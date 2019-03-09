مانشستر يونايتد يستعد لتوجيه ضربة مزدوجة لبرشلونة وسان جيرمان

في الموسم الماضي، كانت كل المؤشرات تدل على أن نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان سينتقل إلى برشلونة، فقد أبدى النادي الكتالوني رغبة كبيرة في ضم صاحب القدم اليسرى الساحرة إلى كتيبته الكروية. بيد أن غريزمان أدار ظهر لـ "البلوغرانا" في آخر لحظة وفضل البقاء في صفوف فريقه.

ومع خروج "الروخيبلانكوس" من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس في موقعة كروية وصفت بالرائعة، يبدو أن أنطوان غريزمان سيعيد النظر في مستقبله مع الفريق، فيما قد يعيد برشلونة الكرّة مرة ثانية ويحاول التعاقد مع الفائز بكأس العالم مع فرنسا سنة 2018.

ولن تكون طريق النادي الكتالوني مفروشة بالورود لضم غريزمان، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن مانشستر يونايتد يسعى بدوره للظفر بخدمات نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر الفرنسي أن مانشستر يونايتد هو المفضل لضم الدولي الفرنسي، إذ عبر غريزمان سابقاً عن احترامه الكبير للنادي الإنجليزي العريق، وأضاف أن "الشياطين الحمر" يريد استغلال علاقة الصداقة القوية بين نجم الفريق بول بوغبا وأنطوان غريزمان، من أجل إقناع هذا الأخير الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وفي نفس السياق، يرغب مانشستر يونايتد في إبرام صفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يطمح الفريق الإنجليزي العريق الظفر بلاعبين يعيدون "الشياطين الحمر" إلى منصات التتويج في وقت قريب للغاية.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان من الفرق المهتمة أيضاً بالحصول على خدمات أنطوان غريزمان، حيث يراقب النادي الباريسي منذ مدة النجم الفرنسي على أمل ضمه إلى كتيبة الفريق بداية من الموسم القادم.