 مانشستر يونايتد يستعد لتوجيه ضربة مزدوجة لبرشلونة وسان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 20.03.2019

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عالم الرياضة

مانشستر يونايتد يستعد لتوجيه ضربة مزدوجة لبرشلونة وسان جيرمان

يسيل نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان لعاب عدة أندية أوروبية عملاقة. ويأتي اسم النجم الفرنسي على طاولة أكثر من فريق أوروبي، فيما يسعى مانشستر يونايتد إلى حسم الصفقة لصالحه على حساب أشد المنافسين له برشلونة وسان جيرمان.

Fussball - Antoine Griezman (Imago/PRiME Media Images/A. Aleksiejczukx)

صورة من الأرشيف.

في الموسم الماضي، كانت كل المؤشرات تدل على أن نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان سينتقل إلى برشلونة، فقد أبدى النادي الكتالوني رغبة كبيرة في ضم صاحب القدم اليسرى الساحرة إلى كتيبته الكروية. بيد أن غريزمان أدار ظهر لـ "البلوغرانا" في آخر لحظة وفضل البقاء في صفوف فريقه.

ومع خروج "الروخيبلانكوس" من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس في موقعة كروية وصفت بالرائعة، يبدو أن أنطوان غريزمان سيعيد النظر في مستقبله مع الفريق، فيما قد يعيد برشلونة الكرّة مرة ثانية ويحاول التعاقد مع الفائز بكأس العالم مع فرنسا سنة 2018.

مختارات

بعدما ظلت إدارة برشلونة تسعى للحصول على توقيع أنطوان غريزمان، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفريق الكتالوني تأكد مع صعوبة ضم النجم الفرنسي، ووضع خطة لتعزيز صفوفه بطلها أحسن لاعب في الدوي الإنجليزي محمد صلاح. (13.06.2018)

تدل كل المؤشرات أن برشلونة بات قريبا جدا من ضم مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، فيما تتشبث جماهير النادي بخدمات النجم الفرنسي الموهوب. لكن ماذا لو قرر غريزمان تلبية نداء الجماهير والبقاء في فريق العاصمة الإسبانية؟ (22.05.2018)

ولن تكون طريق النادي الكتالوني مفروشة بالورود لضم غريزمان، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن مانشستر يونايتد يسعى بدوره للظفر بخدمات نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر الفرنسي أن مانشستر يونايتد هو المفضل لضم الدولي الفرنسي، إذ عبر غريزمان سابقاً عن احترامه الكبير للنادي الإنجليزي العريق، وأضاف أن "الشياطين الحمر" يريد استغلال علاقة الصداقة القوية بين نجم الفريق بول بوغبا وأنطوان غريزمان، من أجل إقناع هذا الأخير الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وفي نفس السياق، يرغب مانشستر يونايتد في إبرام صفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يطمح الفريق الإنجليزي العريق الظفر بلاعبين يعيدون "الشياطين الحمر" إلى منصات التتويج في وقت قريب للغاية.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان من الفرق المهتمة أيضاً بالحصول على خدمات أنطوان غريزمان، حيث يراقب النادي الباريسي منذ مدة النجم الفرنسي على أمل ضمه إلى كتيبة الفريق بداية من الموسم القادم.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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