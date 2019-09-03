 مانشستر يونايتد يستعين بعملاء سريين في مهمة خاصة | عالم الرياضة | DW | 17.10.2019

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عالم الرياضة

مانشستر يونايتد يستعين بعملاء سريين في مهمة خاصة

يرى تقرير صحفي أن فريق مانشستر الإنجليزي يستعين منذ سنوات بعملاء سريين من أجل إنجاز مهمة خاصة. فيما تنتظر "الشياطين الحمر" نهاية الأسبوع الحالي مباراة قوية أمام ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Fußball Champions League l Paris St Germain v Manchester United | Jubel (1-3) (Imago/R. Hart)

صورة من الأرشيف.

قبل التعاقد مع المدافع الصلب ماركوس روخو، لم يكن يعلم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن عقوبة السجن تتهدد هذا اللاعب الدولي الأرجنتيني بسبب هجومه على جاره وشخص آخر في بلده الأصلي الأرجنيتني.

مختارات

بعد إصابة قوية ألمت به في بداية مسيرته الكروية، لجأ نجم مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا، إلى الاستعانة بتعويذة غريبة اعتقادا منه أنها ستساعده على التعافي بشكل سريع، وكذلك التألق فوق المستطيل الأخضر. (01.08.2019)

فيما يكافح سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد من أجل تجاوز الانطلاقة المُخيبة والعودة في أقرب وقت ممكن إلى سكة الانتصارات، ذكر تقرير صحفي أن عيون "الشياطين الحمر" ترصد واحداً من المدربين الألمان لتولي مهمة تدريب الفريق. (09.10.2019)

 وبعد انتقال روخو رسميا إلى فريق "الشياطين الحمر"، قادما من فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، اكتشف أحد أعضاء إدارة الفريق صدفة قضية روخو، والتي خرج منها في النهاية سالماً، حسبما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت صحيفة "إكسبريس" أنه مباشرة بعد هذه الواقعة، قرر مانشستر يونايتد الاعتماد على عملاء سريين بهدف التحقيق في مختلف جوانب حياة اللاعبين، الذين يود الفريق الإنجليزي التعاقد معهم. ولفت نفس المصدر إلى أنه تم تجنيد شركات تجسس لفحص كل جانب من جوانب حياة اللاعب من أجل ضمان عدم تفويت أي شيء.

من جهة أخرى، تراجع مستوى ماركوس روخو كثيراً في الفترة الأخيرة، بسبب إصابة قوية أبعدته طويلاً عن المستطيل الأخضر، فضلاً عن جلوسه المستمر على دكة البدلاء لعدم اعتماد المدرب سولسكاير على خدماته.

ويعاني مانشستر يونايتد بشدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وبرصيد 9 نقاط فقط. ويستقبل "الشياطين الحمر" نهاية هذا الأسبوع متصدر "البريميرليغ" ليفربول في مباراة يُتوقع أن تحدد بشكل كبير مصير المدرب النرويجي سولسكاير مع مانشستر يونايتد.

ر.م/ ع.ج

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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مانشستر يونايتد يستعين بعملاء سريين في مهمة خاصة

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