 مانشستر يونايتد ينهي علاقته مع سولشار بعد أسابيع محبطة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.11.2021

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رياضة

مانشستر يونايتد ينهي علاقته مع سولشار بعد أسابيع محبطة

كما كان متوقعا انفصل "الشياطين الحمر" عن المدرب غونار سولشار عقب سلسة نتائج مخيبة. ونجم النادي السابق مايكل كاريك يتولى مؤقتا قيادة سفينة المانيو في مبارياته المقبلة.

النرويجي أولي غونار سولشار

النرويجي أولي غونار سولشار

أقال ناديمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مدربه النرويجي أولي غونار سولشار بسبب سوء النتائج اليوم الأحد (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) بعد يوم واحد من هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد الوافد الجديد ما تسبب في تراجعه للمركز السابع بين فرق البطولة المحلية العشرين.

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قال قائد نادي بروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس إن فريقه قادر على انتزاع لقب الدوري هذا الموسم من العملاق البافاري، معترفاً أن مسيرة فريقه شابها بعض التعثر.

يراود الأمل عدة فرق لبلوغ الأدوار الإقصائية قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك من خلال مباريات الجولة الرابعة التي تقام خلال اليومين المقبلين.

وكان سولشار قد مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/ تموز الماضي لكنه طرد من منصبه بعد خمس خسارات من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.

وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشار عن منصبه كمدرب (للنادي). وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب".

وأضاف بيان النادي الإنجليزي "وبينما كانت النتائج في الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال فإنه لا ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به (سولشار) خلال الأعوام الثلاثة الماضية والخاص بإعادة وضع الأسس المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل".

وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشار المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2013 وهو آخر موسم للمدرب الأسبق أليكس فيرغسون الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري 13 مرة.

وتعاقد يونايتد مع المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في أغسطس/ آب الماضي لكنه وبعد بداية واعدة للموسم تراجع للمركز السابع بعد أول 12 جولة متخلفا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي اللندني المنفرد بالصدارة.

وكان سولشار تولى تدريب يونايتد بصفة مؤقتة خلفا للبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في ديسمبر/ كانون الأول 2018 قبل الارتباط بعقد دائم مع الفريق في مارس آذار 2019.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)

 

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