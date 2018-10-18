 مانشستر يونايتد يقترح صفقة تبادلية مثيرة على يوفنتوس | عالم الرياضة | DW | 01.11.2018

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عالم الرياضة

مانشستر يونايتد يقترح صفقة تبادلية مثيرة على يوفنتوس

مانشستر يونايتد يقترح صفقة تبادلية مثيرة على يوفنتوس. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، في ظل رغبة فريق "الشياطين الحمر" تقوية خطه الدفاعي ومحاولة "البيانكونيري" الحصول على خدمات لاعبين بلمسة فنية كبيرة.

Fußball Paul Pogba Mimik, Gestik (picture-alliance/empics/N. French)

صورة أرشيفية.

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن مانشستر يونايتد يعتزم القيام بصفقة تبادلية مع يوفنتوس، وأضاف الموقع البريطاني أن فريق "الشياطين الحمر" يُريد الحصول على خدمات الظهير الأيسر أليكس ساندرو، فيما يحصل "البيانكونيري" على بول بوغبا.

وأوضح موقع "إكسبريس"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن المفاوضات لن تكون سهلة بين الناديين لأن يوفنتوس لا يريد خسارة ساندرو، الذي يُعد الآن من أحسن اللاعبين في العالم في مركزه، وأضاف أن الفريق الإيطالي يُدرك  صعوبة الظفر بخدمات بوغبا، الذي يقتحم أجندة عدة أندية أوروبية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد.

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في الوقت الذي يبدو فيه أن معركة كسر العظم بين جوزيه مورينيو وبول بوغبا وصلت مرحلة اللاعودة، حذر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر برشلونة من التعاقد مع النجم الفرنسي، مؤكداً أن متوسط ميدان مانشستر يونايتد "يلعب لنفسه فقط". (27.09.2018)

العلاقة بين لاعب خط الوسط بول بوغيا ومدربه جوزيه مورينيو بلغت درجة غير مسبوقة من التوتر، لدرجة أن بطل العالم بات رسميا ممنوع من الكلام. ورغم ذلك بوغبا يساهم في تخفيف الضغط عن مدربه. (29.10.2018)

وتابع الموقع البريطاني أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو من أشد المعجبين بساندرو، لاسيما وأن "الشياطين الحمر" يُعاني هذه الموسم بشدة في الخط الخلفي، وأضاف أن الفريق الإنجليزي مستعد للتضحية ببوغبا من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي.

هذا ولاتزال علاقة مورينيو منذ عدة شهور متوترة مع النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي انتقد علناً طريقة لعب مورينيو المتحفظة، فيما جرد المدرب البرتغالي لاعبه بوغبا من شارة كابتن الفريق، في حين أكدت عدة تقارير صحفية رغبة بطل العالم في الرحيل عن مانشستر يونايتد في "الميركاتو" الشتوي.

إلى ذلك، يرتبط أليكس ساندرو (27 عاماً) بعقد مع يوفنتوس ينتهي صيف سنة 2020. واستطاع المدافع البرازيلي جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بسبب مستواه الجيد وقدرته على إجادة الأدوار الدفاعية والهجومية.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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