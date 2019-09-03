مانشستر يونايتد يستعين بعملاء سريين في مهمة خاصة

قبل التعاقد مع المدافع الصلب ماركوس روخو، لم يكن يعلم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن عقوبة السجن تتهدد هذا اللاعب الدولي الأرجنتيني بسبب هجومه على جاره وشخص آخر في بلده الأصلي الأرجنيتني.

وبعد انتقال روخو رسميا إلى فريق "الشياطين الحمر"، قادما من فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، اكتشف أحد أعضاء إدارة الفريق صدفة قضية روخو، والتي خرج منها في النهاية سالماً، حسبما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت صحيفة "إكسبريس" أنه مباشرة بعد هذه الواقعة، قرر مانشستر يونايتد الاعتماد على عملاء سريين بهدف التحقيق في مختلف جوانب حياة اللاعبين، الذين يود الفريق الإنجليزي التعاقد معهم. ولفت نفس المصدر إلى أنه تم تجنيد شركات تجسس لفحص كل جانب من جوانب حياة اللاعب من أجل ضمان عدم تفويت أي شيء.

من جهة أخرى، تراجع مستوى ماركوس روخو كثيراً في الفترة الأخيرة، بسبب إصابة قوية أبعدته طويلاً عن المستطيل الأخضر، فضلاً عن جلوسه المستمر على دكة البدلاء لعدم اعتماد المدرب سولسكاير على خدماته.

ويعاني مانشستر يونايتد بشدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وبرصيد 9 نقاط فقط. ويستقبل "الشياطين الحمر" نهاية هذا الأسبوع متصدر "البريميرليغ" ليفربول في مباراة يُتوقع أن تحدد بشكل كبير مصير المدرب النرويجي سولسكاير مع مانشستر يونايتد.

ر.م/ ع.ج