقدم أداء قويا ويتصدى لركلة جزاء نفذها ماركو رويس.

هونيس يدخل على الخط

وفي ظل الجدل الدائر  بين نوير وتير شتيغن، دخل رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس على الخط، معلنا أن فريقه سيقاطع المنتخب الألماني إذا تم التخلي عن نوير كحارس أساسي بالمانشافت. وقال هونيس لصحيفة بيلد "في حال حدوث ذلك سنمتنع عن السماح لأي لاعب من عندنا للالتحاق بالمنتخب الوطني".

لكن إقدام هونيس على هذه الخطوة سيكون بمثابة خرق واضح لقوانين الفيفا التي تجبر الأندية على السماح للاعبيها بالالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

ويبدو أن هونيس تراجع قليلا عن هذه التصريحات، حيث أوضح مكتبه أن هونيس ليس لديه الآن اي تعليق على الموضوع.

  • Fußball Torwart Manuel Neuer (Bongarts/Getty Images/L. Baron)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    يعد مانويل نوير (30 عاما) أفضل حارس مرمى في تاريخ ألمانيا، فهو فعلا أسطورة في تمتيع الجماهير بأدائه الراقي. ولا يكاد يوجد لاعب آخر مثل نوير فاز بالألقاب التي حصل عليه هذا الأخير. فقد حصد كأس العالم بالبرازيل، ودوري أبطال أوروبا. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم ثلاث مرات، وقد صعد نجمه بالخصوص عام 2014، حيث حصل فيه على عدد كبير من الجوائز. كما إنه تولى أيضا مهمات جديدة في الفريق، مثل الدفاع.

  • Flash-Galerie deutsche Fußballkapitäne (picture-alliance/Sven Simon)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    حتى وقت قريب كان العملاق أوليفر كان (47 عاما) أفضل حارس ألماني في رأي الكثيرين. فقد فاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، واختير عام 2002 كأفضل لاعب في مونديال كوريا واليابان، رغم خسارة النهائي أمام البرازيل. ويعد أوليفركان الحارس الوحيد الذي حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم. ألقابه مع بايرن ميونيخ كثيرة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

  • Bildergalerie Sepp Maier (STAFF/AFP/Getty Images)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    سيب ماير (72 عاما) هو صاحب الرقم القياسي لحراسة مرمى منتخب ألمانيا حيث خاض معه 95 مباراة. وكان يمثل مع غيرد مولر وبكنباور ثلاثي الأحلام في بايرن ومنتخب ألمانيا. حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب الوطني وبايرن أبرزها الفوز بكأس العالم في ميونيخ 1974، وكأس الأمم الأوروبية 1972. وقد أجبر عام 1979 على الاعتزال بسبب حادث سيارة. تم اختياره كحارس القرن في ألمانيا، وحل رابعا على قائمة حراس القرن في العالم.

  • Harald Toni Schumacher (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توني شوماخر (62 عاما) كان يعد أحد أفضل حراس المرمى في العام في الثمانينيات. لعب 76 مباراة دولية، حيث وصل لنهائي مونديال إسبانيا 1982 ومونديال المكسيك 1986. وفاز قبل ذلك مع بلده بكأس الأمم الأوروبية 1980. أثار الكثير من الجدل بسبب ارتطامه باللاعب الفرنسي باتيستو في مونديال إسبانيا. بعد خروجه من المنتخب ومن فريق كولونيا ذهب لتركيا وفاز مع فنربخشه بالدوري هناك.

  • DeutschlandFußball Torhüter Bodo Illgner (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    بودو إلغنر (49 عاما) كان الحارس الاحتياطي لشوماخر في كولونيا وبعدما طرد شوماخر أصبح أساسيا وخاض مع كولوينا 326 مباراة. انتقل إلى ريال مدريد وخاض معه 91 مباراة حيث فاز مرتين بدوري أبطال أوروبا. خاض مع منتخب ألمانيا 54 مباراة وفاز معه بكأس العالم 1990 بإيطاليا، وهو أصغر حارس مرمى يفوز بكأس العالم. وكان ثلاث مرات من بين أفضل ثلاثة حراس للمرمى في العالم.

