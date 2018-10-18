مانشستر يونايتد يقترح صفقة تبادلية مثيرة على يوفنتوس

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن مانشستر يونايتد يعتزم القيام بصفقة تبادلية مع يوفنتوس، وأضاف الموقع البريطاني أن فريق "الشياطين الحمر" يُريد الحصول على خدمات الظهير الأيسر أليكس ساندرو، فيما يحصل "البيانكونيري" على بول بوغبا.

وأوضح موقع "إكسبريس"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن المفاوضات لن تكون سهلة بين الناديين لأن يوفنتوس لا يريد خسارة ساندرو، الذي يُعد الآن من أحسن اللاعبين في العالم في مركزه، وأضاف أن الفريق الإيطالي يُدرك صعوبة الظفر بخدمات بوغبا، الذي يقتحم أجندة عدة أندية أوروبية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد.

وتابع الموقع البريطاني أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو من أشد المعجبين بساندرو، لاسيما وأن "الشياطين الحمر" يُعاني هذه الموسم بشدة في الخط الخلفي، وأضاف أن الفريق الإنجليزي مستعد للتضحية ببوغبا من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي.

هذا ولاتزال علاقة مورينيو منذ عدة شهور متوترة مع النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي انتقد علناً طريقة لعب مورينيو المتحفظة، فيما جرد المدرب البرتغالي لاعبه بوغبا من شارة كابتن الفريق، في حين أكدت عدة تقارير صحفية رغبة بطل العالم في الرحيل عن مانشستر يونايتد في "الميركاتو" الشتوي.

إلى ذلك، يرتبط أليكس ساندرو (27 عاماً) بعقد مع يوفنتوس ينتهي صيف سنة 2020. واستطاع المدافع البرازيلي جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بسبب مستواه الجيد وقدرته على إجادة الأدوار الدفاعية والهجومية.