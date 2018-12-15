مانشستر يونايتد يقيل مدربه جوزيه مورينيو..بعد فوات الأوان؟

أقال مانشستر يونايتد الانجليزي اليوم الثلاثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2018) مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية في الآونة الأخيرة كما أعلن النادي.

وقال النادي الشمالي العريق في بيان "يعلن مانشستر يونايتد بأن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بمفعول فوري". وأضاف "سيتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي قبل ان تتم دراسة معمقة لتعيين مدرب جديد بشكل دائم". وشكر موقع النادي على تويتر المدرب البرتغالي، متمنيا له النجاح في المستقبل.

أسوأ انطلاقة منذ 28 عاماً

وكان مانشستر يونايتد خسر آخر مباراة له أمام غريمه التقليدي ليفربول المتصدر 1-3 الأحد الماضي، ليبتعد عنه بفارق 19 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز (برمييرليغ)، محققا أسوأ انطلاقة له في الدوري الانجليزي منذ عام 1990، حتى أنه بات مهدداً بعدم احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لأنه يبتعد عن تشلسي صاحب هذا المركز بـ11 نقطة أيضا.

ويواجه مانشستر يونايتد مهم صعبة في دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة مع باريس سان جرمان الفرنسي أحد المرشحين لإحراز اللقب القاري.

وكان مورينيو (55 عاما) عين خلفا للهولندي لويس فان غال صيف عام 2016، وقاد الفريق في موسمه الأول معه الى إحراز كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوزه على ساوثمبتون 3-2 في النهائي، والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بتغلبه على أياكس أمستردام الهولندي 2-صفر.

ص.ش/ح.ز ( أ ف ب، رويترز)