  • Fußball Euro 2008 Finale Deutschland Spanien Jens Lehmann (AP)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    ينس ليمان (46 عاما) لعب لشالكه 10 أعوام. وهو أول حارس مرمى في ألمانيا يسجل هدفا أثناء اللعب، عندما سجل في مرمى دورتموند. انتقل إلى ميلانو ثم إلى دورتموند ليفوز معه بالدوري وانتقل إلى أرسنال وخاض معه 147 مباراة. اختاره كلينسمان بديلا عن أوليفر كان ليحرس مرمى ألمانيا في مونديال 2006. ومازال حاضرا في الأذهان تصديه لركلات الترجيح أمام الأرجنتين، حيث أوصل ألمانيا لنصف النهائي الذي خسرته أمام إيطاليا.

  • Fußball EM 1996 Deutschland England Köpke (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    أندرياس كوبكه (54 عاما) أو "أندي" هو أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ ألمانيا. ويدرب حراس مرمى المنتخب منذ كأس القارات عام 2005. لعب 59 مباراة دولية، كما احترف في فريق أوليمبك مرسيليا الفرنسي. فاز مع ألمانيا كلاعب بكأس أمم أوروبا 1996، وهو العام الذي حصل فيه على لقب أفضل حارس مرمى في العالم. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في ألمانيا أربع مرات.

  • Der deutsche Torhüter Toni Turek (vorn) schaut dem in seinem Tor einschlagenden Ball hinterher (picture-alliance/ dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توني توريك، توفي عام 1984، وعمره 65 عاما. كانت مهنته أصلا خبازا وشارك في الحرب العالمية الثانية ووقع في الأسر، وقد خاض أول مباراة له مع ألمانيا وهو في سن 31 عاما، وهو رقم قياسي لحارس مرمى صمد أكثر من 60 عاما. كان ذلك عام 1950 في أول مباراة دولية يلعبها منتخب ألمانيا بعد الحرب.لعب للمنتخب 20 مباراة دولية فقط واستطاع مع زملائه الفوز بكأس العالم عام 1954 في سويسرا.

  • Fußball Legendäre Duelle Deutschland England Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    هانز تيلكوفسكي (81 عاما) خاض مع المانشافت 39 مباراة في الفترة بين 1957 و 1967، وهو الحارس الذي احتسب ضده "هدف شهير" في ملعب ويمبلي 1996 (الصورة)، رغم أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، في رأي الكثيرين. وبذلك خسرت ألمانيا نهائي كأس العالم أمام انغلترا. قبلها بعام تم اختياره كأفضل رياضي في ألمانيا وكان يتميز بتمركزه الجيد خلال اللعب.

  • Deutschland Fußball Geschichte Torhüter Bernd Trautmann (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توفي بيرت تراوتمان عام 2013 عن عمر 89 عاما. اختارته جماهير مانشستر سيتي 2007 كأفضل لاعب في تاريخ النادي، الذي لعب له 639 مباراة من عام 1949 حتى 1964. تم تكريمه من طرف الملكة إليزابيث عام 2004 والاتحاد الألماني للكرة 2008 لدوره في التصالح بين ألمانيا وإنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية. وقع له كسر في العنق عندما اصطدم مع مهاجم بيرمينغهام في نهائي كأس عام 1956، لكنه واصل اللعب ليحقق لفريقه اللقب.

  • Robert Enke (Getty Images)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    كان الحضور الجماهيري في حفل تأبين روبيرت إنكه كبيرا جدا روبيرت إنكه. فخلال لحظة يأس من الحياة بسبب مشاكل نفسية ألقى إنكه بنفسه أمام قطار فلقي مصرعه في الحال في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وكان عمره 32 عاما. وقد أقام نادي هانوفر حفل تأبين له في ملعب كرة القدم حضره نحو 40 ألف شخص وشارك في حمل نعشه زملاؤه في هانوفر ومن المنتخب الألماني، في منظر حزين سيبقى عالقا في ذاكرة محبيه.

    الكاتب: صلاح شرارة


 

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