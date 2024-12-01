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مانويلا رومر
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من مانويلا رومر
موضوعات من مانويلا رومر
مشروع لأكاديمية DW ـ التوعية بحماية البيئة والمناخ في شمال أفريقيا
مشروع لأكاديمية DW ـ التوعية بحماية البيئة والمناخ في شمال أفريقيا
يجمع مشروع لأكاديمية DW بعنوان "تحدث عن البيئة" بين مجموعتين من الجهات الفاعلة في شمال أفريقيا بشأن حماية البيئة.
طبيعة وبيئة
2024/12/18
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
12 صورة
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